Nhiều công việc tuyển dụng có thu nhập từ 12 - 25 triệu đồng/tháng

Nhiều cơ hội việc làm cho nhân lực trẻ

Sáng nay, khoảng 40 doanh nghiệp quy tụ tại Ngày hội việc làm 2026 ở Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM đã mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng cho sinh viên và người lao động trẻ. Tại đây, nhiều bạn trẻ tranh thủ phỏng vấn trực tiếp, lắng nghe tư vấn nghề nghiệp, cơ hội việc làm có mức lương cao từ đại diện các doanh nghiệp.

Theo ghi nhận, nhiều doanh nghiệp tham gia trải rộng ở các lĩnh vực như: tài chính, ngân hàng, vận tải, logistics… với nhu cầu tuyển dụng đa dạng từ thực tập sinh đến nhân viên chính thức.

Ông Phạm Quang Thịnh, chuyên gia tư vấn chứng khoán của Công ty chứng khoán SSI, cho biết đơn vị đang cần tuyển các vị trí như chuyên viên tư vấn chứng khoán, quan hệ khách hàng và thực tập sinh.

“Ứng viên cần tốt nghiệp các ngành kinh tế. Với thực tập sinh, cộng tác viên hay chuyên viên quan hệ khách hàng, chúng tôi không yêu cầu kinh nghiệm vì sẽ có lộ trình đào tạo. Tuy nhiên, ngành tài chính đòi hỏi hai yếu tố quan trọng là sự nhạy bén với con số và khả năng giao tiếp năng động”, ông Thịnh nói.

Ở lĩnh vực khác, bà Phạm Hồng Thuyết, Phó giám đốc kinh doanh Công ty SUNRISE INS, cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhiều vị trí như: trợ lý giám đốc điều hành, trợ lý kinh doanh, nhân viên kinh doanh, nhân viên điều phối logistics, kế toán và thực tập sinh.

“Chúng tôi không đặt nặng kinh nghiệm, nhưng đề cao thái độ làm việc, tinh thần học hỏi và đạo đức nghề nghiệp. Ứng viên phù hợp sẽ được đào tạo thêm để phát triển lâu dài”, bà Thuyết chia sẻ.

Trong khi đó, ông Huỳnh Nhật Luân, đối tác nhân sự Công ty Kuehne+Nagel Việt Nam, cho biết doanh nghiệp cần khoảng 15 nhân sự ở các vị trí như chăm sóc khách hàng, chứng từ, kinh doanh và thực tập sinh. Theo ông Luận, đặc thù ngành vận tải, logistics đòi hỏi ứng viên có chuyên môn phù hợp và khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Trần Thảo Uyên, nhân viên của bộ phận tuyển dụng, ngân hàng HSBC, cho biết đơn vị đang tìm kiếm nhân sự cho các vị trí như: nhân viên kinh doanh thị trường, bán hàng qua điện thoại, chăm sóc khách hàng... với cả hình thức chính thức và thực tập.

“Thực tập sinh sẽ được hỗ trợ 7 triệu đồng/tháng. Nhân viên chính thức có mức lương từ 12 triệu đồng trở lên, còn chuyên viên từ 17 triệu đồng trở lên, kèm theo thưởng và hoa hồng tùy vị trí”, Uyên cho biết.

Việc làm có mức lương cao nhưng yêu cầu khắt khe, cần chuẩn bị gì?

Một trong những điểm thu hút sự quan tâm của sinh viên là mức thu nhập. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức lương cao luôn đi kèm áp lực và yêu cầu khắt khe.

Theo ông Thịnh, mức lương cơ bản của nhân viên mới trong ngành chứng khoán khoảng 7 triệu đồng/tháng, nhưng có thêm hoa hồng lên đến 65% theo doanh số. Nếu đạt KPI (chỉ tiêu công việc), thu nhập có thể đạt 25 triệu đồng/tháng. Với những người giàu kinh nghiệm, thu nhập thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng số này không nhiều.

“Để đạt mức thu nhập cao, đòi hỏi phải có kỹ năng bao quát được tất cả thông tin tài chính, doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý vấn đề, đàm phán… và yêu cầu xử lý, ứng biến rất nhanh”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Còn tại SUNRISE INS, theo bà Thuyết, mức lương khởi điểm của nhân viên điều phối logistics dao động từ 7 – 12 triệu đồng/tháng, nhân viên kinh doanh từ 7 – 15 triệu đồng/tháng, chưa kể hoa hồng theo doanh số bán hàng. Với người có kinh nghiệm từ một năm trở lên, thu nhập có thể đạt 20 – 25 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, bên cạnh mức lương, các doanh nghiệp đều nhấn mạnh những yêu cầu quan trọng mà người lao động cần chuẩn bị như: ngoại ngữ, khả năng tư duy, ứng biến nhanh, làm việc nhóm, giao tiếp…

Anh Bùi Vũ Nhật Tân, nhân viên phát triển kinh doanh Công ty EIMSKIP, cho biết doanh nghiệp ưu tiên những ứng viên kiên nhẫn, giao tiếp tốt cho các vị trí chăm sóc khách hàng và phát triển kinh doanh.