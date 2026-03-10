Hàng loạt việc làm cần tuyển gấp, thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng

Ngày 10.3, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm với sự tham gia của 81 doanh nghiệp, với 12.477 vị trí việc làm trống.

Tại ngày hội, Công ty TNHH Anh Hoàng Thy (Đồng Nai) tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại các siêu thị Co.opmart ở TP.HCM. Theo chị Đặng Thị Lê Phương, giám sát bán hàng khu vực TP.HCM, công ty của chị hiện phân phối thực phẩm cho hơn 100 siêu thị lớn nhỏ. Nhân viên bán hàng sẽ đứng trực tiếp tại quầy, giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng.

Chị Phương cho biết mức thu nhập cơ bản của vị trí nhân viên bán hàng khoảng 7,5 triệu đồng/tháng, kèm thưởng doanh số từ 9-10 triệu đồng. Nhiều nhân viên đạt mức thu nhập từ 15 triệu đồng đến 20-25 triệu đồng mỗi tháng nhờ doanh số bán hàng. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng đầy đủ các chế độ như bảo hiểm, phép năm, lương tăng ca, lương ngày lễ tết... theo quy định.

Ngày hội thu hút nhiều nhà tuyển dụng và ứng viên có nhu cầu tìm việc làm sau tết ẢNH: AN VY

Chị Nguyễn Thị Ý Nhi, Phó phòng tuyển dụng nền tảng Vieclam.ai.vn, cho biết đơn vị đang tuyển hơn 500 nhân sự cho các vị trí bán hàng và kinh doanh. Các công việc được phân bố tại nhiều phường ở TP.HCM, giúp ứng viên có thể lựa chọn vị trí gần nơi ở.

Theo chị Nhi, thu nhập của nhân viên bán hàng dao động từ 7-26 triệu đồng/tháng, nhân viên kinh doanh thị trường khoảng 8-21 triệu đồng/tháng, nhân viên trưng bày hàng hóa từ 8 - 15 triệu đồng/tháng. Đối với trưởng nhóm hoặc giám sát bán hàng, mức thu nhập có thể đạt 20-30 triệu đồng/tháng tùy năng lực.

"Công việc bán hàng đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt và sự chủ động tiếp cận khách hàng. Người lao động cần giữ năng lượng tích cực để chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất", chị Nhi nói.

Có rất nhiều việc làm với mức lương từ 15-25 triệu đồng/tháng đang chờ ứng viên ẢNH: AN VY

Chị Hồng Tuyết Anh, bộ phận nhân sự nhà hàng lẩu Haidilao, cho biết công ty thường xuyên tuyển các vị trí như nhân viên phục vụ, lễ tân, nhân viên nghe điện thoại, phụ bếp, tiếp thực và chăm sóc khách hàng…, thu nhập lên đến 15 triệu đồng/tháng. Ngoài lương, nhân viên còn được hưởng nhiều phúc lợi như lương tháng 13, bảo hiểm đầy đủ, bữa ăn tại nhà hàng, thưởng sinh nhật, trợ cấp giáo dục cho con nhỏ và ưu đãi dùng bữa.

Đặc biệt, chị Tuyết Anh thông tin, các vị trí như trợ lý nhà hàng, quản kho hoặc bảo trì điện, có thể đạt mức thu nhập lên đến 25 triệu đồng/tháng nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn và ngoại ngữ, chưa kể còn có cơ hội công tác tại nước ngoài và thăng tiến lên cấp giám đốc nhà hàng.

Chị Ngô Khả Vân, đến từ Công ty TNHH New Hope (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhân viên cơ khí, cơ điện, kinh doanh và thu mua. "Công ty của tôi chuyên sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản hiện chuẩn bị xây dựng nhà máy mới tại Bình Phước nên nhu cầu nhân lực tăng cao", chị nói.

