Thủ khoa ĐH Quốc gia TP.HCM bật mí cách chọn đúng ngành cho gen Z

Chọn đúng ngành học: Hỏi thêm thông tin từ người đi trước

Để chọn đúng ngành học, Quốc Anh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu xem trong nước có ngành nào đào tạo về khoa học vũ trụ hay không. Sau khi tìm hiểu, Quốc Anh có 2 lựa chọn: một ngành đào tạo ở Hà Nội và một ngành ở TP.HCM. Cuối cùng Quốc Anh chọn ngành kỹ thuật không gian của Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Quốc Anh chia sẻ cặn kẽ hơn: "Ngành mình học còn có tên gọi khác là phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn. Dữ liệu lớn ở đây là dữ liệu từ vệ tinh, hay còn gọi là big data. Dữ liệu lớn này được sử dụng trong logistics, nông nghiệp, y tế và rất nhiều lĩnh vực khác nên có tính liên ngành rất lớn. Những định hướng của ngành này thì sẽ là viễn thám, khoa học vũ trụ… Và ở ngành này còn hấp dẫn ở điểm là cho sinh viên đi thực tập hè tại các nước".

Theo Quốc Anh, việc đi thực tập hè như vậy là cơ hội rất quan trọng. Quốc Anh cũng là một trong những sinh viên may mắn được đi thực tập hè, có cơ hội đến những viện nghiên cứu về thiên văn, khoa học vũ trụ ở Hàn Quốc; đồng thời trực tiếp làm việc với chuyên gia, giáo sư, được thực hiện những dự án như một nhà khoa học thực sự.

Quốc Anh cũng cho biết khi đi thực tập như vậy sinh viên không cần phải trả bất kỳ chi phí nào và đó cũng là một trong những điều đã thôi thúc chàng thủ khoa chọn ngành này.

Ngoài ra, Quốc Anh cho biết thêm: "Trước khi chọn ngành, mình cũng nghe định hướng, lời khuyên của các anh chị đã từng theo học trong ngành này, và sau đó thấy mình thật sự phù hợp, cũng như có hứng thú. Nên mình nghĩ nếu các bạn muốn tìm hiểu về một ngành nào đó, có thể hỏi thêm thông tin từ người đi trước, đây là một kênh rất hiệu quả. Hoặc bạn đang muốn tìm hiểu sâu hơn về khoa học vũ trụ cũng như những ứng dụng từ vệ tinh, để biết thêm nhiều thông tin hơn, các bạn có thể vào trang web chính thức của ngành mình đang theo học, hoặc có thể liên hệ với thầy cô để được tư vấn thêm".

Cân nhắc kỹ lưỡng lại cho quá trình đăng ký nguyện vọng

Chàng thủ khoa cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ và trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc của thí sinh về ngành nếu các bạn liên hệ.

Thủ khoa Quốc Anh chọn ngành kỹ thuật không gian vì đam mê khoa học vũ trụ và không gian ẢNH: NVCC

Quốc Anh nói thêm: "Nhìn lại quá trình ôn thi, mình thấy nên dành nhiều thời gian hơn. Vì bản thân bắt đầu khá trễ nên quá trình ôn thi của mình cũng gấp rút. Vì thế, nếu có nhiều thời gian, mình sẽ sắp xếp được lịch ôn thi một cách khoa học hơn. Bên cạnh đó, sẽ có thêm thời gian để không chỉ tập trung giải đề mà còn có thể tìm hiểu về ngành nghề, cũng như có thêm thời gian giải tỏa stress, lấy lại năng lượng".

Sau khi đã tìm hiểu về ngành nghề, xác định được sẽ theo ngành gì, thì trong thời điểm cận kề thi cử, vấn đề các thí sinh nên dành nhiều thời gian hơn chính là ôn thật tốt để thi đạt kết quả như ý. Sau khi biết kết quả, sẽ có thêm thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng lại cho quá trình đăng ký nguyện vọng và lựa chọn ngành nghề một cách chắc chắn hơn.

Qua những chia sẻ của mình, dù chỉ gói gọn trong ngành học kỹ thuật không gian nhưng Quốc Anh cũng mong thí sinh có thể rút thêm một vài bí quyết để ứng dụng khi chọn ngành học muốn theo đuổi.