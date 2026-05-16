Cách thủ khoa chọn ngành và đặt nguyện vọng thông minh

Nên chọn trường hay chọn ngành?

Đây là câu hỏi lớn mà Đinh Trung Quốc Anh, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022, từng phải đối diện và dành rất nhiều thời gian để trả lời.

Quốc Anh hiện học ngành kỹ thuật không gian, một ngành khá mới ở thời điểm 4 năm trước khi mà chàng thủ khoa lựa chọn theo đuổi. Để có thể đưa ra quyết định theo ngành, Quốc Anh đã phải tìm hiểu rất nhiều thông tin: ngành này đào tạo những gì, nội dung học là gì, cũng như cơ hội thực tập và làm việc như thế nào… Sau khi xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng và biết được đam mê của mình cũng phù hợp với ngành nên Quốc Anh đã quyết định theo đuổi.

Quốc Anh cũng cho rằng để thí sinh có thể đưa ra được sự lựa chọn về ngành, trường theo học đôi khi cũng bị tác động từ điều kiện tài chính của bản thân, gia đình và cả vị trí địa lý. Thường các bạn ở những tỉnh xa, đôi khi việc quyết định học ở TP.HCM, Hà Nội hay là trường gần nhà cũng sẽ bị tác động phần nhiều.

"Mình biết có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc mọi người chọn ngành, chọn trường, nhưng mình vẫn mong các bạn sẽ có đầy đủ thông tin và tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định", Quốc Anh nhắn gửi.

Đăng ký nguyện vọng thông minh cũng là yếu tố giúp thí sinh có thể đậu được ngành và trường bản thân mong muốn ẢNH: NHẬT THỊNH

Để tìm hiểu thông tin về ngành hay trường, chàng thủ khoa cho rằng nguồn đầu tiên mọi người nên tiếp cận là trang web của ngành hoặc trường đó. Quốc Anh chia sẻ: "Các bạn vào trang thông tin này để đọc kỹ về chương trình đào tạo. Mình biết sẽ rất dài, cũng có phần hơi khô khan, nhưng mà mọi người cần phải biết vì đây chính là những gì chúng ta phải học trong 4, 5 năm tiếp theo, nên rất quan trọng".

Cũng theo Quốc Anh, thí sinh nên tìm hiểu cả những chuyên ngành trong ngành mình định theo. Chuyên ngành thực ra là những hướng đi chuyên sâu hơn về mặt học thuật khi mà mọi người bước vào một ngành. Và những chuyên ngành này sẽ như là kim chỉ nam, hướng đi cho công việc của mọi người sau này.

Câu hỏi "Nên chọn trường hay chọn ngành?"

Quốc Anh cũng cho rằng dù trường nào đi chăng nữa thì sự phù hợp cũng như năng lực của bản thân nên là yếu tố quyết định tiên quyết. Nên thí sinh cũng đừng quá lo lắng nếu bản thân phải bỏ lỡ cơ hội vào trường top - những trường mà nhiều người muốn vào. Tất nhiên ở những trường top thì phải có lý do để duy trì được danh tiếng, chẳng hạn như môi trường và chất lượng đào tạo sẽ tốt nhưng không đồng nghĩa các trường không thuộc top sẽ không tốt hay không phù hợp với bạn.

Đinh Trung Quốc Anh, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022 ẢNH: NVCC

Trở lại câu hỏi "Nên chọn trường hay chọn ngành?", Quốc Anh cho rằng thay vì chọn một trong 2, thí sinh nên cân nhắc cả 2 dựa trên việc tìm hiểu thật kỹ thông tin và ưu tiên hàng đầu luôn là sự phù hợp của bản thân.

"Các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ và tự tin với lựa chọn cuối cùng của bản thân. Đừng quá sợ hãi, vì thật ra đây cũng là lần đầu của tất cả thí sinh, chứ không chỉ riêng mình. Và mình nghĩ thường khi các bạn phải hối hận, lý do phần nhiều là chưa nắm rõ ngành, trường, hoặc bị bỏ lỡ một vài thông tin quan trọng về ngành, trường đó. Nên mình mong mọi người tìm hiểu được nhiều thông tin nhất có thể để đưa ra quyết định phù hợp", Quốc Anh nói.

Quốc Anh cũng gửi gắm thêm: "Mình biết những chia sẻ này cũng không thể nào giải đáp được tất cả thắc mắc của mọi người. Nhưng mình mong có thể đưa đến cho các bạn một góc nhìn của người từng trải qua, để các bạn bớt được phần nào thời gian đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này".