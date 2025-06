45 cán bộ trẻ vào vòng 2 cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2025

Từ 28 - 29.6, tại Hà Nội diễn ra vòng 2 (vòng thuyết trình) cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 7, năm 2025, do T.Ư Đoàn tổ chức. Vòng thi có sự tranh tài của 45 thí sinh xuất sắc nhất sau vòng sơ loại.

Cuộc thi với chủ đề "Vietnamese Youth Officials stepping into the thriving era together with English" (Cán bộ trẻ cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình).

Ban giám khảo vòng 2 cuộc thi đặt câu hỏi với thí sinh ẢNH: BTC

Vòng 1 của cuộc thi đã thu hút hơn 56.000 thí sinh với trên 122.000 lượt thi trực tuyến, thể hiện sức lan tỏa rộng khắp trong lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trên toàn quốc.

Ở vòng 2, 45 thí sinh sẽ thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Anh trước ban giám khảo với chủ đề gắn với bài viết Tương lai cho thế hệ vươn mình của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thí sinh thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Anh ẢNH: BTC

Thí sinh được yêu cầu xây dựng bài trình bày trong 10 phút, nêu rõ những đóng góp, hành động thiết thực mà bản thân có thể triển khai để góp phần phát triển đất nước tại địa phương, đơn vị công tác.

Sau phần thuyết trình, các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi phụ trong 5 phút. Các thí sinh tại Hà Nội dự thi trực tiếp tại trụ sở T.Ư Đoàn (số 62 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thí sinh ở các địa phương khác có thể lựa chọn hình thức thi trực tuyến.

Vòng 2 có sự tham gia thuyết trình của 45 thí sinh được chọn từ hơn 56.000 thí sinh trên toàn quốc ẢNH: BTC

Kết thúc vòng 2, ban tổ chức sẽ lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất (5 thí sinh mỗi bảng) vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 31.7 - 3.8.

Vòng chung kết, ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 9 triệu đồng, 1 giải ba trị giá 6 triệu đồng và 2 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải.

Tất cả các giải thưởng được nhận cùng kỷ niệm chương, quà tặng, bằng khen của T.Ư Đoàn, suất học bổng tiếng Anh.