Vào 8 giờ sáng nay (28.3), Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Lâm Đồng tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Đà Lạt (1 Phù Đổng Thiên Vương, P. Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Tham dự trực tiếp chương trình có khoảng 2.700 học lớp 12 đến từ 11 trường THPT và 1 trung tâm GDTX trên địa bàn. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Bộ GD-ĐT vừa công bố hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 2026. So với năm 2025, năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức sớm hơn 10 ngày. Trong chương trình, tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT sẽ có những lưu ý gì cho thí sinh về đề thi, các quy định mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt là các thông tin liên quan đến đăng ký thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Hơn 2.700 tham dự chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Đà Lạt sáng 28.3 ảnh: Đào Ngọc Thạch

Học sinh có mặt từ sáng sớm để tham gia chương trình

Nội dung quan trọng của chương trình là phần tư vấn chuyên sâu của đại diện các trường ĐH-CĐ xung quanh kỳ thi và xét tuyển năm 2026, giải đáp băn khoăn về lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với bản thân.

Học sinh tham quan gian hàng các trường trong chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Đà Lạt ảnh: Đào Ngọc Thạch

Các tiết mục văn nghệ bắt đầu chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Đà Lạt ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng, phát biểu khai mạc chương trình ảnh: Đào Ngọc Thạch

TS Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, đơn vị chủ nhà, phát biểu ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nhà báo Gia Bình, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, nhà báo Lâm Viên trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành ảnh: Đào Ngọc Thạch

37 học sinh nhận học bổng Nguyễn Thái Bình tại chương trình tư vấn. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 4 suất, Trường ĐH Việt Đức 5 suất, Trường ĐH Thái Bình Dương 5 suất, Trường ĐH Thủ Dầu Một 3 suất ảnh: Đào Ngọc Thạch

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt 10 suất, Trường ĐH Đà Lạt 10 suất ảnh: Đào Ngọc Thạch





Chuyên gia tư vấn các trường gồm:

Tiến sĩ Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT Tiến sĩ Đỗ Văn Toản, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Đà Lạt Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức Tiến sĩ Trần Thị Tuấn Anh, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, ĐH Kinh tế TP.HCM Tiến sĩ Bùi Thanh Khiết, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Mộ Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Tiến sĩ Đỗ Văn Cao, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang Thạc sĩ Ngô thị Xuân, Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing Thạc sĩ Phạm Quảng Tri, Phó trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Thạc sĩ Lê Việt Tiên, Phó trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh Linh, Trưởng ngành kế toán Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn Tiến sĩ Nguyễn Trần Bảo Trinh, Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Thái Bình Dương Thạc Đặng Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Tuyển sinh & Truyền thông

Thạc sĩ Trần Việt Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Đại diện các trường ĐH sẽ nêu những điểm mới về tuyển sinh ĐH năm 2026 thí sinh cần lưu ý, nét mới trong phương thức tuyển sinh các trường, những điều quan trọng thí sinh cần nắm để trúng tuyển đúng ngành, đúng trường yêu thích...

Ngoài nội dung tư vấn ở hội trường, đại diện các trường ĐH, CĐ và cơ sở giáo dục tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026 cũng thực hiện tư vấn chuyên sâu cho học sinh và phụ huynh tại các gian hàng triển lãm.