Điểm cao vẫn rớt đại học chỉ vì điều này...

Phạm Thị Ngọc Ánh, thủ khoa Học viện Hàng không Việt Nam năm 2024, chỉ ra một thực tế đáng buồn như vậy để lưu ý thí sinh về tầm quan trọng của việc đặt nguyện vọng thông minh.

Nên đặt bao nhiêu nguyện vọng để chắc ăn nhất?

Theo Ngọc Ánh, để đặt nguyện vọng thông minh nhất, đầu tiên phải hiểu được quy chế xét nguyện vọng của Bộ GD-ĐT. Ánh cho biết theo quy chế sẽ xét từ nguyện vọng 1 trở xuống; nghĩa là nếu đậu nguyện vọng 1, các nguyện vọng còn lại đều sẽ bị hủy.

"Dù bạn rất thích và đủ điểm đậu nguyện vọng 2 nhưng sẽ không được học, vì nguyện vọng 1 đã đậu thì nguyện vọng 2 sẽ bị hủy. Nên thứ tự ưu tiên nguyện vọng rất quan trọng, bạn phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đăng ký", Ánh nhấn mạnh.

Nhiều bạn cũng băn khoăn liệu mình đặt nguyện vọng 3 vào trường này thì có bị thiệt thòi so với thí sinh đặt trường đó ở nguyện vọng 1 hay không, Ánh cho biết thực tế trường sẽ xét dựa trên điểm chứ không xét dựa trên thứ tự nguyện vọng.

Thủ khoa này cho rằng nên chia nguyện vọng ra 3 nhóm: mơ ước, thực tế và chống trượt. Đối với nhóm mơ ước, theo Ánh sẽ là những ngành, trường mình yêu thích nhưng lấy điểm cao hơn 1 - 2 điểm so với năng lực của mình. "Vì cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, biết đâu trường giảm điểm chuẩn hoặc hôm đó mình làm bài tốt và đậu được vào ngôi trường mình mơ ước thì sao", Ánh nói.

Đặt nguyện vọng thông minh giúp thí sinh tăng thêm cơ hội vào ngành mình yêu thích ẢNH: NHẬT THỊNH

Với nhóm nguyện vọng thực tế, bạn sẽ có khả năng học nhóm này cao nhất nên phải suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn trường và ngành. Ở nhóm này, Ánh cho rằng chỉ chênh khoảng 0,5 điểm so với thực lực của bản thân. Và nhóm cuối cùng là chống trượt. Nghe cái tên thí sinh cũng có thể hình dung ra đây như là hàng rào bảo vệ cuối cùng để tránh cảnh trắng tay là trượt ĐH. Với nhóm này, Ánh khuyên hãy chọn những trường, ngành mà các năm trước lấy điểm chuẩn thấp hơn điểm thi thử của bạn từ 2 - 3 điểm.

Những lỗi sai mà thí sinh thường gặp

Chỉ ra những lỗi sai mà thí sinh thường gặp khi đặt nguyện vọng, Ánh cho biết lỗi đầu tiên là đặt quá ít nguyện vọng. "Do đạt điểm cao nên cảm thấy chắc chắn đậu và nghĩ đặt nhiều nguyện vọng làm gì, thế là chỉ đặt 1 - 2 cái thôi. Rồi chẳng may năm đó đề thi dễ, trường tăng điểm chuẩn, thành ra mình lại bị trượt ĐH sẽ rất là tiếc", Ánh phân tích và cho rằng thực tế việc đặt từ 2 - 3 nguyện vọng là quá ít và thiếu an toàn, bởi chỉ cần một biến cố không thuận lợi như điểm chuẩn tăng nhẹ hoặc phổ điểm tăng cũng khiến bạn… trắng tay.

Thế nhưng việc đặt quá nhiều nguyện vọng, Ánh cho rằng cũng không nên, vì điều đó dễ làm thí sinh mất phương hướng, nếu có đỗ cũng sẽ không chắc vào được ngành mà các bạn yêu thích. "Theo mình, từ 7 - 10 nguyện vọng là vừa đủ. Các bạn có thể tham khảo cách chia nguyện vọng theo 3 nhóm của mình để có được thứ tự nguyện vọng tối ưu", cô bạn thủ khoa chia sẻ.

Lỗi tiếp theo là chọn nguyện vọng và trường theo bạn thân của mình. "Trong khi hai đứa có năng lực, sở thích hoàn toàn khác nhau và cái nghề bạn chọn phải đi với bạn suốt 4 năm và có thể phải làm công việc đó suốt đời nữa. Chính vì thế, hãy lựa chọn theo sở thích và năng lực của mình, chứ đừng lựa chọn theo bạn thân", Ánh nói.

Không tìm hiểu kỹ điều kiện xét tuyển của trường là lỗi cuối cùng mà Ánh muốn lưu ý với thí sinh. Bởi theo cô bạn thủ khoa, một số trường sư phạm sẽ yêu cầu phải đặt trường của họ từ nguyện vọng 5 trở lên (tức nếu bạn đặt ở nguyện vọng 6 thì sẽ không đáp ứng được điều kiện); đối với trường quân đội, công an thì bạn phải đặt ở nguyện vọng 1. Nên nếu điểm của bạn đã đủ đậu nhưng lại đặt sai thứ tự, không đủ điều kiện của trường đó, bạn cũng sẽ bị trượt. Chính vì thế, Ánh khuyên cần tìm hiểu thật kỹ về tiêu chí, điều kiện mà các trường đặt ra.

Kết lại chia sẻ của mình, Ánh gửi lời chúc: "Mình chúc các bạn sẽ có một kỳ thi thật thành công, đạt được điểm cao; có điểm cao rồi thì hãy lựa chọn cho mình một thứ tự nguyện vọng thật là thông minh nhất nhé. Chúc các bạn thành công".