Tư vấn mùa thi ở 'điểm hẹn' quen thuộc suốt 2 thập niên

C HUNG TAY CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUY MÔ

Năm nay, chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng và Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức tại 2 điểm, gồm Trường ĐH Đà Lạt (P.Lâm Viên - Đà Lạt) ngày 28.3 và Trường THPT Đức Trọng (xã Đức Trọng) ngày 29.3.

Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Đà Lạt vào sáng thứ bảy, ngày 28.3 ẢNH: KỲ PHONG

Mặc dù cuối tháng 3 mới diễn ra chương trình nhưng ngay từ đầu tháng công tác chuẩn bị đã được triển khai bài bản. Trường ĐH Đà Lạt thành lập ban phối hợp gồm 25 thành viên, huy động đội ngũ lãnh đạo khoa và cán bộ chuyên môn tham gia. Đến ngày 20.3, cổng phao chương trình được dựng trước cổng trường, tạo không khí sôi động, lan tỏa thông tin rộng rãi đến học sinh (HS), sinh viên.

Lãnh đạo Trường ĐH Đà Lạt cho biết năm nay chương trình Tư vấn mùa thi tổ chức tại trường thu hút hơn 2.700 HS tham dự. Trước quy mô lớn, mọi khâu tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công cụ thể cho từng bộ phận nhằm đảm bảo chương trình diễn ra chu đáo, hiệu quả.

Ở góc độ quản lý, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng chủ động ban hành văn bản chỉ đạo các trường phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho HS tham gia. Nội dung văn bản không chỉ dừng ở việc "triển khai", mà còn nhấn mạnh vai trò của nhà trường trong việc định hướng, đưa HS đến với một chương trình có giá trị thiết thực.

Song song đó, các trường phân công giáo viên; Tỉnh đoàn Lâm Đồng huy động lực lượng đoàn viên tại nhiều phường, xã, các trường học cùng tham gia hỗ trợ điều phối, quản lý HS, góp phần đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, khoa học.

Việc nhiều đơn vị cùng chung tay cho thấy chương trình Tư vấn mùa thi không chỉ là một sự kiện tư vấn đơn thuần mà đã trở thành hoạt động giáo dục có chiều sâu, nhận được sự đồng thuận rộng rãi từ các cấp, các ngành tại tỉnh Lâm Đồng.

"T HƯƠNG HIỆU" CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÚP HỌC SINH TỰ TIN CHỌN HƯỚNG ĐI

Sau 28 năm tổ chức trên cả nước và 23 lần đến với HS tại Đà Lạt, Đức Trọng, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên đã khẳng định uy tín vững chắc. Với HS và phụ huynh ở Lâm Đồng, đây không chỉ là một buổi tư vấn, mà còn là nơi cung cấp thông tin đáng tin cậy, giúp các em định hình tương lai.

Khuôn viên Trường ĐH Đà Lạt, nơi diễn ra chương trình Tư vấn mùa thi sáng nay ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức là chương trình có "thương hiệu", mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Điểm mạnh của chương trình không chỉ ở việc giới thiệu ngành nghề mà còn định hướng toàn diện: từ chọn ngành, chọn trường đến hỗ trợ tâm lý trước kỳ thi. Trong bối cảnh quy chế thi và tuyển sinh liên tục thay đổi, Tư vấn mùa thi trở thành kênh thông tin đáng tin cậy. Các nội dung như tổ hợp xét tuyển, phương thức tuyển sinh mới hay xu hướng ngành nghề đều được chuyên gia giải đáp trực tiếp, cụ thể, dễ hiểu.

Không dừng lại ở nơi tổ chức trực tiếp, chương trình còn được livestream trên các nền tảng của Báo Thanh Niên, giúp HS không có điều kiện tham dự trực tiếp vẫn có thể theo dõi và tiếp cận thông tin.

H ỌC SINH VÙNG XA ĐƯỢC TIẾP SỨC

Một trong những điểm nổi bật của Tư vấn mùa thi 2026 là sự quan tâm thiết thực đến HS ở xa trung tâm, khi các em được hỗ trợ xe đưa đón đến địa điểm tổ chức.

Tại Trường THCS-THPT Xuân Trường (P.Xuân Trường - Đà Lạt) trong lúc nhà trường và phụ huynh còn loay hoay tìm phương án di chuyển, sự hỗ trợ kịp thời từ Báo Thanh Niên đã trở thành "cú hích" quan trọng, giúp tháo gỡ khó khăn. "Không chỉ giảm gánh nặng chi phí, việc này còn giúp phụ huynh yên tâm khi con em được di chuyển an toàn trên quãng đường hơn 25 km", ông Trần Duy Luật, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Xuân Trường, chia sẻ.

Tương tự, Trường THCS-THPT Tà Nung (P.Cam Ly - Đà Lạt) tạo điều kiện để toàn bộ 74 HS lớp 12 tham gia. Với quãng đường hơn 20 km, có xe đưa đón sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận trực tiếp chương trình.

Những hỗ trợ này khẳng định Tư vấn mùa thi không chỉ cung cấp thông tin mà còn hướng tới sự công bằng trong tiếp cận cơ hội cho mọi HS.

Tại Đức Trọng, địa phương nhiều năm đồng hành tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi, sức hút của chương trình tiếp tục được khẳng định. Năm nay, có đến 2.261 HS đăng ký tham dự, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng mạnh so với năm 2025. Sự gia tăng này không chỉ phản ánh sức lan tỏa của chương trình, mà còn cho thấy nhận thức ngày càng rõ rệt của HS và nhà trường về tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp sớm.

Theo ông Trần Duy Nhân, Phó hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, phân công nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo công tác tổ chức hiệu quả. Để tối ưu chỗ ngồi, ban tổ chức ưu tiên HS ở xa, trong khi các trường gần chủ động sắp xếp. Sự linh hoạt này giúp chương trình vận hành trơn tru, phục vụ tốt nhất cho HS.