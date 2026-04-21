Tại phần 2 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến về tuyển sinh ĐH 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề "Chiến thuật tăng cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng yêu thích" diễn ra vào lúc 15 giờ 15 hôm nay (21.4), các chuyên gia sẽ lý giải về các tình huống thí sinh bị "trượt oan", đồng thời đưa ra những lưu ý quan trọng trong xét tuyển ĐH để thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Thực tế tuyển sinh tại các trường ĐH trong nhiều năm qua cho thấy, rất nhiều thí sinh đã "trượt oan" dù với mức điểm thí sinh có, thì thí sinh hoàn toàn có thể trúng tuyển.

Tại chương trình tư vấn, các chuyên gia sẽ chia sẻ nguyên nhân vì sao một thí sinh điểm cao vẫn có thể không trúng tuyển vào ngành mình mong muốn, từ đó đưa ra những lưu ý về "chiến thuật" sắp xếp nguyện vọng trong số 15 nguyện vọng của năm nay, để tăng cơ hội trúng tuyển.

Năm nay, Bộ GD-ĐT có một thay đổi vô cùng quan trọng về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (yêu cầu về điểm thi tốt nghiệp THPT) cho tất cả các phương thức xét tuyển, ngoài ra, một số ngành cũng có quy định mới về điều kiện xét tuyển.

Vậy thí sinh muốn xét các phương thức khác với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh xét khối ngành pháp luật, khối ngành sức khỏe và sư phạm cần phải đáp ứng yêu cầu ra sao?

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT thay đổi việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển ĐH. Tại các trường, năm nay chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng ra sao?

Đại diện các trường ĐH cũng sẽ thông tin về chỉ tiêu, tổ hợp môn, các phương thức xét tuyển tại trường mình năm 2026. Đặc biệt là những lưu ý dành cho thí sinh trong việc lựa chọn môn thi khi chỉ còn 3 ngày nữa chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh sẽ được chia sẻ 'chiến thuật' tăng cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng yêu thích trong mùa tuyển sinh ĐH 2026

Tham dự chương trình có các khách mời:

Các khách mời tham gia đợt 2 chương trình tư vấn chiều nay tại Báo Thanh Niên

Tiến sĩ Lê Sĩ Hải , Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến;

, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến; Thạc sĩ Trần Văn Trắng , Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Lưu ý về thuật toán trong xét tuyển nguyện vọng

Kinh nghiệm tuyển sinh trong nhiều năm qua cho thấy, rất nhiều thí sinh đã "trượt oan" dù với mức điểm thí sinh đạt được hoàn toàn có thể trúng tuyển vào một trường ĐH.

Các chuyên gia chia sẻ nguyên nhân vì sao một thí sinh điểm cao vẫn có thể không trúng tuyển vào ngành mình mong muốn, từ đó đưa ra những lưu ý về "chiến thuật" sắp xếp nguyện vọng trong số 15 nguyện vọng của năm nay, để tăng cơ hội trúng tuyển.

Tiến sĩ Lê Sĩ Hải, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến, cho hay năm nay, quy định mới của Bộ GD-ĐT cho phép mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng (thay vì không giới hạn nguyện vọng như các năm trước). Do đó, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Trong số 15 nguyện vọng, thí sinh có thể chia thành 3 nhóm nguyện vọng: nhóm những nguyện vọng mơ ước, nhóm nguyện vọng vừa sức và nhóm nguyện vọng an toàn. Một trong những tiêu chí thí sinh cần quan tâm khi phân bổ các nhóm nguyện vọng này chính là điểm trúng tuyển năm trước và điểm sàn xét tuyển năm nay.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, khuyên khi đặt nguyện vọng, thí sinh cũng có thể chia thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên có thể 1-3 nguyện vọng, tạm gọi là nhóm mơ ước, với mức độ cạnh tranh cao. Nhóm phù hợp nên đặt từ nguyện vọng 4-10. Nhóm cuối cùng là nhóm an toàn, khả năng trúng tuyển cao. Thí sinh nên tham khảo cách thức tuyển sinh năm nay, điểm trúng tuyển năm 2025 khi đặt các nguyện vọng này.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho hay từ kinh nghiệm thực tế các năm trước, có thể thấy nguyên nhân quan trọng là thuật toán xét tuyển và trúng tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT: thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp nguyện vọng sau. Có những trường hợp rớt oan là do chủ quan, đánh giá chưa thực sự đúng năng lực bản thân so với độ ‘hot’ của ngành học. Lời khuyên quan trọng với thí sinh là tìm hiểu thông tin thật kỹ về trường, ngành mình muốn học nhất. ''Biết mình, hiểu hệ thống, chọn đúng cách thì chúng ta sẽ ổn'', thầy Trắng nhấn mạnh.

