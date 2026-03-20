Những lưu ý quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra trong ngày 11 và 12.6 với 3 buổi thi. Trong đó buổi sáng 11.6 thi môn ngữ văn với thời gian 120 phút, buổi chiều thi toán (90 phút); sáng 12.6, thí sinh (TS) làm bài thi tự chọn (gồm 2 môn), mỗi môn làm bài trong 50 phút.

Trước đó, chiều 10.6, TS làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Đ ĂNG KÝ DỰ THI TỪ NGÀY 24.4

Theo hướng dẫn, từ ngày 24.4 đến 17 giờ ngày 5.5, TS đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến. Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, các TS phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước, căn cước công dân, định danh cá nhân, hộ chiếu...

Trước đó, từ ngày 17.4 đến hết ngày 21.4, TS là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.

Việc xếp phòng thi được thực hiện theo buổi thi bài thi tự chọn bảo đảm nguyên tắc: trong mỗi phòng thi, mỗi môn thi chỉ bóc đề thi 1 lần; khi đã bóc đề thi môn nào thì các TS có đăng ký dự thi môn đó phải đồng thời thi môn đó.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM trong một giờ học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra ngày 11 và 12.6 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

TS là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ phải thi 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ - công nghiệp, công nghệ - nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, kinh tế và pháp luật. TS được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: biết, hiểu, vận dụng. Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận, đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.

Đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống. Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

6 ĐIỀU CHỈNH, GIẢM MỘT NỬA GIẤY TỜ VỚI TS

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm nay được Bộ GD-ĐT ban hành có 6 điều chỉnh so với năm ngoái.

Thứ nhất, Bộ mở rộng danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn này trong xét tốt nghiệp THPT, trong đó bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên. Những năm trước, danh mục này chỉ gồm các loại chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, dù tiếng Hàn cũng là một trong các môn thi. Với nhóm chứng chỉ tiếng Anh, chấp nhận thêm Versant English Placement Test (VEPT) với yêu cầu tối thiểu 43 điểm.

Ông Huỳnh Văn Chương lưu ý: "TS đạt yêu cầu miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp không được quy đổi điểm để tính vào tổng điểm xét tốt nghiệp. Trường hợp đủ điều kiện miễn thi ngoại ngữ nhưng muốn dự thi để sử dụng kết quả môn ngoại ngữ để tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thì phải sử dụng điểm thi thực tế để tính điểm xét tốt nghiệp THPT".

Thứ hai, quy chế mới giảm một nửa số giấy tờ cần thiết với TS trước và sau kỳ thi tốt nghiệp. Cụ thể, quy chế điều chỉnh theo hướng tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là "Giấy báo dự thi"; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành "Giấy chứng nhận kết quả thi", do trường phổ thông nơi TS đăng ký cấp.

Thứ ba, thời gian thu nhận đơn phúc khảo chỉ còn 5 ngày thay vì 10 ngày như trước. Theo Bộ, việc này nhằm thông báo kết quả sớm hơn, thuận tiện cho công tác tuyển sinh ĐH, CĐ.

Thứ tư, Bộ thay đổi quy trình chấm phúc khảo. Nếu bài thi bị thay đổi điểm từ 0,25 trở lên, người chấm phúc khảo và người chấm ban đầu phải đối thoại trực tiếp. Trước đây, bài thi lệch 0,5 điểm mới cần đối thoại.

Thứ năm, diện ưu tiên được điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với nhóm được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ để các cơ quan thuận lợi rà soát. Theo đó, TS được cộng 0,25 - 0,75 điểm tùy theo khu vực ưu tiên.

Thứ sáu, Bộ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi; gồm tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các công việc thủ công như gửi đĩa CD qua đường bưu điện, tăng tốc độ xử lý.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có 6 điều chỉnh học sinh cần lưu ý ảnh: Nhật Thịnh

C HẤM THI RA SAO ?

Bộ GD-ĐT cũng đưa ra hướng dẫn cụ thể trong quá trình chấm thi. Trong đó, với bài thi tự luận, trưởng môn chấm thi tổ chức cho giám khảo trực tiếp bốc thăm giao túi bài thi hoặc cho các tổ trưởng tổ chấm thi bốc thăm một số túi bài thi cho toàn tổ chấm thi, sau đó tổ trưởng tổ chấm thi tổ chức bốc thăm để giao túi bài thi cho các giám khảo trong tổ. "Không thực hiện việc chấm xong vòng 1 toàn bộ các bài thi rồi mới tổ chức chấm vòng 2", hướng dẫn nêu rõ.

Về chấm bài thi trắc nghiệm, ngoài những quy định nêu trong quy chế, hướng dẫn nêu rõ trong phòng chấm thi phải bảo đảm không có thiết bị thu/phát tín hiệu mạng không dây. Đối với môn tin học, ở dạng thức câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng/sai, ngoài 2 câu hỏi dành cho tất cả các TS, TS phải chọn hoặc 2 câu hỏi theo định hướng khoa học máy tính hoặc 2 câu hỏi theo định hướng tin học ứng dụng. TS chọn theo định hướng nào thì không được làm các câu hỏi của định hướng kia, trong trường hợp TS làm cả 2 định hướng thì sẽ không được tính điểm đối với tất cả các câu hỏi này.

Công bố điểm thi vào ngày 1.7 Từ ngày 17.4 đến hết ngày 21.4, TS là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Từ ngày 24.4 đến 17 giờ ngày 5.5, các TS đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến; nhập phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đối với các TS nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp. Rà soát dữ liệu kết quả học tập, kết quả rèn luyện của TS; cho học sinh rà soát, ký xác nhận; duyệt thông tin xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống quản lý thi hoàn thành chậm nhất ngày 2.6. Công bố kết quả thi đồng loạt tại các hội đồng thi trên cả nước vào 8 giờ ngày 1.7. Xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 3.7. Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 1 - 5.7 và hoàn thành phúc khảo chậm nhất ngày 20.7. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 23.7. Cấp giấy chứng nhận kết quả thi; trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho TS hoàn thành chậm nhất ngày 7.7.