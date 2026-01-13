Hàng ngàn việc làm cần tìm ứng viên, mức lương lên đến 45 triệu đồng/tháng

Ngày 13.1, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm, thu hút đông đảo người lao động. Có tổng cộng 8.594 vị trí việc làm trống được các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại sự kiện.

Ông Trần Đức Tố, Trưởng phòng cung ứng nhân lực Công ty Himawari (TP.HCM), cho biết đơn vị đang triển khai chương trình tuyển tài xế lái xe tải hạng nhẹ làm việc tại Nhật Bản. Đối tượng tuyển dụng là nam từ 18-33 tuổi, có bằng lái B2 trở lên, trình độ học vấn từ THCS trở lên.

Hàng ngàn việc làm cần tìm nhân viên đầu năm với mức lương hấp dẫn ẢNH: AN VY

Theo ông Tố, người lao động tham gia chương trình không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Đặc biệt, trong thời gian học tiếng Nhật tại Việt Nam, phía Nhật Bản còn hỗ trợ chi phí sinh hoạt 7,5 triệu đồng/tháng cho ứng viên, đồng thời bố trí chỗ ở ký túc xá miễn phí. Sau khi vượt qua kỳ thi tiếng Nhật và kỹ năng lái xe, người lao động sẽ được sang Nhật làm việc với mức lương từ 45 triệu đồng/tháng trở lên. Mỗi năm, chương trình này cần tuyển trên 1.000 lao động.

Ở lĩnh vực sản xuất, ông Yu Seong (người Hàn Quốc), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Semo Vina (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang cần tuyển số lượng lớn lao động may thú nhồi bông do đơn hàng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Đối tượng tuyển dụng là nữ từ 18-50 tuổi, từng làm trong các ngành may mặc khác là lợi thế.

"Người lao động chỉ cần chăm chỉ, trung thực, siêng năng, còn lại công ty sẽ đào tạo. Với những lao động đã có kinh nghiệm may quần áo, túi xách hay thú bông,… doanh nghiệp sẽ đào tạo lại để phù hợp với dây chuyền sản xuất. Mức lương hiện dao động từ 5,5 đến 8,5 triệu đồng/tháng, kèm theo đầy đủ chế độ phúc lợi. Khi tăng ca, người lao động còn được bồi dưỡng sữa và suất ăn tối do công ty chuẩn bị", ông Yu Seong thông tin.

Ngày hội thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia tìm kiếm việc làm ẢNH: AN VY

Chị Mai Trang, đại diện bộ phận tuyển dụng Be Giúp Việc, cho biết đơn vị đang cần tuyển từ 300-500 lao động làm giúp việc nhà thời vụ cho dịp tết. Theo chị Trang, người lao động chỉ cần có xe máy và biết thao tác cơ bản trên điện thoại thông minh, còn trường hợp chưa quen sẽ được hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng. Thu nhập có thể lên đến 15 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn có các khoản thưởng, phụ cấp chuyên cần. Đặc biệt, vào thời điểm tết, mức lương và thưởng sẽ tăng cao hơn. Bên cạnh đó, công ty còn tung ra chương trình thưởng tết để thu hút ứng viên.

Chị Trần Khánh Tiên, đại diện bộ phận tuyển dụng McDonald's Vietnam, cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhân viên toàn thời gian cho các cửa hàng tại TP.HCM, không yêu cầu bằng cấp, chỉ cần đủ 18 tuổi. Nhân viên toàn thời gian có thu nhập từ 7-8 triệu đồng/tháng, làm việc theo ca 8 giờ đồng hồ, 5-6 ngày/tuần. Với nhân viên bán thời gian, mức lương là 27.000 đồng/giờ đồng hồ, làm khoảng 5 giờ đồng hồ/ngày. Ngoài lương, người lao động còn được hưởng phụ cấp tiền ăn, phụ cấp ca tối sau 22 giờ, voucher ưu đãi cho nhân viên, miễn phí một món bất kỳ trong menu vào chủ nhật cuối cùng của tháng, cùng lộ trình đào tạo và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Chị Nguyễn Thị Trang, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Mạnh Dũng (TP.HCM), cho biết đơn vị đang cần tuyển thêm 5 nhân viên bảo vệ nam từ 18-60 tuổi. Công việc không yêu cầu trình độ hay kinh nghiệm, chỉ cần có căn cước công dân và đảm bảo sức khỏe. Nhiệm vụ của bảo vệ là kiểm tra, giám sát an ninh tòa nhà, quẹt xe, theo dõi camera tùy theo khu vực làm việc. Mức lương dao động từ 6,8-9 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí và năng lực. Người lao động có thể làm việc tại khu vực đường Mạc Đĩnh Chi, P.Sài Gòn (TP.HCM) hoặc các địa bàn khác nếu có nhu cầu.

Có tổng cộng 8.594 vị trí việc làm trống được các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại sự kiện ẢNH: AN VY

Anh Tạ Thiên Lâm, đại diện Công ty CP Cung ứng lao động hàng không, trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, cho biết đơn vị đang tuyển nhiều vị trí nhân viên hỗ trợ tại bếp ăn sân bay Tân Sơn Nhất cho các tổ sản xuất, giặt sấy, rửa dao muỗng nĩa, đóng gói và đồ uống. Người lao động sẽ làm việc theo ca, thu nhập có thể lên đến 8 triệu đồng/tháng, kèm theo các khoản thưởng lễ, tết, lương tháng 13, được cung cấp một bữa ăn trong ngày làm việc và khám sức khỏe tổng quát.

Theo anh Lâm, vào mùa cao điểm tết, thu nhập của người lao động còn cao hơn. Điều kiện tuyển dụng là từ 18-45 tuổi, trình độ THCS trở lên, đủ sức khỏe và có lý lịch rõ ràng. Bên cạnh môi trường làm việc chuyên nghiệp, người lao động còn được hưởng ưu đãi vé máy bay của Vietnam Airlines.

Anh Trần Ngọc Phát, chuyên viên tuyển dụng Xanh SM, cho biết hiện tại doanh nghiệp đang tăng tốc tuyển tài xế dịp tết. Tài xế chỉ cần đáp ứng 5 điều kiện cơ bản gồm căn cước công dân, bằng lái xe, lý lịch tư pháp, số điện thoại chính chủ và tài khoản ngân hàng, là có thể đăng ký tham gia.

Anh Phát chia sẻ công việc làm tài xế xe ôm công nghệ rất linh hoạt. Bạn có thể làm toàn thời gian hoặc bán thời gian, phù hợp với sinh viên và dân văn phòng muốn thêm nghề tay trái. Trong thời điểm cao điểm tết, nhiều tài xế có thể kiếm từ 500.000-700.000 đồng/ngày, thậm chí có người đạt mức thu nhập tiền triệu mỗi ngày.