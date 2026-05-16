Xét tuyển đại học: Đặt và sắp xếp nguyện vọng như nào cho tối ưu?

Đặt và sắp xếp nguyện vọng phù hợp

Trần Quang Tiến, thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024, cho biết cách đặt và sắp xếp nguyện vọng sẽ theo biểu đồ hình thang. Trúng nguyện vọng đầu tiên, đồng nghĩa tất cả nguyện vọng sau sẽ bị loại bỏ. Chính vì vậy, Tiến cho rằng phải biết cách sắp xếp nguyện vọng thông minh để có thể đậu được vào ngành và trường mong muốn.

https://youtu.be/4UVdGvQlARA

Chỉ ra cặn kẽ thứ tự sắp xếp nguyện vọng, Tiến nói: "Đầu tiên mọi người phải sắp xếp nguyện vọng theo mong muốn và sở thích của bản thân trước, tức ngành mà mình mong muốn theo học. Đừng để ngành và trường dễ đậu lên đầu tiên mà phải đặt ngành có điểm cao nhất lên đầu".

Chàng thủ khoa cũng bật mí nên chia nguyện vọng theo 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nguyện vọng mơ ước sẽ chiếm khoảng 20 - 30%. Với nhóm này, theo Tiến hãy dựa vào điểm chuẩn các trường trong năm trước, cũng như dựa vào khả năng của bản thân, để đưa ra lựa chọn về ngành và trường được xếp vào nguyện vọng một. Đây chính là nguyện vọng mà bạn mong ước và muốn học nhất.

Nhóm thứ hai là nguyện vọng vừa sức. Sẽ là những trường mà theo như bạn dự đoán điểm của bản thân sẽ có khả năng đậu rất cao, thì nên đặt những nguyện vọng vừa đủ vào phần này.

Đến nhóm thứ ba chính là nguyện vọng an toàn. Nhóm này để phòng khi nhóm thứ nhất và thứ hai không đỗ.

Sắp xếp nguyện vọng thông minh để có thể đậu được vào ngành và trường mong muốn ẢNH: NHẬT THỊNH

Một điều Tiến muốn lưu ý với thí sinh là đừng nên đặt quá nhiều nguyện vọng. "Mình thấy có nhiều bạn đặt rất nhiều nguyện vọng, có bạn đặt 10, 20 thậm chí 30 nguyện vọng. Với mình thì điều này không giúp ích được gì cả. Lúc trước mình chỉ đặt đúng 3 nguyện vọng, bởi vì mình đã ước chừng được điểm mạnh của bản thân và cũng phân bổ đủ theo 3 nhóm nguyện vọng để chắc chắn rằng sẽ đậu được đại học", Tiến chia sẻ.

Có nhiều bạn đặt rất nhiều nguyện vọng, có bạn đặt 10, 20 thậm chí 30 nguyện vọng. Với mình thì điều này không giúp ích được gì cả. Chỉ đặt đúng 3 nguyện vọng, bởi vì mình đã ước chừng được điểm mạnh của bản thân và cũng phân bổ đủ theo 3 nhóm nguyện vọng để chắc chắn rằng sẽ đậu được đại học. Trần Quang Tiến, thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024

Để tối ưu hóa thời gian làm bài thi

Ngoài bí quyết đặt nguyện vọng thông minh, theo thủ khoa Trần Quang Tiến, giai đoạn cuối của quá trình ôn luyện, thí sinh cần nắm được cách để tối ưu hóa thời gian làm bài thi.

Với bản thân, lúc làm bài thi, Tiến sẽ tự chia các mốc thời gian cụ thể, gồm 5 phần: Sau khi nhận đề thi, đọc lướt toàn bộ đề thi từ 2 - 3 phút; phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý; làm từ dễ đến khó; tô và ghi đáp án một cách cẩn thận nhất, để tránh những sai sót không đáng có; và cuối cùng là phải quản lý thời gian.

Trần Quang Tiến, thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024 ẢNH: NVCC

Tiến cho biết đầu tiên sau khi nhận đề thi hãy đọc lướt qua toàn bộ đề thi. Đọc lướt qua và ghi chú ra giấy nháp những điều cần lưu ý. Vừa đọc lướt mà cũng nên vừa hình thành trong đầu sơ đồ của bài thi đấy. Chẳng hạn như khi đọc phần đọc hiểu của đề thi ngữ văn, bạn sẽ phải hình dung được phần luận điểm của bài là như thế nào, khi vào bài văn, bạn sẽ bám vào luận điểm đấy để viết đúng, tránh việc bị lạc đề, đi sai lệch hướng. Đây là điều đầu tiên phải làm nhưng rất quan trọng.

"Một đề có khoảng 60 phút với 40 câu. Trung bình sẽ chia khoảng 1,5 phút cho một câu. Nhưng tất nhiên, đề thi nào cũng có phần ngắn, phần dài, phần khó, phần dễ. Phần dễ thường dao động từ 1 - 7 điểm. Chính vì thế chúng ta phải làm thật nhanh những phần dễ. Khi đã học chắc những kiến thức cơ bản, bạn nên cố gắng làm phần dễ thật nhanh, để dành thời gian suy luận cho những phần khó, giúp có kết quả tốt nhất", Tiến nói.