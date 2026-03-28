Giáo dục

Live Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Hà Ánh
Hà Ánh
28/03/2026 07:55 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa công bố hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 2026. Đại diện Bộ GD-ĐT có những lưu ý về đề thi, các quy định mới và đặc biệt liên quan việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Vào 8 giờ sáng nay (28.3), Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Lâm Đồng tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Đà Lạt (1 Phù Đổng Thiên Vương, P. Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). 

Tham dự trực tiếp chương trình có khoảng 2.700 học lớp 12 đến từ 11 trường THPT và 1 trung tâm GDTX trên địa bàn. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Bộ GD-ĐT vừa công bố hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 2026. So với năm 2025, năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức sớm hơn 10 ngày. Trong chương trình, tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT sẽ có những lưu ý gì cho thí sinh về đề thi, các quy định mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt là các thông tin liên quan đến đăng ký thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 1.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 2.

Hơn 2.700 tham dự chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Đà Lạt sáng 28.3

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 3.
Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 4.
Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 5.

Học sinh có mặt từ sáng sớm để tham gia chương trình 

Nội dung quan trọng của chương trình là phần tư vấn chuyên sâu của đại diện các trường ĐH-CĐ xung quanh kỳ thi và xét tuyển năm 2026, giải đáp băn khoăn về lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với bản thân.

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 6.

Học sinh tham quan gian hàng các trường trong chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Đà Lạt

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 7.

Các tiết mục văn nghệ bắt đầu chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Đà Lạt

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 8.

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 9.

Ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng, phát biểu khai mạc chương trình

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 10.

TS Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, đơn vị chủ nhà, phát biểu

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 11.

Nhà báo Gia Bình, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, nhà báo Lâm Viên trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 12.

37 học sinh nhận học bổng Nguyễn Thái Bình tại chương trình tư vấn. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 4 suất, Trường ĐH Việt Đức 5 suất, Trường ĐH Thái Bình Dương 5 suất, Trường ĐH Thủ Dầu Một 3 suất

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 13.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt 10 suất, Trường ĐH Đà Lạt 10 suất

ảnh: Đào Ngọc Thạch


Chuyên gia tư vấn các trường gồm:

  1. Tiến Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT
  2. Tiến Đỗ Văn Toản, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Đà Lạt
  3. Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức
  4. Tiến Trần Thị Tuấn Anh, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, ĐH Kinh tế TP.HCM
  5. TiếnBùi Thanh Khiết, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Mộ
  6. Tiến Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
  7. Tiến sĩ Đỗ Văn Cao, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang
  8. Thạc sĩ Ngô thị Xuân, Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
  9. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing
  10. Thạc sĩ Phạm Quảng Tri, Phó trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
  11. Thạc sĩ Lê Việt Tiên, Phó trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM
  12. Tiến Nguyễn Thị Ánh Linh, Trưởng ngành kế toán Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
  13. Tiến Nguyễn Trần Bảo Trinh, Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Thái Bình Dương

  14. Thạc Đặng Thị Kim Hoa,  Trưởng phòng Tuyển sinh & Truyền thông

  • Thạc sĩ Trần Việt Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

    • Đại diện các trường ĐH sẽ nêu những điểm mới về tuyển sinh ĐH năm 2026 thí sinh cần lưu ý, nét mới trong phương thức tuyển sinh các trường, những điều quan trọng thí sinh cần nắm để trúng tuyển đúng ngành, đúng trường yêu thích...

    Ngoài nội dung tư vấn ở hội trường, đại diện các trường ĐH, CĐ và cơ sở giáo dục tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026 cũng thực hiện tư vấn chuyên sâu cho học sinh và phụ huynh tại các gian hàng triển lãm.

    Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh về đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 14.

     

    Bộ GD-ĐT lưu ý điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

    Bộ GD-ĐT lưu ý điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

    Tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, lưu ý với thí sinh về các điểm mới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có thông tin liên quan đến đề thi.

