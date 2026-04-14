Vào lúc 15 giờ 15, phần 3 của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Xét tuyển ĐH: Những điều cần lưu ý khi chọn ngành" sẽ tiếp tục với những thông tin bổ ích về chiến thuật chọn ngành, cách đăng ký nguyện vọng để có cơ hội trúng tuyển cao nhất vào ngành, trường mình yêu thích.

Tại chương tình, đại diện các trường ĐH sẽ thông tin về cách thức tuyển sinh của các trường và xu hướng ngành nghề đào tạo của các trường ra sao trong năm 2026. Học sinh lưu ý gì khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT để tăng cơ hội trúng tuyển cao nhất vào ngành mong muốn?

Trong những năm gần đây, các trường ĐH xây dựng nhiều chương trình đào tạo giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm các môi trường học tập khác nhau. Chẳng hạn cùng một ngành học nhưng có các chương trình chuẩn, tiên tiến, tiếng Anh... Vậy sinh viên nên chọn học chương trình nào, lợi thế của từng loại chương trình ra sao?

Chọn được ngành học có cơ hội việc làm cao với thu nhập tốt là mong muốn của tất cả học sinh sau khi hoàn tất bậc THPT. Trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, việc lựa chọn ngành nghề có gì khác so với trước đây mà thí sinh cần lưu ý thêm?

Hiện nay, có những quan điểm không giống nhau khi đăng ký xét tuyển: có thí sinh ưu tiên trúng tuyển ngành yêu thích, nhưng có thí sinh lại ưu tiên trúng tuyển trường yêu thích. Chuyên gia có lời khuyên gì?

Bên cạnh đó, thí sinh sẽ được chia sẻ về cơ hội và điều kiện cần thiết khi tham gia xét tuyển bằng các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tham gia chương trình tư vấn có các khách mời

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên chiều 14.4 với chủ đề ''Xét tuyển ĐH: Những điều cần lưu ý khi chọn ngành''

Thạc sĩ Ngô Thị Xuân , Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM;

, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM; Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng , Phó phòng phụ trách phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing;

, Phó phòng phụ trách phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing; Thạc sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Xu hướng ngành nghề hiện nay và tiêu chí chọn ngành học

Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho hay năm 2026 có nhiều thay đổi trong thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH. Xu hướng hiện nay những ngành STEM đang là nhóm trọng điểm, trong đó có trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn sẽ phát triển mạnh mẽ và thu hút thí sinh. Bên cạnh đó là khối ngành sức khoẻ, sư phạm, quân đội...

Trường ĐH Ngân hàng tuyển sinh hơn 20 ngành, về kinh tế, tài chính, ngân hàng, kinh doanh, luật, ngôn ngữ... Trường tích hợp các chương trình đào tạo sâu rộng về chuyển đổi số, công nghệ... mang tính đa dạng, liên ngành.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing, xu hướng ngành nghề trong năm 2026 là nhóm ngành công nghệ. Bên cạnh đó, khối ngành kinh tế cũng đang rất được nhiều thí sinh quan tâm. Có nhiều ngành đào tạo theo hướng chuyển đổi số như marketing số, quản trị kinh doanh số...

Thí sinh cần xác định ngành phù hợp với năng lực, kế đến là khả năng đáp ứng được vị trí công việc nào sau khi tốt nghiệp, cơ hội công việc ra sao... Với kỳ thi tốt nghiệp THPT, các em cần tập trung ôn tập và thi để có kết quả tốt nhất. Có chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp để trúng tuyển ngay nguyện vọng đầu tiên, xem năng lực phù hợp với phương thức xét tuyển nào để tập trung vào phương thức đó nhằm tăng cơ hội.

Thạc sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH), nhắc thí sinh chuẩn bị đăng ký dự thi tốt nghiệp gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn cần lên trang web các trường tham khảo đề án tuyển sinh xem có các tổ hợp môn nào để đăng ký phù hợp.

