Giới trẻ

Nhiều việc làm lương cao, có vị trí 30 triệu đồng/ tháng đang cần tuyển gấp

An Vy
14/04/2026 13:00 GMT+7

Nhiều việc làm lương cao đang chờ ứng viên. Các nhà tuyển dụng cho biết họ sẵn sàng trả mức lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên cho ứng viên đạt yêu cầu.

Ngày 14.4, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm với hàng ngàn vị trí đang khát nhân sự. Đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai đang tìm việc làm tại TP.HCM.

Ghi nhận của người viết tại sự kiện, nhu cầu tuyển dụng trải rộng ở nhiều lĩnh vực như dịch vụ, sản xuất, bất động sản, bảo hiểm, làm đẹp… Trong đó, không ít vị trí có mức thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng nhưng vẫn thiếu ứng viên phù hợp.

Tìm việc làm tại TP.HCM, nhiều cơ hội lương trên 15 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Hàng loạt việc làm có mức lương hấp dẫn tại ngày hội tuyển dụng

ẢNH: AN VY

Tại gian hàng tuyển dụng của Yose Boutique, ông Nguyễn Chí Kiệm, quản lý cửa hàng, cho biết doanh nghiệp này là chuỗi spa đông y chuyên trị liệu, hiện có 12 cơ sở tại TP.HCM. Họ đang cần tuyển gấp 27 kỹ thuật viên trị liệu đông y. Điều kiện cơ bản là nữ từ 25-49 tuổi, tốt nghiệp từ THPT trở lên. Thu nhập dao động từ 9-19 triệu đồng/tháng, được nhận 100% tiền tip, ký hợp đồng và tham gia đầy đủ bảo hiểm khi làm việc chính thức. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ.

Anh Nguyễn Thuận Phát, Trưởng phòng kinh doanh Văn phòng tổng đại lý HCM6, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, cho biết anh đang tìm kiếm chuyên viên phát triển và quản lý hợp đồng.

"Mức thu nhập cơ bản dao động từ 10-30 triệu đồng/tháng. Nhiều bạn trẻ sinh năm 2001–2002 hiện đã đạt thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chúng tôi có chính sách đào tạo bài bản và có phụ cấp tài chính ban đầu để người mới theo nghề", anh Phát nói.

Theo anh Phát, ứng viên không cần kinh nghiệm nhưng phải có tinh thần cầu tiến, trung thực và sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức. "Thu nhập trong ngành này không giới hạn, nhưng phụ thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người", anh nhấn mạnh.

Tìm việc làm tại TP.HCM, nhiều cơ hội lương trên 15 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

Đông đảo ứng viên có nhu cầu tìm việc làm tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận đến sự kiện

ẢNH: AN VY

Chị Nguyễn Hoàng Yến Hoa, đại diện Công ty Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đang tuyển khoảng 200 công nhân mỗi tuần, do đang mở rộng nhà máy thứ 3.

Theo chị Hoa, mức thu nhập cho người lao động làm dưới một năm từ 7-10 triệu đồng/tháng, trên một năm có thể đạt 7-14 triệu đồng/tháng. Điều kiện tuyển dụng rất dễ: chỉ cần học hết lớp 7 là có thể làm được.

"Môi trường làm việc sạch sẽ, có máy lạnh. Người lao động được tham gia đầy đủ bảo hiểm, có du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ, phụ cấp ca đêm 50% lương cơ bản. Ngoài nghỉ chủ nhật, mỗi tháng nhân viên được nghỉ thêm một ngày có lương. Công ty cũng tổ chức lớp học tiếng Nhật và có cơ hội đưa nhân viên sang Nhật làm việc, học tập", chị Hoa chia sẻ.

Bà Phạm Thị Ngọc Lan, Phó phòng hành chính nhân sự Công ty CP Dịch vụ Nhà sạch, cho biết doanh nghiệp đang tuyển tới 300 nhân viên làm sạch tại TP.HCM, Bình Dương (cũ), Long An (cũ), Tiền Giang (cũ), Đồng Nai…

Bà Lan chia sẻ các vị trí làm việc tại trung tâm thương mại, trường học, nhà máy… với mức lương từ 8 triệu đồng/tháng trở lên. Nhân viên có thể được bố trí làm việc gần nơi cư trú, tùy theo nhu cầu và dự án.

"Công việc không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo theo quy trình chuẩn và cấp giấy chứng nhận. Người lao động chỉ cần có sức khỏe tốt, chăm chỉ là có thể làm việc lâu dài, ổn định", bà Lan cho biết.

Theo bà Lan, ngoài lương, người lao động còn được hưởng tháng lương 13, thưởng lễ tết, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác.

Tìm việc làm tại TP.HCM, nhiều cơ hội lương trên 15 triệu đồng/tháng - Ảnh 3.

Các nhà tuyển dụng đưa ra nhiều hoạt động để thu hút ứng viên

ẢNH: AN VY

Chị Lê Nhật Hằng, đại diện hệ thống nhà hàng Phố 79 (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhiều vị trí từ kinh doanh, kế toán đến phục vụ, pha chế.

Cụ thể, chị Hằng thông tin vị trí nhân viên kinh doanh (sales tiệc) yêu cầu nam có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, du lịch, nhà hàng, mức lương từ 8-12 triệu đồng/tháng. Nhân viên kế toán nhập liệu yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, dưới 30 tuổi, mức lương 9-10 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, đại diện nhà hàng này còn tuyển nhân viên pha chế (lương 8-10 triệu đồng/tháng), nhân viên rau gỏi (lương 10-11 triệu đồng/tháng), lễ tân biết tiếng Hoa hoặc tiếng Anh với mức thu nhập cao. Các vị trí đều được hỗ trợ bữa ăn theo ca, tham gia du lịch, teambuilding hằng năm và xét tăng lương định kỳ.

Ở lĩnh vực F&B, đại diện Tea Connect by Doidep cho biết họ đang tuyển nhiều vị trí như lễ tân, phục vụ, pha chế, tạp vụ, thu ngân.

"Chúng tôi không yêu cầu không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo lại từ đầu. Công việc này phù hợp với sinh viên hoặc người trẻ muốn thử sức. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có tính sáng tạo và tinh thần đồng đội cao. Chúng tôi hiện có 2 chi nhánh ở P.Thủ Đức và P.Sài Gòn, phù hợp cho bạn chọn lựa", vị đại diện này nói.

Nhiều việc làm lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên

Không ít doanh nghiệp đang mở nhiều vị trí việc làm với mức lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên, thu hút người lao động trẻ.

