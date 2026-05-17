Giới trẻ

Đăng ký nguyện vọng, đây là điều quan trọng phải làm đầu tiên

17/05/2026 09:00 GMT+7

Nhiều bạn cứ đắn đo không biết nên đặt nguyện vọng như thế nào để hợp lý và tối ưu, nhưng lại quên một điều rất quan trọng phải làm đầu tiên trước khi quyết định đăng ký nguyện vọng.

 Thí sinh cần nắm và ghi chú lại thật kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng

Theo Đinh Trung Quốc Anh, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022, trước khi đăng ký nguyện vọng, điều cần làm nhất là tìm hiểu, cập nhật những thông tin chính thống từ thông báo của Bộ GD-ĐT, từ trường và thầy cô. Khi nhận thông báo, thí sinh hãy đọc thật kỹ lưu ý về những mốc thời gian quan trọng, như: ngày nào mở cổng đăng ký thử nguyện vọng, khi nào mình phải chốt nguyện vọng, hay thời điểm nào mình phải thanh toán…

"Đây là những thông tin rất quan trọng mà thí sinh cần nắm và ghi chú lại thật kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng", Quốc Anh nói.

Theo Quốc Anh, năm 2026 có một vài thay đổi trong đăng ký nguyện vọng so với các năm trước, thí sinh cũng cần tìm hiểu để nắm rõ hơn. Chẳng hạn năm nay giới hạn số lượng nguyện vọng tối đa là 15. Quốc Anh cho rằng 15 là một con số khá vừa phải và thí sinh hoàn toàn có thể có được chiến lược tốt khi đặt nguyện vọng.

Về nguyên tắc cơ bản khi đặt nguyện vọng, Quốc Anh nói phải luôn đặt những ngành mà mình ưu tiên đầu tiên lên trước và sau đó mới đến ngành thấp điểm hơn. 

"Nhưng mình mong mọi người đừng vì điểm số mà đặt nguyện vọng vào những ngành bản thân không thực sự mong muốn. Khi quyết định lựa chọn ngành, việc ưu tiên phải dựa vào mức độ phù hợp và mong muốn của bản thân. Để có sự lựa chọn chắc chắn hơn, mọi người nên tìm hiểu thật kỹ, đừng để hối hận chỉ vì bỏ sót vài thông tin quan trọng về ngành", thủ khoa này lưu ý và cho rằng thí sinh có thể tìm hiểu trên trang web của trường, liên hệ với thầy cô hoặc các anh chị sinh viên trong ngành để có được thông tin thực tiễn nhất về ngành.

Nên ưu tiên những phương thức nào sẽ có lợi

Một điều nữa chàng thủ khoa muốn lưu ý là đối với những trường và ngành có cơ chế xét tuyển học bổng thì thí sinh nên ưu tiên những phương thức nào sẽ có lợi cho học bổng của mình nhất.

Sau khi đã đưa ra quyết định, Quốc Anh cho rằng thí sinh hãy kiên định với lựa chọn của mình, đừng để bị lung lay bởi người khác hoặc thấy bạn bè chọn ngành này thì mình cũng làm theo. Đây cũng là điều tối kỵ bởi nếu làm theo bạn bè mà lựa chọn ngành mình không thích, không phù hợp, bạn sẽ không đủ tinh thần, nhiệt huyết để theo đuổi; còn nếu bỏ ngang để học và thi lại sẽ tốn biết bao công sức, tiền bạc trước đó.

"Trong trường hợp bạn cảm thấy còn bồn chồn, hay có gì đó chưa đúng cũng có nghĩa rằng bạn cần phải tìm hiểu thêm, cần phải đặt nhiều câu hỏi cho chính mình và những người có thể hỗ trợ mình. Khi đã tìm hiểu thật kỹ rồi, cũng như theo dõi những hướng dẫn từ Bộ GD-ĐT, mình tin rằng các bạn sẽ có được chiến thuật đăng ký nguyện vọng hợp lý nhất và có thể đậu được vào trường, ngành mà bản thân mong ước", Quốc Anh nhắn gửi và chúc thí sinh sẽ có kỳ thi tốt nghiệp THPT thật suôn sẻ, thành công.