Năm 2026 HUTECH xét tuyển 4 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm V-SAT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Đa dạng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế

Thạc sĩ Ngô Thị Xuân cho hay việc đa dạng hóa các chương trình đào tạo là xu hướng tất yếu tại các trường ĐH. Một ngành có nhiều chương trình khác nhau. Chẳng hạn Trường ĐH Ngân hàng có 5 chương trình: chương trình chuẩn (20 ngành), tiếng Anh bán phần, quốc tế cấp song bằng, quốc tế do đối tác cấp bằng và chương trình lớp học tình hoa (ngành tài chính ngân hàng).

Mỗi chương trình đào tạo gắn với phương thức tuyển sinh và tổ hợp môn khác nhau và có lợi thế riêmg. Ví dụ chương trình chuẩn học 100% bằng tiếng Việt đã được kiểm định trong nước và quốc tế, có học phí thấp hơn, chỉ tiêu và điểm chuẩn đầu vào thường cao hơn.

Chương trình tiếng Anh bán phần học 50% tiếng Anh 50% tiếng Việt dành cho sinh viên có thế mạnh ngoại ngữ, có thích hợp các môn học về chuyển đổi số, AI, dữ liệu lớn...

Chương trình song bằng dành cho thí sinh muốn nhận 2 bằng, đòi hỏi học tập nghiêm túc để đáp ứng chuẩn đầu ra của 2 trường ĐH. Tốt nghiệp các em có thể du học hoặc làm việc ở nước ngoài.

Ở Trường ĐH Tài chính Marketing, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết có nhiều chương trình đào tạo khác nhau, như chương trình chuẩn, tích hợp, đặc thù, tiếng Anh toàn phần, liên kết quốc tế và chương trình đào tạo tài năng (riêng ngành tài chính ngân hàng, học theo định hướng nghiên cứu).

Khi lựa chọn ngành, các em cũng cần xem chương trình đào tạo có gắn với thực tiễn doanh nghiệp, có phù hợp với năng lực hay không. Một số ngành của trường trước đây có đào tạo chương trình chuẩn nhưng nay chuyển sang chương trình tích hợp với 20% kiến thức học bằng tiếng Anh, cùng doanh nghiệp đưa ra đề tài nghiên cứu, ứng dụng cho doanh nghiệp.

Nếu tiếng Anh tốt hơn, các em có thể học chương trình tiếng Anh toàn phần, số lượng sinh viên trong lớp ít hơn. Trường tham khảo các chương trình đào tạo của các nước tiên tiến và lấy ý kiến doanh nghiệp để xây dựng chương trình tiếng Anh toàn phần. Phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo, giúp sinh viên trải nghiệm thực tiễn...

Ngoài ra, trường còn có chương trình liên kết quốc tế với Anh, Úc, Canada...

Thạc sĩ Nguyễn Vũ Hoàng thông tin bên cạnh chương trình chuẩn, HUTECH có các chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo bằng tiếng Nhật, chương trình đào tạo bằng tiếng Hàn, chương trình liên kết với Mỹ, Anh, New Zealand.

Trường có đối tác là các tập đoàn giúp sinh viên đi kiến tập từ năm 1 và năm 2, 3, 4 đi thực tập, đưa sinh viên ra nước ngoài học tập 1 học kỳ.

Nhóm ngành công nghệ thông tin, quản trị khách sạn, marketing, truyền thông đa phương tiện... có đào tạo các chương trình này. Học phí cao hơn chương trình chuẩn, sinh viên cần đảm bảo nguồn lực tài chính để tránh bỏ giữa chừng. Học xong, các em có thể học chuyển tiếp lên cao tại nước ngoài.

Ưu tiên chọn ngành hay chọn trường?

Theo dõi chương trình, nhiều học sinh gửi câu hỏi đến các khách mời tư vấn.

Một học sinh nêu: ''Điều kiện xét tuyển ngành tài chính ngân hàng chương trình ĐH chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ra sao, học phí từng giai đoạn? Ngoài bằng cấp của trường đối tác, em có được nhận bằng ĐH chính quy của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không?''.

