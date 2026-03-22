Đơn vị đồng sở hữu IELTS: 'Chúng tôi ủng hộ quy chế tuyển sinh 2026'

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, lần đầu lên tiếng chính thức về những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh 2026 ẢNH: BTC

Quy chế "đảm bảo công bằng"

Chiều 22.3, phát biểu tại ngày hội IELTS 2026 tổ chức ở Hà Nội, ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, nhấn mạnh lại cam kết đồng hành với Việt Nam trong việc nâng cao chuẩn tiếng Anh, bao gồm mở rộng cơ hội tiếp cận tiêu chuẩn đánh giá ngôn ngữ quốc tế cũng như định hướng người học tập trung vào giá trị cốt lõi của năng lực ngôn ngữ thực thụ.

Ông khẳng định: "Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ định hướng của quy chế tuyển sinh 2026". Bởi lẽ theo ông, quy chế do Bộ GD-ĐT ban hành hồi giữa tháng 2 không chỉ "đảm bảo tính công bằng giữa các phương thức xét tuyển" mà còn đặt "năng lực thực chất" của người học làm trung tâm, song song đó khuyến khích các bạn chuẩn bị bền vững cho hành trình tương lai.

Đảm bảo công bằng cũng là lý do được Bộ GD-ĐT nhấn mạnh khi thực hiện các điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh năm nay. Cụ thể, Bộ yêu cầu các trường không được vừa quy đổi điểm vừa thưởng điểm cho thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Bảng quy đổi mà trường đưa ra phải chia thành 5 mức chênh lệch, thay vì mỗi nơi một cách chia như trước. Điểm thưởng tối đa cho các chứng chỉ ngoại ngữ cũng giảm một nửa, xuống còn 1.5.

Phản hồi Thanh Niên vào cuối tháng 1, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), khẳng định việc duy trì xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh ĐH là yêu cầu khách quan. Các điều chỉnh mới trong quy chế, theo ông, vừa khai thác được năng lực ngoại ngữ của thí sinh, vừa bảo đảm nguyên tắc công bằng trong xét tuyển.

Người học thi thử kỹ năng nói IELTS với giáo viên nước ngoài hôm 21.3 ẢNH: NGỌC LONG

Dù có một số hạn chế song theo nhiều trường ĐH, thí sinh sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS vẫn chiếm nhiều lợi thế trong tuyển sinh. Bởi, theo thống kê của Thanh Niên, mùa tuyển sinh năm nay vẫn có nhiều trường quy đổi IELTS 5.0-6.0 thành 8-10 điểm tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT.

Ông Shipton chia sẻ thêm, trước kỳ vọng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam, một trong những ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Anh hiện nay là mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn tài nguyên ôn luyện và đánh giá năng lực tiếng Anh chất lượng cao cho giới trẻ Việt.

Vì sao thưởng điểm từ chứng chỉ IELTS?

Chia sẻ ở ngày hội IELTS 2026 diễn ra tại TP.HCM hôm 21.3, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (P.Tân Sơn Nhì) Đỗ Văn Trị cũng đồng tình rằng những điều chỉnh mới liên quan tới chứng chỉ ngoại ngữ trong quy chế tuyển sinh 2026 đã giúp bảo đảm công bằng tuyển sinh, song song với việc chuẩn hóa các phương thức xét tuyển, tránh sự chênh lệch quá lớn trong quy đổi hoặc cộng điểm giữa các trường.

Bởi theo ông, vào năm 2025 khi thí sinh chỉ cần thi tốt nghiệp THPT 4 môn trong đó có 2 môn bắt buộc là toán và văn, một số trường "nhạy bén" đã ra quy định mới, cộng điểm cho thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS. Điều này xuất phát từ thực tế việc quy đổi điểm chỉ áp dụng nếu thí sinh có đăng ký thi tiếng Anh. Còn nếu thi những tổ hợp như toán, lý, hóa, các bạn không được quy đổi điểm.

Khi này, việc thưởng điểm xuất hiện nhằm giúp những thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ có thể nâng cao khả năng cạnh tranh. "Điểm IELTS càng cao thí sinh càng có lợi", thầy Trị nói.

Chính điều này đã vô tình dẫn tới việc nhiều trường vừa quy đổi điểm tiếng Anh vừa thưởng điểm cho những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ chọn thi tiếng Anh, khiến điểm chuẩn của nhiều trường ĐH tăng cao trong mùa tuyển sinh năm ngoái như báo chí từng đưa tin.

Dành lời khuyên cho thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay, thầy Trị thông tin: "Điều quan trọng là học sinh và phụ huynh cần hiểu cách các trường sử dụng IELTS, đặc biệt phân biệt giữa hình thức cộng điểm khuyến khích và quy đổi điểm trong tổ hợp có môn tiếng Anh".

Thầy Đỗ Văn Trị, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM), khuyên thí sinh phân biệt rõ hai hình thức xét tuyển có sử dụng IELTS ẢNH: NGỌC LONG

Tiến sĩ Nghiêm Bảo Anh, sáng lập Trung tâm Anh ngữ NBA (Hà Nội) và hiện là giảng viên Trường ĐH RMIT Việt Nam, nhấn mạnh: "Đừng xem IELTS là mục tiêu ngắn hạn chỉ phục vụ cho tuyển sinh. Bởi, việc rèn khả năng phân tích, phản biện lẫn giao tiếp học thuật thông qua IELTS không chỉ giúp người học vượt qua kỳ thi mà còn xây nền tảng để làm việc, hội nhập trong môi trường đa quốc gia".

Còn ở khía cạnh du học, ông Tùng Phan, Giám đốc văn phòng CEI Toronto (Canada) kiêm Giám đốc Phan Immigration (Canada), nhận định với những thí sinh muốn định cư tại nước ngoài, các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS là "bạn đồng hành" bắt đầu từ lúc các bạn nhập học, tìm việc cho tới khi nộp hồ sơ xin định cư. "IELTS là thử thách đầu tiên trước khi các bạn bước ra thế giới", ông Tùng nói.