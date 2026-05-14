Tuyển sinh ĐH 2026: Những ngành nào phải đạt ngưỡng đầu vào mới được xét tuyển?

Ngưỡng đầu vào nhóm ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật

Quy chế tuyển sinh ĐH 2026 quy định các chương trình đào tạo giáo viên bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT phải đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe phải đạt ngưỡng đầu vào do Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Y tế quy định; các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật phải đạt ngưỡng đầu do Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp quy định.

Các ngưỡng đầu vào này được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ quy định về ngưỡng đầu vào đối với các nhóm ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật, vi mạch bán dẫn, điện hạt nhân và đường sắt trước khi đăng ký xét tuyển ĐH 2026

Đối với phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc phương thức kết hợp, ở các ngành giáo viên và pháp luật, thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào như trên, hoặc đáp ứng yêu cầu sau:

Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.

Với các chương trình đào tạo giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Các ngành đào tạo trình độ ĐH lĩnh vực sức khỏe ở phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc phương thức kết hợp, thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào giống như phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, hoặc đáp ứng yêu cầu sau:

Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 20 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.

Với các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

So với những năm trước, quy định về ngưỡng đầu vào ở phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với nhóm ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật có thêm ràng buộc về điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nhóm ngành vi mạch bán dẫn, điện hạt nhân và đường sắt

Tháng 5.2025, Bộ GD-ĐT ban hành chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn đối với trình độ ĐH, thạc sĩ sau đó có Quyết định số 2101 vào tháng 7.2025 về sửa đổi chuẩn này. Theo đó, đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp môn phải có môn toán; có ít nhất một môn thuộc khoa học tự nhiên phù hợp chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn.

Bên cạnh đó, thí sinh phải thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm của tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc vào và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn toán cao nhất toàn quốc (theo số liệu do Bộ GD-ĐT công bố).

Thí sinh muốn xét tuyển ngành vi mạch bán dẫn phải nằm trong nhóm thí sinh có điểm của tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc

Để thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng gần 4.000 nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân của Chính phủ, Bộ GD-ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ ĐH các ngành điện hạt nhân (tháng 5.2026), trong đó có yêu cầu về đầu vào.

Cụ thể, tổ hợp môn hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức toán và vật lý, đạt mức năng lực môn toán và vật lý theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hằng năm.

Đối với các phương thức có thành phần điểm theo từng môn, điểm môn toán và vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Trọng số dành cho môn toán trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 1/3.

Đối với phương thức đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, phương thức tổng hợp, thí sinh phải đạt mức điểm ngưỡng nâng cao do cơ sở đào tạo công bố, trong đó phần điểm hoặc cấu phần đánh giá tư duy định lượng phải đạt mức phân vị cao tương đương yêu cầu năng lực môn toán và vật lý.

Để thực hiện Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045, Bộ GD-ĐT ban hành Chuẩn chương trình đào tạo về đường sắt trình độ ĐH (tháng 5.2026), chuẩn này cũng yêu cầu thí sinh tham gia xét tuyển nhóm ngành này phải đáp ứng yêu cầu đầu vào.

Theo đó, đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 60% thang điểm xét. Trong tổ hợp xét tuyển có môn toán.

Đối với các phương thức tuyển sinh khác, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương với các điều kiện quy định tại phương thức xét điểm thi tốt nghiệp.