Không biết bản thân thích gì, chọn ngành thế nào?

Chọn ngành theo sở trường hay sở thích ?

Đặng Trúc Gia Thảo, thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2025, khẳng định việc chọn ngành nên dựa vào cả sở trường và sở thích. Nhưng cái nào sẽ là yếu tố quyết định nhiều hơn?

Thảo cho rằng phần lớn thí sinh có những sở trường và sở thích khác nhau nên sẽ rất phân vân khi chọn ngành, nhưng cũng có một số bạn có điểm chung giữa hai yếu tố này nên dễ dàng chọn được ngành thật sự đam mê và tiềm năng. Với các bạn chưa tìm được sở thích hay còn băn khoăn giữa hai khái niệm này, Thảo cho rằng đừng lo, vì hôm nay với những gì đã trải qua, cô nàng sẽ chỉ cho thí sinh những "tip" (mẹo/bí quyết) có thể giúp ích trong câu chuyện chọn ngành.

Với quan điểm cá nhân, Thảo cho rằng chọn ngành nên được quyết định dựa trên 70% sở thích và 30% sở trường; thậm chí có thể là 80% sở thích. Thủ khoa này phân tích: "Chúng ta đều biết việc chọn ngành không phải là nhất thời, nếu đậu sẽ gắn bó với nó suốt 4 - 5 năm ĐH. Sau này nếu làm đúng chuyên ngành, bạn phải dành cả một quãng thời gian dài của cuộc đời để làm và gắn với công việc đó. Dành một khoảng thời gian lâu như vậy mà không có hứng thú, không đam mê thì làm sao mình có thể duy trì được trạng thái làm việc tốt nhất? Chính vì thế, yếu tố sở thích khi chọn ngành rất quan trọng".

Tìm hiểu kỹ về những thách thức, cơ hội và thị trường để chọn ngành ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, Thảo cũng lưu ý sở thích ở đây không chỉ đơn giản là những sở thích cá nhân tạm thời như chơi game, xem phim… mà đòi hỏi phải là một sở thích lâu dài. Thảo ví dụ, bạn thích xem nhiều thể loại phim khác nhau, và rất thích nghiên cứu về diễn biến tâm lý nhân vật, hay hứng thú với việc làm ra bộ phim như thế nào và thật sự muốn tự thử sức mình làm một bộ phim…, thì đó là tín hiệu tốt để bạn chọn các ngành liên quan việc sản xuất phim.

Tuy nhiên, cũng có một vài bạn không thể xác định được mình thích cái gì, sở thích là gì. Thảo cho rằng các bạn đừng lo lắng vì đây không phải là cá biệt, trường hợp này cũng khá phổ biến.

Theo cô bạn thủ khoa, khi không biết mình thích gì thì hãy thử tìm hiểu tính cách của bản thân trước, có thể bắt đầu bằng việc liệt kê một số hoạt động mà các bạn từng tham gia. Ở những hoạt động đó, bạn thích điểm gì và hợp với hoạt động đó ở khía cạnh nào; hãy thử liệt kê ra và sau đó tìm hiểu một số ngành trên thị trường, xem những điều mình thích ở những hoạt động hay tham gia đó có điểm chung nào với ngành. Sau đó, bạn dành thời gian tìm hiểu sâu thêm về cốt lõi của ngành đó.

Thảo cho rằng chọn ngành nên được quyết định dựa trên 70% sở thích và 30% sở trường ẢNH: NVCC

Yếu tố quyết định chính là sở trường và sự bền bỉ của bạn

Thảo dẫn chứng từ câu chuyện của bản thân: "Khi quyết định chọn ngành marketing, mình đã dành rất nhiều thời gian để nghe những review (đánh giá/ nhận xét - PV) của các anh chị đi trước trên YouTube hay một số hội nhóm Facebook. Mình cũng dành thời gian xem một số kiểu đầu việc cần làm trong ngành, dạng như các chiến lược trong ngành như thế nào và hình dung khi theo nghề này thì mình sẽ phải làm những công việc gì…; từ đó xác định được bản thân có thật sự thích những công việc này hay không".

Thảo đặc biệt lưu ý thí sinh nên dành thời gian tìm hiểu từ nhiều nguồn, kênh khác nhau; đừng chỉ tìm hiểu bề nổi, tức nghe những lời đồn về ngành này hay, ngành kia hot… Tìm hiểu kỹ về cả những thách thức, cơ hội và thị trường trong ngành như thế nào, để xác định được với ngành này mình có thể đi lâu dài hay không và có thực sự hứng thú.

Sau sở thích, mọi người hãy xét đến sở trường. Theo Thảo, với sở trường, các bạn phải xem mình giỏi điều gì và ứng dụng như thế nào trong ngành mà bản thân định theo đuổi. Vì suy cho cùng, việc chọn ngành cũng là muốn sau này ra trường có thể theo được một công việc có lương tốt hoặc cơ hội thăng tiến. Vậy yếu tố quyết định ở đây chính là sở trường và sự bền bỉ, chăm chỉ của các bạn.

"Hy vọng những chia sẻ của mình có thể giúp ích một vài tip cho các bạn. Bên cạnh đó, những lời khuyên từ thầy cô hay những anh chị đi trước cũng là nguồn hữu ích cho mọi người. Chúc các bạn có thể chọn được ngành phù hợp và thi thật tốt để đậu vào ngành mình mong muốn", Thảo nhắn gửi.