Tư vấn mùa thi: Nữ sinh nhận học bổng, nghẹn ngào vì có thể 'đỡ đần mẹ'

'Rất vui vì có thể hỗ trợ được một phần chi phí cho gia đình'

Hôm nay 22.3, tại chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, 15 suất học bổng Nguyễn Thái Bình do OSI Vietnam, Trường đại học Việt Đức hỗ trợ đã được trao tận tay cho các học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần.

Trong khoảnh khắc nhận hỗ trợ, không ít em đã xúc động khi lần đầu được "tiếp sức" ngay trên hành trình "lựa chọn tương lai".

Giữa khuôn viên Trường THPT Phan Châu Trinh, em Đàm Thị Yến Nhi (lớp 12/3, Trường THPT Hòa Vang) lặng lẽ bước lên nhận học bổng. Ít ai biết, phía sau dáng vẻ điềm tĩnh của nữ sinh là một hoàn cảnh nhiều chông chênh.

PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường đại học Việt Đức, trao học bổng cho học sinh tại Đà Nẵng. Em Đàm Thị Yến Nhi đứng thứ 3, từ trái qua ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Gia đình Nhi có 5 người, cha không còn khả năng lao động sau ca phẫu thuật chân, mẹ trở thành trụ cột chính. Em nhỏ trong nhà mắc bệnh về máu, phải truyền máu định kỳ hằng tháng. Mọi chi phí sinh hoạt, chữa bệnh đều dồn lên đôi vai người mẹ.

Nhận suất học bổng trên tay, Nhi chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Em rất vui vì có thể hỗ trợ được một phần chi phí cho gia đình".

Suốt 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, Nhi đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu 12 năm học sinh giỏi như một cách để "đỡ đần mẹ". Với em, việc học không chỉ là con đường tương lai mà còn là trách nhiệm với gia đình.

Trước mắt, Nhi đặt nguyện vọng vào Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hoặc Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, nuôi ước mơ trở thành giáo viên.

"Em đến chương trình để nghe tư vấn, tìm hiểu kỹ hơn về các trường, để đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình", Nhi nói.

Chủ động lựa chọn trong 'ma trận thông tin'

Cũng có mặt tại chương trình để nhận học bổng, em Trần Phi Hà (lớp 12B2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) lại mang một câu chuyện khác. Là học sinh xuất sắc, học chuyên sinh, Hà đứng trước lựa chọn không đi theo "lối mòn" quen thuộc.

"Thông thường, học chuyên sinh thì sẽ theo ngành y, nhưng em lại muốn vào ngành công an vì thấy công việc này có ý nghĩa xã hội lớn và góp phần bảo vệ an ninh", Hà chia sẻ về quyết định đăng ký sơ tuyển vào Trường đại học An ninh nhân dân.

Gần 5.000 học sinh ở thành phố Đà Nẵng chăm chú lắng nghe tư vấn từ hội đồng tư vấn của chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

Theo Hà, trong bối cảnh thông tin ngồn ngộn, đặc biệt trên mạng xã hội và các nền tảng trí tuệ nhân tạo, việc tiếp cận nguồn thông tin chính thống, trực tiếp từ các trường đại học, cao đẳng cung cấp một cách chính thức là điều rất cần thiết.

"Thông tin trên mạng không phải lúc nào cũng chính xác hoàn toàn, nên những buổi tư vấn như thế này giúp tụi em hiểu rõ hơn và có cơ sở để lựa chọn", Hà nói.

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức tại Trường THPT Phan Châu Trinh ngày 22.3. Sự kiện được tường thuật trực tuyến trên các nền tảng của Báo Thanh Niên như website, Facebook, YouTube, TikTok..., giúp đông đảo học sinh và phụ huynh trên cả nước theo dõi. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 28 chương trình được tổ chức trên toàn quốc. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, sự kiện diễn ra hôm nay 22.3 thu hút gần 5.000 học sinh lớp 12 tham gia trực tiếp, tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò quan trọng của một chương trình đồng hành cùng học sinh trên hành trình định hướng tương lai.




