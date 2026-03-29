Lưu ý chọn môn khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thông tin được chia sẻ trong chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Lâm Đồng tổ chức tại Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) sáng 28.3. Tham dự trực tiếp chương trình có khoảng 2.700 học sinh (HS) lớp 12 đến từ 11 trường THPT và 1 Trung tâm GDTX trên địa bàn. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

C HÍNH SÁCH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN CHO HỌC SINH ĐOẠT GIẢI

Bộ GD-ĐT vừa công bố hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong chương trình, tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, lưu ý thí sinh (TS) về các mốc thời gian trước kỳ thi. Theo đó, trước ngày 15.4, các trường THPT hoàn thành việc tạo tài khoản cho TS. Trong thời gian từ 24.4 đến 5.5, TS thực hiện việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. "Khi đăng ký dự thi, TS thực hiện khai theo đúng mẫu mới và khai đúng, đủ thông tin. Trong đó, TS đặc biệt lưu ý việc chọn đúng môn thi. Ngoài 2 môn bắt buộc, 2 môn còn lại cần phù hợp nhất với năng lực sở trường và phù hợp với các môn tổ hợp xét tuyển của trường/ngành mình mong muốn xét tuyển", Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Học sinh đặt nhiều câu hỏi trong chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại Trường ĐH Đà Lạt sáng 28.3

Trước băn khoăn của HS về chính sách ưu tiên dành cho HS giỏi cấp tỉnh/thành phố trong xét tuyển ĐH, tiến sĩ Lê Mỹ Phong cho biết theo quy chế tuyển sinh, các HS này được hưởng chính sách xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Cách thức triển khai cụ thể được công bố cụ thể trong đề án tuyển sinh của từng trường, trong đó có quy định việc đoạt giải gì được xét tuyển vào các ngành cụ thể từng trường. Bổ sung thông tin, tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho hay theo quy chế tuyển sinh ĐH thì HS đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi HS giỏi quốc gia được tuyển thẳng. Với giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh/thành phố, các cơ sở đào tạo sẽ có chính sách ưu tiên xét tuyển.

Trong khi đó, tiến sĩ Đỗ Văn Toản, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Đà Lạt, lưu ý TS những điểm mới của quy chế tuyển sinh năm nay. Cụ thể, năm nay mỗi trường chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh; TS cũng chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng; riêng khối ngành sư phạm TS chỉ được đăng ký nguyện vọng từ 1 - 5. TS cũng cần lưu ý về quy định nguồn tuyển khi tham gia xét tuyển, cụ thể cần đạt điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cần đạt từ 15 điểm trở lên; các quy định mới về phương thức xét học bạ, cách tính điểm cộng…

H ỌC SƯ PHẠM CÓ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ GÌ ?

Trong chương trình, nhiều HS quan tâm tới cơ hội học tập khối ngành sư phạm. Tiến sĩ Đỗ Văn Toản cho biết năm nay Trường ĐH Đà Lạt xét tuyển dựa vào điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực. Điểm mới của năm nay là trường không xét học bạ với 9 ngành đào tạo giáo viên. Bên cạnh hưởng chính sách của Nghị định 116 của Chính phủ (quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên (SV) sư phạm), SV theo học khối ngành này còn cơ hội nhận học bổng từ nhà trường.

Báo Thanh Niên xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ thực hiện thành công chương trình: Bộ GD-ĐT; UBND tỉnh Lâm Đồng; Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy; Sở GD-ĐT tỉnh; Tỉnh đoàn; Sở VH-TT-DL tỉnh; Trường ĐH Đà Lạt và 12 trường THPT, Trung tâm GDTX trên địa bàn TP.Đà Lạt cũ; Công ty CP Du lịch Lâm Đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng; Công ty CP Samten Hills Đà Lạt; VNPT Lâm Đồng; MobiFone Lâm Đồng; Công ty TNHH Nhật Quang Đà Lạt. Cảm ơn các đơn vị đã trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó: UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt (10 suất); Trường ĐH Đà Lạt (10 suất); Trường ĐH Việt Đức (5 suất); Trường ĐH Thái Bình Dương (5 suất); Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (4 suất) và Trường ĐH Thủ Dầu Một (3 suất). Lâm Viên

Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong chia sẻ thêm chính sách dành cho SV các ngành sư phạm theo Nghị định 116 của Chính phủ. Để hưởng chính sách này, SV cần đạt điều kiện là trúng tuyển ngành sư phạm, đăng ký nguyện vọng hưởng chính sách của Nghị định. Trong thời gian học, SV được miễn học phí và nhận hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng. "Cùng với quyền lợi được hưởng, SV sư phạm có nghĩa vụ phải trả lại cho Nhà nước sau khi tốt nghiệp. Trong thời gian 2 năm sau khi tốt nghiệp, người được hỗ trợ cần tìm việc làm phục vụ trong ngành giáo dục. Nếu sau 2 năm không tham gia công việc phục vụ ngành giáo dục, người học phải bồi hoàn kinh phí đào tạo đã được hưởng", tiến sĩ Phong phân tích.

Ban tư vấn trong chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Đà lạt sáng 28.3

Thông tin thêm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, cho biết kết quả khảo sát của trường cho thấy có tới 63% SV sau khi học ĐH là học lên thạc sĩ.

Riêng ngành logistics và kinh doanh quốc tế, ngành học đang được nhiều TS quan tâm, tiến sĩ Trần Thị Tuấn Anh, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, ĐH Kinh tế TP.HCM, lưu ý TS cần chuẩn bị tâm thế tốt, chiến thuật tốt khi xét tuyển vào ngành điểm chuẩn luôn thuộc hàng tốp này. Định hướng TS trong lựa chọn khối ngành kinh doanh quản lý, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết khối ngành quản lý kinh doanh hằng năm có nhiều SV đăng ký. Khi lựa chọn ngành học này, TS cần hiểu rõ năng lực của bản thân, xu hướng thị trường lao động, môi trường đào tạo của trường mình mong muốn theo học.