Theo chị Vân, nhân viên cơ khí và cơ điện cần có kinh nghiệm trong ngành kỹ thuật hoặc từng làm việc tại các nhà máy sản xuất thức ăn. Đối với vị trí thu mua xuất nhập khẩu, ứng viên cần tốt nghiệp ngành liên quan hoặc có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc với các nhà cung cấp quốc tế. Thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên và có thể vượt 20 triệu đồng nếu ứng viên có năng lực ngoại ngữ tốt.

Ông Nguyễn Minh Khang, Giám đốc kinh doanh Hoa viên Bình An, cho biết công ty đang tuyển dụng nhiều nhân viên, thu nhập bao gồm lương cứng và hoa hồng cho mỗi sản phẩm bán ra. Lương cứng của nhân viên khoảng 9-13 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập khi đạt chỉ tiêu có thể từ 20-40 triệu đồng/tháng.

Ông Khang đang phỏng vấn ứng viên ẢNH: AN VY

Anh Võ Tiến Đạt, ban nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhiều vị trí thuộc khối văn phòng, dự án, tư vấn thiết kế và quản lý vận hành. Các vị trí tuyển dụng bao gồm kế toán, tài chính, pháp chế, hành chính nhân sự, kỹ thuật hiện trường, kỹ sư thiết kế… Theo anh Đạt, sinh viên mới ra trường có thể nhận mức lương khoảng 12-15 triệu đồng/tháng. Người có từ 1-3 năm kinh nghiệm có thể đạt 15-28 triệu đồng/tháng, trong khi các vị trí quản lý hoặc có kinh nghiệm lâu năm có thể đạt 20-35 triệu đồng/tháng.

Ông Trương Thái Hòa, Trưởng phòng đào tạo tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sala Garden (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang tuyển 30 chuyên viên tư vấn và 20 nhân viên phát triển khách hàng. Thu nhập của nhân viên kinh doanh bao gồm lương cứng, hoa hồng và thưởng, dao động từ 20-100 triệu đồng/tháng tùy theo kết quả bán hàng.

Theo ông Hòa, công việc yêu cầu khả năng giao tiếp và am hiểu tâm lý khách hàng. Nhân viên mới sẽ được đào tạo từ đầu và được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm, khám sức khỏe, du lịch định kỳ…

Còn ông Nguyễn Lê Quang, Giám đốc vùng điều hành và phát triển kinh doanh Công ty Chubb Life Việt Nam, cho biết công ty đang tuyển đại diện kinh doanh và quản lý kinh doanh. Thu nhập của nhân viên phụ thuộc vào kết quả bán hàng, bao gồm hoa hồng và các khoản thưởng theo tháng, quý.

“Nhân viên mới có thể đạt thu nhập trung bình khoảng 10-15 triệu đồng trong tháng đầu tiên. Nếu các bạn yêu thích công việc kinh doanh và mong muốn phát triển trong lĩnh vực bảo hiểm, hãy về đội chúng tôi”, ông Quang cho biết ẢNH: AN VY

Công ty TNHH Manpower Việt Nam tuyển nhân viên sản xuất làm việc tại nhà máy sản xuất chip ở Khu Công nghệ cao TP.HCM với thu nhập từ 8-12 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản thưởng hấp dẫn khác. Theo chị Vũ Thùy Dương, bộ phận nhân sự, ứng viên chỉ cần tốt nghiệp THPT/trung cấp tất cả các ngành và sẽ được đào tạo 100%.

Chị Hồ Bảo Châu, chuyên viên tuyển dụng cao cấp của Công ty TNHH Kamereo (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang tuyển các vị trí thuộc khối kinh doanh, tài chính kế toán, cung ứng, kỹ thuật và hành chính nhân sự. Thu nhập nhân viên kho từ 7-8,5 triệu đồng/tháng, kế toán từ 10-15 triệu đồng/tháng, còn vị trí backend developer ở khối kỹ thuật có thể đạt 25-30 triệu đồng/tháng nếu có khoảng 3 năm kinh nghiệm trở lên và sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.