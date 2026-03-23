Trí tuệ nhân tạo thành điểm nhấn tại ngày hội tư vấn mùa thi

R OBOT AI ĐẤU VỚI HỌC SINH

Sáng 22.3, trong khuôn viên Trường THPT Phan Châu Trinh (TP.Đà Nẵng), bên cạnh các gian tư vấn đến từ nhiều trường ĐH, CĐ và cơ sở đào tạo, khu trải nghiệm công nghệ nhanh chóng trở thành điểm thu hút đông đảo HS.

Trong số các hoạt động, khu vực thi đấu cờ với robot AI nổi lên như một "điểm nóng" thực sự. Một bàn cờ quen thuộc bỗng trở thành nơi diễn ra những màn đấu trí gay cấn giữa con người và máy móc. Mỗi ván đấu diễn ra đều thu hút đông đảo HS đứng quanh theo dõi, cổ vũ. Không khí vừa sôi nổi, vừa hồi hộp với những tiếng trầm trồ, bàn luận không ngớt sau mỗi nước đi.

Học sinh đấu trí với robot AI ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Robot AI được lập trình với khả năng phân tích nhanh, xây dựng chiến thuật và phản ứng linh hoạt trước từng tình huống trên bàn cờ. Điều khiến nhiều HS bất ngờ là những nước đi tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa tính toán sâu sắc, robot xử lý tình huống buộc người chơi phải cân nhắc kỹ lưỡng từng bước đi.

Nhiều HS ban đầu bước vào bàn cờ với tâm lý tự tin, thậm chí có phần chủ quan khi nghĩ rằng robot chỉ hoạt động ở mức cơ bản. Tuy nhiên, chỉ sau vài lượt đi, sự tự tin ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung cao độ. Không ít em thừa nhận phải căng não để đối phó với những chiến thuật bất ngờ từ đối thủ đặc biệt.

Nguyễn Văn Phúc Thịnh, HS lớp 11 Trường THPT Trần Phú, chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu thi đấu với AI. "Robot đi những nước rất bất ngờ, buộc mình phải suy nghĩ kỹ hơn. Em đánh 3 ván nhưng thua 2 và hòa 1. Dù vậy, em thấy rất thú vị vì đây là lần đầu tiên được chơi cờ với một hệ thống AI thực thụ", Thịnh nói.

Nhiều HS khác cũng bày tỏ sự thích thú khi được trực tiếp đấu trí với công nghệ bởi đây không đơn thuần là trò chơi mà còn là cơ hội tiếp cận gần hơn với AI, lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ và có tác động lớn đến nhiều ngành nghề trong tương lai.

Học sinh nhận học bổng Nguyễn Thái Bình trong chương trình Tư vấn mùa thi tại Đà Nẵng ảnh: Huy Đạt





Mong đỡ đần mẹ

Không khí của ngày hội còn lan tỏa cảm xúc ở phần trao học bổng Nguyễn Thái Bình dành cho HS vượt khó. 15 suất học bổng đã được trao cho các em có thành tích học tập tốt và ý chí vươn lên trong cuộc sống, với sự đồng hành của OSI Vietnam và Trường ĐH Việt Đức.

Một trong những câu chuyện khiến nhiều người xúc động là trường hợp của Đàm Thị Yến Nhi, HS lớp 12 Trường THPT Hòa Vang. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mất sức lao động, mẹ gồng gánh kinh tế và em nhỏ mắc bệnh phải điều trị thường xuyên, Nhi vẫn duy trì thành tích HS giỏi suốt 11 năm liền. Nhận học bổng, Nhi không giấu được sự xúc động khi chia sẻ mong muốn dùng khoản hỗ trợ này để đỡ đần mẹ và tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên trong tương lai.

Chương trình tư vấn năm nay cũng ghi nhận nhiều câu chuyện về lựa chọn nghề nghiệp đầy cá tính. Trần Phi Hà, HS lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết dù học chuyên sinh nhưng em không chọn ngành y như số đông, mà quyết định đăng ký vào ngành công an. Theo Hà, đây là công việc mang ý nghĩa xã hội lớn và phù hợp với mong muốn cống hiến của bản thân.

Trong khi đó, Minh Hằng, lớp 12A3, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, chia sẻ ước mơ trở thành bác sĩ và đang nỗ lực ôn thi vào Trường ĐH Y Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi tham gia chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức, Hằng cho biết em đã có thêm nhiều thông tin hữu ích để nhìn nhận rõ hơn về định hướng nghề nghiệp và có sự lựa chọn phù hợp cho tương lai.