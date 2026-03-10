Nam sinh lớp 12 chia sẻ bí quyết đạt IELTS 8.5 ngay lần thi đầu tiên

Theo kết quả kỳ thi IELTS tổ chức tại IDP Đà Nẵng,Trương Tuấn Nam, học sinh lớp 12/1 Trường tiểu học, THCS và THPT Sky-Line đạt IELTS 8.5 Overall.

Trong phổ điểm IELTS tại Việt Nam, kết quả này được xem là khá nổi bật đối với một học sinh bậc THPT. Thống kê cho thấy, tỷ lệ thí sinh đạt từ 8.5 trở lên chỉ vào khoảng 1%, trong khi mức điểm phổ biến nhất hiện nay là 6.0, chiếm khoảng 21%. Nhóm thí sinh đạt từ 8.0 trở lên cũng chỉ chiếm khoảng 5%.

Cột mốc giúp nhìn lại quá trình học tiếng Anh

Với Tuấn Nam, kết quả 8.5 IELTS không chỉ là một cột mốc trong quá trình học tập mà còn phản ánh xu hướng nhiều học sinh phổ thông hiện nay chủ động tiếp cận các chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ từ sớm.

Trương Tuấn Nam đạt điểm IELTS 8.5 Overall trong lần thi đầu tiên ẢNH: S.X

Trước khi đạt được kết quả này, Tuấn Nam đã có nền tảng tiếng Anh khá vững. Em từng đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi TP.Đà Nẵng môn tiếng Anh và giành nhiều thành tích tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) ở các cấp học.

Chia sẻ về việc tham gia kỳ thi IELTS, Tuấn Nam cho biết đây là lần đầu tiên em đăng ký dự thi. Ban đầu em cũng có chút lo lắng, nhưng xem đây là dịp để kiểm tra năng lực tiếng Anh sau nhiều năm học tập.

"Đối với mình, IELTS không chỉ đơn thuần là một chứng chỉ. Đây còn là cột mốc giúp nhìn lại quá trình học tiếng Anh trong nhiều năm. Ngoài ra, mình cũng dự định sử dụng kết quả này cho hồ sơ du học và có thể được miễn một số học phần tiếng Anh ở bậc đại học", Tuấn Nam cho biết.

Theo nam sinh, quá trình chuẩn bị cho kỳ thi cũng giúp em tiếp cận nhiều nguồn tài liệu học thuật bằng tiếng Anh, từ đó mở rộng kiến thức và rèn luyện tư duy ngôn ngữ một cách bài bản hơn.

Ôn luyện IELTS tập trung khoảng 1 tháng

Trước kỳ thi, Tuấn Nam dành khoảng 1 tháng để ôn luyện với cường độ cao. Mỗi ngày, em đều luyện đủ 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking.

Trong quá trình học, Nam kết hợp giữa việc tự luyện đề tại nhà và nhận sự hỗ trợ từ giáo viên. Phần lớn thời gian em tự làm các bộ đề IELTS và học thêm từ vựng, còn giáo viên sẽ giúp chỉnh sửa bài viết, góp ý cách diễn đạt cũng như hướng dẫn chiến lược làm bài.

Theo Tuấn Nam, một trong những yếu tố quan trọng để đạt điểm cao trong IELTS là hiểu rõ cấu trúc bài thi cũng như tiêu chí chấm điểm của từng kỹ năng. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với tiếng Anh thường xuyên cũng giúp cải thiện khả năng phản xạ.

"Em thường nghe podcast, xem các bài nói chuyện trên TED Talks hoặc theo dõi những kênh như BBC, National Geographic để luyện kỹ năng Listening và học thêm từ vựng", Nam chia sẻ.

Khi luyện đề, em luôn dành thời gian xem lại những câu sai trong phần Listening và Reading để hiểu rõ nguyên nhân. Riêng với kỹ năng Writing, em thường lập dàn ý ngắn trước khi viết để bài làm có cấu trúc rõ ràng và mạch lạc hơn.

Học sinh tham gia chương trình trải nghiệm kỳ thi IELTS ẢNH: S.X

Theo Tuấn Nam, môi trường học tập hàng ngày ở trường đang học cũng giúp học sinh có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp. Các hoạt động như thuyết trình, thảo luận nhóm hoặc các cuộc thi tiếng Anh giúp học sinh rèn luyện khả năng phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Gửi lời khuyên đến các bạn học sinh đang đặt mục tiêu chinh phục IELTS, Tuấn Nam cho rằng sự kiên trì đóng vai trò quan trọng nhất.

"Quan trọng là phải luyện tập thường xuyên, không ngại mắc lỗi và cố gắng sử dụng tiếng Anh mỗi ngày. Khi duy trì được thói quen đó, khả năng tiếng Anh sẽ cải thiện dần theo thời gian", Tuấn Nam chia sẻ.