Thạc sĩ Ngô Thị Xuân giải đáp: Năm 2026 Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM sử dụng 5 phương thức tuyển sinh, trong đó riêng phương thức học bạ kết hợp phỏng vấn dành cho chương trình chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng. Điều kiện học bạ học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt loại khá trở lên. Ngoài ra các em tham gia phỏng vấn tiếng Anh và tiếng Việt, cùng với chứng chỉ ngoại ngữ.

Khi trúng tuyển và trở thành sinh viên, các em sẽ học 3 giai đoạn: giai đoạn 1 tập trung trau dồi vốn ngoại ngữ nếu chưa đủ năng lực tiếng Anh (IELTS 5.5). Còn nếu đã đủ IELTS 5.5, sinh viên học trực tiếp vào giai đoạn 2 và 3. Hai giai đoạn này, sinh viên có thể lựa chọn học tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và đủ điều kiện sẽ được cấp 2 bằng tiếng Việt, Pháp hoặc chọn qua Pháp học với học phí khoảng 213,5 triệu đồng.

''Chương trình tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế) có những khác biệt gì so với các chương trình khác, cơ hội học tập chuyển tiếp và việc làm sau khi tốt nghiệp ra sao? Sinh viên chương trình này học tập tại cơ sở nào của trường'' là câu hỏi học sinh gửi đến Trường ĐH Tài chính-Marketing.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng trao đổi: Chương trình tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế) học các môn cơ sở ngành, chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh, tốt nghiệp sẽ được cấp bằng của Trường ĐH Tài chính Marketing. Còn chương trình liên kết quốc tế cũng học bằng tiếng Anh nhưng được trường đối tác quốc tế cấp bằng, có mô hình 2+1, 3+1... Các em cần tìm hiểu kỹ từng chương trình đào tạo trước khi đăng ký.

Chương trình tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế) mỗi lớp chỉ có 50 sinh viên trở xuống để đảm bảo sự tương tác tốt nhất theo từng học phần khác nhau, giúp giảng viên theo sát sinh viên.

Sinh viên được nghiên cứu các đề tài ứng dụng cùng doanh nghiệp và giảng viên, được nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, học các chuyên đề thực tiễn, có cơ hội học chuyển tiếp ngay từ năm 2 tại các trường trong và ngoài nước.

Nếu xếp loại xuất sắc, là thủ khoa, sẽ được giữ lại trường, hỗ trợ học lên trình độ cao hơn để trở thành giảng viên.

Cơ hội việc làm của sinh viên chương trình tích hợp hay chương trình tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế) rất rộng mở và được doanh nghiệp đánh giá cao.

Sinh viên chương trình tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế) học tại cơ sở chính (đường Nguyễn Kiệm, TP.HCM).

Một học sinh gửi câu hỏi đến chương trình: ''Em rất thích sáng tạo nội dung, quay dựng video nhưng gia đình lại muốn bạn theo học ngành quản trị kinh doanh để sau này làm kinh tế. Nếu chọn HUTECH, ngành học nào có sự kết hợp hài hòa nhất giữa đam mê của em và mong muốn của gia đình?''.

Thạc sĩ Nguyễn Vũ Hoàng giải đáp: Các em cần xem mình có phù hợp với ngành học hay không, cùng tham khảo ý kiến ba mẹ để đưa ra quyết định phù hợp. Nếu yêu thích sáng tạo nội dung thì chọn ngành truyền thông đa phương tiện, được đào tạo về cảm thụ nghệ thuật, đạo diễn, sản xuất video trực tuyến... HUTECH còn đào tạo tư duy thiết kế dự án, khởi nghiệp... để khi tốt nghiệp, ngoài công việc tại doanh nghiệp, các em có thể mở studio, công ty về truyền thông và tổ chức sự kiện để kinh doanh. Tuy nhiên, học ngành này các em cần có sự sáng tạo, đam mê...

