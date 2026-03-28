Giáo dục

Vừa uống cà phê Đà Lạt vừa... biết thông tin thi tốt nghiệp THPT 2026

Thúy Hằng
28/03/2026 13:26 GMT+7

Vừa nhâm nhi ly cà phê Đà Lạt, các học sinh xứ sở ngàn hoa vừa được lắng nghe những thông tin cập nhật về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Sáng nay (28.3), hơn 2.700 học sinh các trường THPT ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa có một buổi sáng thứ bảy đầy năng lượng tại chương trình Tư vấn mùa thi 2026, diễn ra tại khuôn viên Trường ĐH Đà Lạt (P.Lâm Viên - Đà Lạt).

Điểm mới trong không gian trải nghiệm các gian hàng của các học sinh, sinh viên là quầy phục vụ cà phê, trà miễn phí. Nguyên liệu cà phê được trồng, chăm sóc, sản xuất tại chính nông trại, nhà xưởng tại Đà Lạt, truyền cảm hứng cho các bạn học sinh về nhiều ngành nghề liên quan nông nghiệp, bảo quản nông sản, chế biến thực phẩm...

Học sinh xếp hàng, chờ lấy cà phê, trà

Học sinh các trường THPT vừa uống cà phê, vừa được có nhiều thông tin tuyển sinh hữu ích

Khoảnh khắc thật 'chill' sáng cuối tuần

Trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt vào sáng sớm, dưới những tán lá thông cổ thụ tại Trường ĐH Đà Lạt, vừa nhâm nhi những ly cà phê, các bạn học sinh vừa tìm hiểu thông tin ngành học, thông tin tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng mình mong muốn. Đặc biệt, các bạn vừa được đặt câu hỏi với đại diện Bộ GD-ĐT, đại diện các trường đại học.

Sáng nay, phía Bộ GD-ĐT có sự tham gia của tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

Ngồi trên bàn tư vấn cho các thí sinh còn có đại diện Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Việt Đức, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Thái Bình Dương, Trường ĐH Yersin, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Đôi bạn thân Trường THPT Bùi Thị Xuân vừa uống cà phê, vừa tìm hiểu ngành, nghề, trường đại học

Từ học sinh các trường ở Đà Lạt, Lâm Đồng...

Tới phụ huynh quê ở Lâm Đồng đều cùng vừa uống cà phê, vừa dõi theo chương trình Tư vấn mùa thi

Năm nay là năm thứ 28 của Tư vấn mùa thi

Đánh dấu hơn 2 thập kỷ chương trình về với Đà Lạt, Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng)

Nguồn năng lượng trẻ trung tại Đà Lạt

Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại tỉnh Lâm Đồng do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng và Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức tại Trường ĐH Đà Lạt (P.Lâm Viên - Đà Lạt) hôm 28.3 và tại Trường THPT Đức Trọng (xã Đức Trọng) vào ngày mai (29.3).

Đây là năm thứ 28 của chương trình Tư vấn mùa thi, cũng đánh dấu hơn 2 thập kỷ chương trình này đến với học sinh ở phố núi Đà Lạt, Đức Trọng.

Không chỉ là những buổi tư vấn nhiều thông tin hữu ích về kỳ thi tốt nghiệp THPT, không gian tuổi trẻ năng động được tạo ra bởi các trường học và học sinh, sinh viên trong chương trình Tư vấn mùa thi tạo nên những nguồn cảm xúc tích cực, nuôi dưỡng ước mơ cho người trẻ trong hành trình vào tương lai...

Nông sản Đà Lạt được trưng bày tại gian hàng của Trường ĐH Đà Lạt

Không gian kết nối tuổi trẻ tạo nguồn năng lượng tích cực tới các em học sinh

Gian tư vấn, khắc tên trên bút chì giữa rừng thông của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Nơi trải nghiệm AI của các bạn học sinh, sinh viên tại ngày hội Tư vấn mùa thi

Các bạn học sinh được các thầy cô tư vấn tại các gian hàng

Đồng thời, mỗi học sinh còn có thêm nhiều kiến thức, thông tin về ngành học, tâm lý trong học tập, ôn thi để đạt kết quả cao

Những học sinh đến sớm, chọn chỗ ngồi thuận tiện nhất để theo dõi chương trình

Nhiều học sinh quan tâm tới du học, các bạn ghé các gian hàng và được nhân viên trao đổi nhiều thông tin

Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) - biểu tượng văn hóa của vùng đất Tây nguyên, trải qua gần 7 thập niên hình thành và phát triển với không gian lý tưởng, đa dạng ngành học là điểm đến thân thuộc của Tư vấn mùa thi hơn 2 thập niên qua

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ GD-ĐT vừa công bố hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 2026. Đại diện Bộ GD-ĐT có những lưu ý về đề thi, các quy định mới và đặc biệt liên quan việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