Tiến sĩ Lê Sĩ Hải, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến

Tìm hiểu kỹ phương thức tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển của các trường

Tiến sĩ Lê Sĩ Hải cho hay năm nay Trường ĐH Văn Hiến giữ ổn định các phương thức xét tuyển: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, thi và xét tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trường có 53 ngành đào tạo, mỗi ngành có 8 tổ hợp môn xét tuyển. Thí sinh nên chọn môn thi tốt nghiệp THPT có trong nhiều tổ hợp môn xét tuyển để gia tăng cơ hội trúng tuyển. Trường hiện có nhiều chương trình học bổng, trong đó có chính sách học bổng dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện cho hay Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đào tạo 61 ngành vào 4 chương trình đào tạo, gồm 4 phương thức xét tuyển: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, xét học bạ, kỳ thi V-SAT, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ. Ngoài 2 môn bắt buộc toán và văn, thí sinh cần chọn 2 môn còn lại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để có thể tham gia vào nhiều tổ hợp xét tuyển các trường.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng cho hay năm nay Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tuyển sinh dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Các ngành của trường đều sử dụng tổ hợp môn, thí sinh cần tìm hiểu thông tin của trường để chọn môn thi có thể đạt được điểm thi cao nhất. Nên chọn môn thi có thế mạnh, điều này không chỉ giúp thí sinh tốt nghiệp THPT, xét tuyển vào trường mà còn có cơ hội chinh phục các chính sách học bổng của trường. Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn có nhiều chính sách học bổng dành cho sinh viên trúng tuyển năm nay.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng

Tham gia chương trình, thí sinh gửi đến các khách mời nhiều câu hỏi.

Một bạn đọc thắc mắc: "Khối kinh tế có quá nhiều ngành học, em nên chọn ngành nào hay là sử dụng cả 15 nguyện vọng để đăng ký hết các ngành của khối này luôn? Em đạt 680 điểm đánh giá năng lực, em có cơ hội trúng tuyển ngành nào của Trường ĐH Văn Hiến?''

Tiến sĩ Lê Sĩ Hải giải đáp: ''Khối ngành kinh doanh và quản lý có rất nhiều ngành đào tạo, mỗi nhóm ngành có những đặc trưng và yêu cầu người học khác nhau. Thí sinh cần tìm hiểu ngành học phù hợp với đam mê sở thích bản thân để có sự sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp. Nguyện vọng 1 là ngành học yêu thích, mong muốn trúng tuyển nhất và giảm dần theo các nguyện vọng tiếp theo. Với mức 680 điểm đánh giá năng lực, cơ hội trúng tuyển của thí sinh vào trường rất cao''.

Một học sinh gửi câu hỏi: ''Em muốn hỏi giữa 3 phương thức của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết hợp giữa học bạ và điểm thi, thì phương thức nào có nhiều lợi thế hơn? Ngoài ra em có điểm đánh giá năng lực là 700 điểm em có thể đăng ký ngành thiết kế vi mạch của trường hay không?''

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện cho hay khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh chỉ cần đăng ký mã trường, mã ngành và thứ tự nguyện vọng. Hệ thống xét tuyển sẽ chọn giúp thí sinh phương thức xét tuyển tối ưu nhất. Với điểm kỳ thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn hầu hết các ngành của trường các năm trước trong khoảng 650-700 điểm nên thí sinh đang nằm trong khoảng an toàn. Tuy nhiên, thí sinh dù xét điểm bài thi đánh giá năng lực cũng cần lưu ý đạt điểm ngưỡng tối thiểu kỳ thi tốt nghiệp THPT theo quy định năm nay.

''Em chọn thi môn tin học và vật lý, vậy Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn có tổ hợp có các môn này cho ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính hay không? Em thấy trường có chuyên ngành trí tuệ nhân tạo thuộc ngành khoa học máy tính. Vậy sinh viên chuyên ngành trí tuệ nhân tạo được trang bị kiến thức ra sao?''.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng thông tin: Ngành khoa học máy tính của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn có xét tuyển tổ hợp toán, lý, tin nên việc thí sinh chọn thi tin học và vật lý là phù hợp. Tuy nhiên thí sinh lưu ý trường đào tạo chuyên ngành trí tuệ nhân tạo nằm trong ngành khoa học máy tính. Khi đăng ký nguyện vọng thí sinh cần đăng ký mã ngành khoa học máy tính vì trên hệ thống xét tuyển sẽ không hiển thị mã chuyên ngành. Sinh viên học chuyên ngành này sẽ được trang bị kiến thức rộng về khoa học máy tính và kiến thức chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn





Bạn đọc có thể xem lại phần 1 TẠI ĐÂY.



