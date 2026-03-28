Nhiều việc làm lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên

Ngày 28.3, Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, tổ chức ngày hội việc làm, quy tụ 35 doanh nghiệp với 48 gian hàng, mang đến hơn 500 vị trí tuyển dụng.

Nhiều sinh viên đến tìm cơ hội ứng tuyển ẢNH: AN VY

Tại ngày hội, nhiều doanh nghiệp công nghệ, vi mạch, phần mềm… đưa ra mức thu nhập khởi điểm rất cao cho sinh viên năm cuối và người mới ra trường.

Bà Vũ Thị Mai Trang, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH VeriSilicon Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đang tuyển các vị trí Digital Frontend Design Engineer và Digital Frontend Design Verification Engineer. Đây là các vị trí dành cho sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật điện - điện tử và những lĩnh vực liên quan.

Theo bà Trang, ứng viên phù hợp là người có sự quan tâm đến thiết kế chip, có động lực phát triển bản thân, tinh thần làm việc nhóm và khả năng sáng tạo. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu về GPA từ 7.0 trở lên, tiếng Anh giao tiếp tốt và thái độ tích cực trong công việc.

Bà Trang cho hay mức lương tại doanh nghiệp được xây dựng theo hướng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh lương thưởng, nhân sự còn có cơ hội được đào tạo từ đội ngũ giàu kinh nghiệm. Theo bà Trang, ngay cả vị trí thực tập sinh cũng có mức thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng, trong khi ứng viên mới tốt nghiệp có thể nhận trên 20 triệu đồng/tháng.

Nhiều việc làm hấp dẫn cho sinh viên ẢNH: AN VY

Ông Phạm Thành Tín, PD Manager Công ty TNHH SVC Technologies (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang tuyển các vị trí fresher PD và DFT với mức lương khởi điểm hơn 15 triệu đồng/tháng.

Ông Tín cho biết ngoài nền tảng chuyên môn, ứng viên có tiếng Anh sẽ là lợi thế. GPA cao cũng giúp hồ sơ nổi bật hơn. Tuy nhiên, điều doanh nghiệp kỳ vọng ở người trẻ vẫn là tinh thần sẵn sàng học hỏi và thích ứng với những lĩnh vực mới.

Ở mảng phát triển web, chị Trần Thị Hoàng Thư, chuyên viên tuyển dụng kiêm nhân sự Công ty TNHH Zigexn Ventura (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang triển khai chương trình thực tập cho vị trí phát triển web. Thực tập sinh được hỗ trợ từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng. Sau 3 tháng, nếu phù hợp, ứng viên có thể được nhận chính thức với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nếu thể hiện tốt.

Theo chị Thư, doanh nghiệp không quá đặt nặng việc ứng viên phải giỏi sẵn một ngôn ngữ lập trình cụ thể, mà quan tâm nhiều hơn đến tư duy logic, khả năng tự học và thái độ cầu tiến. Khi vào làm, nhân sự sẽ được đào tạo thêm ngôn ngữ mới, đồng thời được hỗ trợ phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm.

"Ngoài thu nhập, nhân viên chính thức chỉ cần đến công ty 2 - 3 buổi mỗi tuần, thời gian còn lại có thể làm việc từ xa. Chúng tôi cũng đóng bảo hiểm 100%, xem xét điều chỉnh lương và bảo hiểm 2 lần mỗi năm, cùng nhiều hoạt động nội bộ khác", chị Thư nói thêm.

Chị Nguyễn Phước Tường Anh, chuyên viên nhân sự BioTuring (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang tuyển theo chương trình đào tạo cho 3 vị trí gồm software engineer, bioinformatician và product management. Chương trình hướng đến sinh viên năm cuối hoặc người đã ra trường dưới 2 năm kinh nghiệm, với yêu cầu GPA từ 3.0 trở lên.

Theo chị Tường Anh, mức lương cho các vị trí này dao động từ 15 - 18 triệu đồng/tháng. Sau 5 tháng, nhân sự sẽ được xem xét điều chỉnh thu nhập tùy theo năng lực thực tế.

Các nữ ứng viên rất chủ động, tự tin khi tìm hiểu cơ hội việc làm ẢNH: AN VY

Chị Nguyễn Thùy Trang, nhân sự Công ty PSD (TP.HCM), đang tuyển vị trí đại diện kinh doanh trong lĩnh vực phân phối phần mềm, laptop, PC và màn hình. Chị cho biết yêu cầu công việc tùy từng nhãn hàng và cấp độ công việc, mức lương có thể dao động từ 13 - 30 triệu đồng/tháng.

Chị Trương Minh Thảo, HR và admin Công ty AnyGen AI (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang tuyển 6 vị trí kỹ sư, với mức lương thấp nhất từ 9 - 13 triệu đồng/tháng. Ứng viên mới ra trường được ưu tiên nếu có tiếng Anh giao tiếp, đủ kiến thức chuyên môn để vượt qua bài kiểm tra và có thể làm việc với sếp và đồng nghiệp nước ngoài.

Theo chị Thảo, doanh nghiệp còn cung cấp thiết bị làm việc, hỗ trợ chi phí điện thoại, tổ chức các hoạt động du lịch cho nhân viên…

Trong khi đó, bà Ngô Thị Nga, đại diện Cube System (TP.HCM), cho biết công ty Nhật Bản này tuyển thực tập sinh biết tiếng Nhật với mức hỗ trợ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Ứng viên sẽ tham gia lập trình, hỗ trợ các dự án phát triển web và mobile, đồng thời được khuyến khích nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới.

Anh Du Thành Đạt, đại diện Công ty TNHH NEC Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đang tuyển thực tập sinh ở các vị trí frontend developer, backend developer, full-stack developer và BrSE-oriented. Mức hỗ trợ có thể lên đến 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, thực tập sinh còn được cung cấp phần mềm học miễn phí, tham gia lớp tiếng Nhật và được đào tạo thêm về kỹ năng.

Ông Châu Uy Lực, Tổng giám đốc TecAlliance Vietnam, cho biết nhu cầu tuyển dụng của công ty khá đa dạng, trải từ full-stack, backend, frontend đến machine learning, AI, DevOps và thiết kế. Hiện có tới 12 vị trí tuyển dụng.

"Không chỉ mức thu nhập cạnh tranh, công ty chúng tôi còn tạo môi trường làm việc linh hoạt, đề cao hiệu quả thay vì bó buộc giờ giấc, giúp người trẻ chủ động hơn trong việc cân bằng công việc và cuộc sống", ông Lực nói.