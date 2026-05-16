Chuyên gia tâm lý, MC Khánh Vy và Ánh Schannel bật mí ‘thuốc chữa overthinking mùa thi’

Nữ Vương
16/05/2026 18:19 GMT+7

School Tour Tiếp sức mùa thi 2026 đã diễn ra sôi nổi tại 2 trường THPT: Nguyễn Trung Trực 2 và Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh An Giang), thu hút sự tham gia của hơn 2.700 học sinh cùng thầy cô, chuyên gia tâm lý và khách mời truyền cảm hứng.

Mùa thi: Cần một sức khỏe tinh thần thật sự vững vàng

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Tiếp sức mùa thi – hành trình đã đồng hành cùng học sinh, sinh viên cả nước suốt 25 năm qua kể từ năm 2002. Với sự phối hợp của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh Niên cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long, chương trình năm nay hướng mạnh đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, Ban giám hiệu các trường; ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long; cùng các khách mời gồm: tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Bích Phượng, MC Khánh Vy và nhà sáng tạo nội dung Trương Ngọc Ánh (Schannel).

Từ phải sang: Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Bích Phượng, MC Khánh Vy và nhà sáng tạo nội dung Trương Ngọc Ánh (Schannel)

MC Khánh Vy giao lưu cùng học sinh tỉnh An Giang

Nhà sáng tạo nội dung Trương Ngọc Ánh (Schannel) cùng học sinh

Nhiều học sinh thích thú khi giao lưu cùng những người nổi tiếng

Không khí chương trình trở nên sôi động ngay từ phần giao lưu mở màn với trò chơi "bỏ một ngón tay xuống" xoay quanh những thói quen quen thuộc mùa thi như "lướt TikTok quên học", thức khuya ôn bài hay tin vào "thìa thần, xoài thần" trước mỗi kỳ kiểm tra. Những tràng cười xen lẫn sự đồng cảm khiến nhiều học sinh nhận ra mình không hề đơn độc trong áp lực thi cử.

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Vinh Huy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho rằng áp lực học tập hiện nay không chỉ đến từ bài vở mà còn từ kỳ vọng gia đình và nỗi lo tương lai.

"Muốn vượt qua những kỳ thi khắc nghiệt, nền tảng kiến thức thôi là chưa đủ, các em cần một sức khỏe tinh thần thật sự vững vàng", ông Huy chia sẻ. Theo ông Huy, nhiều học sinh hiện rơi vào tình trạng mất ngủ, lo âu, thậm chí kiệt sức vì áp lực thi cử. Vì vậy, việc chương trình Mind Care đến với nhà trường là sự hỗ trợ vô cùng kịp thời và đáng trân quý".

Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập tại hai trường.

Học sinh tham gia trải nghiệm các hoạt động tại School Tour Tiếp sức mùa thi 2026

Ở phần talkshow, MC Khánh Vy và nhà sáng tạo nội dung Trương Ngọc Ánh mang đến nhiều câu chuyện gần gũi về tuổi học trò, những lần áp lực trước kỳ thi hay các "thói quen ngốc xít" thời đi học khiến cả hội trường thích thú.

Khánh Vy chia sẻ rằng bản thân từng trải qua cảm giác "tim đập chân run" mỗi mùa thi và hiểu rõ áp lực mà học sinh cuối cấp đang đối diện. "Điều khó nhất không phải là học bao nhiêu, mà là giữ cho mình không bị cuốn vào cảm giác lo lắng quá mức", MC Khánh Vy nói.

Trong khi đó, Trương Ngọc Ánh cho biết mạng xã hội vừa là công cụ hỗ trợ học tập nhưng cũng dễ khiến học sinh mất tập trung nếu không biết kiểm soát thời gian. Nữ content creator khuyên học sinh nên xây dựng thói quen sử dụng điện thoại có mục đích rõ ràng và biết tự giới hạn thời gian giải trí trong giai đoạn ôn thi.

Hiện tượng "burn-out"

Dưới góc nhìn chuyên môn, tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Phượng nhận định hiện tượng "burn-out" (hội chứng kiệt sức) ở học sinh cuối cấp đang ngày càng phổ biến. Theo bà, nhiều học sinh rơi vào trạng thái kiệt sức vì luôn cố gắng học liên tục nhưng lại thiếu nghỉ ngơi và thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc.

"Có những bạn học sinh cảm thấy mình phải cố thêm nữa, nhưng càng cố lại càng mất động lực. Điều các em cần đôi khi không phải là học thêm, mà là điều chỉnh lại nhịp sống, ngủ đủ và biết chia sẻ áp lực với người thân", tiến sĩ Phượng nhấn mạnh.

Các tiệc mục văn nghệ tại School Tour Tiếp sức mùa thi 2026 ở tỉnh An Giang rất sôi động và vui nhộn

Phần giao lưu trực tiếp với học sinh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Các câu hỏi xoay quanh việc học từ vựng tiếng Anh hiệu quả, kiểm soát việc lướt TikTok, cách ngủ ngon trước ngày thi hay nỗi lo tài chính khi bước vào đại học.

Một câu hỏi giấu tên về áp lực kinh tế gia đình đã khiến nhiều học sinh xúc động. Trước tâm sự: "sợ đỗ đại học sẽ trở thành gánh nặng cho bố mẹ", tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Phượng động viên học sinh không nên tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân và cần nhìn nhận việc học như một hành trình đầu tư cho tương lai. Đại diện Ban tổ chức cũng giới thiệu nhiều chương trình hỗ trợ tài chính, học bổng và vay học phí lãi suất 0 đồng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Khép lại chương trình, toàn bộ học sinh cùng thực hành các bài tập thở, thư giãn nhanh dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tâm lý nhằm giảm căng thẳng trước kỳ thi. Nhiều học sinh cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn sau buổi giao lưu.

Bên cạnh talkshow, khu trải nghiệm của Thiên Long với các trò chơi tương tác, thử thách tư duy và trải nghiệm máy tính Flexio cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia.

School Tour Tiếp sức mùa thi 2026 tại An Giang không chỉ mang đến kiến thức, kỹ năng vượt qua áp lực mùa thi mà còn trở thành không gian để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và tiếp thêm động lực trước ngưỡng cửa quan trọng của tuổi học trò.

