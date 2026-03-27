Giáo dục

Sẵn sàng cho ngày hội Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
27/03/2026 22:04 GMT+7

Sáng mai 28.3, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Lâm Đồng, Trường ĐH Đà Lạt và Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức sẽ diễn ra trong không gian xanh mát, giàu truyền thống của Trường ĐH Đà Lạt.

Những ngày qua, khuôn viên Trường ĐH Đà Lạt trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Sân nhà A25, vốn quen thuộc với nhịp sống sinh viên, nay được “đánh thức” bởi không khí tất bật, sắc màu của một ngày hội lớn, sẵn sàng chào đón hơn 2.700 học sinh lớp 12 trên địa bàn đến tham dự chương trình Tư vấn mùa thi 2026.

Chuẩn bị sân khấu cho chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân khấu trung tâm được dựng và trang trí đẹp mắt, nổi bật

ẢNH: LÂM VIÊN

Phía đường Trần Nhân Tông, cổng Trường ĐH Đà Lạt được trang trí bằng cổng phao nổi bật với dòng chữ “Chương trình Tư vấn mùa thi 2026”, như lời chào đón ấn tượng, mở ra cánh cửa bước vào thế giới đại học cho học sinh phố núi.

Cổng phao mang dòng chữ "Chương trình Tư vấn mùa thi 2026" nổi bật như một lời chào mời học sinh phố núi

ẢNH: LÂM VIÊN

Sân khấu trung tâm được dựng công phu, trang trí nổi bật, tạo điểm nhấn cho toàn bộ không gian. Phía dưới, hơn 2.700 ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng, mang đến cảm giác vừa trang trọng, vừa gần gũi. Mỗi chỗ ngồi không chỉ dành cho một học sinh, mà còn là nơi gửi gắm những kỳ vọng, những lựa chọn tương lai đang dần được định hình.

Hơn 2.700 ghế ngồi được xếp ngay ngắn

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đại diện Trường ĐH Đà Lạt, ngay từ đầu tháng 3, nhà trường đã thành lập Ban phối hợp tổ chức Tư vấn mùa thi 2026 với 25 thành viên. Các khâu chuẩn bị được phân công cụ thể, từ hậu cần, kỹ thuật đến đón tiếp, nhằm bảo đảm chương trình diễn ra trọn vẹn, an toàn và hiệu quả.

Khu vực giới thiệu Trường ĐH Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh khu vực sân khấu chính, các trường đại học tất bật hoàn thiện không gian gian hàng tư vấn, tạo nên những điểm dừng chân sôi động. Tại đây, học sinh không chỉ lắng nghe thông tin tuyển sinh mà còn trực tiếp “chạm” vào môi trường đại học qua những câu chuyện, những trải nghiệm nhỏ nhưng giàu tính gợi mở.

Các gian hàng sẽ trở thành điểm dừng chân sôi động của học sinh lớp 12

ẢNH: LÂM VIÊN

Từ thông tin về ngành học, phương thức tuyển sinh đến cơ hội học bổng, môi trường đào tạo… tất cả được truyền tải sinh động thông qua sự tương tác trực tiếp giữa học sinh và đại diện các trường.

Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 sẵn sàng chào đón 2.700 học sinh lớp 12 tại Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Đáng chú ý, sự đồng hành của Sở GD-ĐT Lâm Đồng thông qua việc ban hành công văn chỉ đạo, tạo điều kiện cho học sinh tham dự, đã góp phần giúp chương trình lan tỏa sâu rộng hơn. Đây không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà còn là mắt xích quan trọng trong hành trình hướng nghiệp của học sinh cuối cấp.

Một số hình ảnh các trường chuẩn bị cho chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do PV Thanh Niên ghi lại:

Gian hàng Trường ĐH Việt Đức

ẢNH: LÂM VIÊN

Gian hàng dễ thương của Trường ĐH Yersin

ẢNH: LÂM VIÊN

Trường ĐH Thủ Dầu Một trang trí bắt mắt

ẢNH: LÂM VIÊN

Gian hàng của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

ẢNH: LÂM VIÊN

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn nỗ lực chuẩn bị đón học sinh vào sáng 28.3

ẢNH: LÂM VIÊN

Nơi đây học sinh sẽ được trải nghiệm và đón nhận những gợi mở

ẢNH: LÂM VIÊN

Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội Tư vấn mùa thi của Trường CĐ Cao Thắng

ẢNH: LÂM VIÊN

Sẵn sàng chào đón học sinh đến dự Tư vấn mùa thi 2026

ảnh: Lâm Viên

Trí tuệ nhân tạo thành điểm nhấn tại ngày hội tư vấn mùa thi

Trí tuệ nhân tạo thành điểm nhấn tại ngày hội tư vấn mùa thi

Không chỉ là nơi cung cấp thông tin tuyển sinh, chương trình Tư vấn mùa thi tại TP.Đà Nẵng năm nay trở thành "sân chơi công nghệ" hấp dẫn khi lần đầu xuất hiện hoạt động thi đấu cờ với robot trí tuệ nhân tạo (AI), mang đến những trải nghiệm mới mẻ và khơi dậy sự quan tâm của học sinh (HS) đối với lĩnh vực công nghệ trong tương lai.

Tư vấn mùa thi: Nữ sinh nhận học bổng, nghẹn ngào vì có thể 'đỡ đần mẹ'

