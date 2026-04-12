Tư vấn mùa thi 2026: Chọn ngành học phù hợp với xu hướng

Vào lúc 8 giờ 30 sáng qua (11.4), Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Trường ĐH Cửu Long tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long), với sự tham gia của 4.500 học sinh (HS) đến từ các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Chương trình được truyền hình trực tuyến tại các kênh thanhnien.vn, fanpage, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

G IẢI KHUYẾN KHÍCH QUỐC GIA CÓ ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO NGÀNH SƯ PHẠM ?

Tại chương trình tư vấn, rất nhiều HS quan tâm đến khối ngành sư phạm. HS Trần Trí Nguyên (Trường THCS-THPT Phú Quới, Vĩnh Long) thắc mắc về phương thức xét tuyển của nhóm ngành này và băn khoăn việc đạt giải khuyến khích kỳ thi HS giỏi quốc gia có được ưu tiên xét vào ngành sư phạm hay không theo phương thức điểm thi đánh giá năng lực và điểm tốt nghiệp THPT.

Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: "Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các em đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi HS giỏi quốc gia sẽ được tuyển thẳng. Đối với giải khuyến khích, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ ưu tiên xét tuyển nếu là HS trường chuyên, lớp chuyên. Ngoài ra, HS có thể sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM để xét tuyển vào các ngành sư phạm của trường".

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động trong chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Cửu Long ẢNH: DUY ANH

Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó phòng Đào tạo ĐH Cần Thơ, thông tin giải khuyến khích theo quy chế được ưu tiên xét tuyển hoặc cộng điểm khi xét vào các ngành, trong đó có ngành sư phạm. "ĐH Cần Thơ có ưu tiên xét tuyển đối tượng thí sinh này. Khi dùng điểm đánh giá năng lực hay học bạ để xét ngành sư phạm thì học lực của thí sinh phải đạt loại tốt năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đạt 18 điểm trở lên", thạc sĩ Duy Khang cho hay.

Trả lời câu hỏi học sư phạm tại TP.HCM muốn về ĐBSCL công tác có được không, tiến sĩ Huỳnh Trung Phong thông tin: "Nếu các em hưởng chính sách miễn học phí và được hỗ trợ sinh hoạt phí theo nhu cầu xã hội từ nguồn kinh phí của nhà nước thì tốt nghiệp sẽ được công tác tại bất kỳ tỉnh thành nào. Còn nếu hưởng theo đặt hàng của các tỉnh thành, ví dụ Vĩnh Long đặt hàng 50 chỉ tiêu, thì các em phải công tác tại Vĩnh Long sau khi tốt nghiệp", tiến sĩ Phong chia sẻ.

Học sinh tìm hiểu hoạt động đào tạo của nhà trường ảnh: Duy Anh

Những ngành học thu hút nhân lực ở ĐBSCL

Hiện nay, xu hướng phát triển năng lượng xanh và bền vững đang đặt ra các yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực. ĐBSCL có tiềm năng rất lớn về năng lượng gió và điện mặt trời, nên nhiều thí sinh muốn biết học những ngành nào để có thể làm việc trong các trang trại điện gió tại ĐBSCL; đồng thời xu hướng xe điện đang bùng nổ, học ngành học nào sẽ phù hợp làm công việc trong lĩnh vực này.

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Long Giang, Trưởng khoa Giao thông và năng lượng, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, trong bối cảnh hiện nay cả thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ sang năng lượng xanh và phát triển bền vững, ĐBSCL có nhiều dự án phát triển điện gió và điện năng lượng mặt trời nên đang rất thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao quản lý điều hành.

"Để đáp ứng nhu cầu sắp tới tại địa phương, các em có thể học các ngành kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật tự động và năng lượng tái tạo. Về xu hướng bùng nổ của giao thông xanh, đặc biệt xe điện, xe hybrid, Khoa Giao thông và năng lượng của Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật tiến hành cập nhật tất cả môn học trong lĩnh vực xe điện như động cơ điện, hệ thống hybrid, quản lý pin, hệ thống an toàn...", tiến sĩ Long Giang cho hay.

Bên cạnh các ngành xu hướng, ngành có nhu cầu nhân lực ở mọi thời điểm như điều dưỡng cũng được HS quan tâm. Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, chia sẻ: "Trường ĐH Cửu Long vừa khánh thành tòa nhà trị giá 150 tỉ đồng dành riêng cho khối ngành sức khỏe, trong đó có ngành điều dưỡng. Trường cũng hợp tác với hơn 50 bệnh viện và các cơ sở y tế để cho sinh viên thực hành, thực tập lâm sàng. Ngoài ra, sinh viên năm cuối ngành này còn có cơ hội sang Nhật Bản, Hàn Quốc thực tập có lương. Các bệnh viện ở Nhật sẽ công nhận kết quả thực tập và sau khi tốt nghiệp các em có cơ hội quay lại Nhật làm việc".

Trong khi đó, một HS lo ngại nhiều nơi tại ĐBSCL chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc sớm với lập trình thì HS có thể học ngành khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI) của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM hay không và nhà trường có những lộ trình hỗ trợ nào để các bạn bắt kịp với chương trình học sau khi trúng tuyển. Thạc sĩ Hoàng Thanh Tú, Phó trưởng phòng Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận định khoa học dữ liệu, khoa học máy tính và AI là những ngành đang rất "hot" gần đây kéo theo điểm chuẩn nằm trong top những ngành công nghệ thông tin. "Dù tiếp cận lập trình còn hạn chế thì HS cũng không nên lo lắng, vì đầu vào không yêu cầu phải biết trước lập trình. Khi trúng tuyển, các em sẽ được đào tạo cơ bản lẫn nâng cao từ năm 1 đến năm 4. Bên cạnh đó trường có hệ thống hỗ trợ việc học gồm cố vấn học tập, sinh viên khóa trên...", thạc sĩ Tú cho hay.

Gần 4.500 học sinh tham gia chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường ĐH Cửu Long vào sáng qua (11.4) ảnh: Duy Anh

T Ổ HỢP C00 CÓ CÒN ĐƯỢC SỬ DỤNG ?

Một HS Trường THPT Phú Quới thắc mắc hiện nay các trường ĐH sử dụng các phương thức xét tuyển nào, điểm IELTS được quy đổi thành điểm tiếng Anh hay là cộng điểm. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, cố vấn tuyển sinh và đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), thông tin: "Đa số các trường sử dụng các phương thức gồm xét tuyển thẳng, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực và xét học bạ. Tuy nhiên các em lưu ý năm nay điểm học bạ xét 3 năm học và yêu cầu điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp tối thiểu phải đạt 15 điểm trở lên. Ngoài ra năm 2026, nhiều trường xét phương thức tổng hợp, trong đó có các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM".

Theo tiến sĩ Hạ, chứng chỉ IELTS có trường quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ, có trường không; ví dụ Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn chỉ cộng điểm chứ không thay thế điểm thi; trong khi Trường ĐH Khoa học tự nhiên có quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS sang điểm thi tiếng Anh. Vì thế thí sinh muốn xét vào trường ĐH nào thì vào trang web của trường đó để tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh.

HS muốn tìm hiểu ngành du lịch và quản trị lữ hành băn khoăn ĐH Cần Thơ còn xét khối C00 hay không. Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang cho hay ngành du lịch đào tạo kiến thức để có thể tổ chức các chuyến du lịch, còn ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo về quản trị, quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành, bao gồm dịch vụ ăn uống lưu trú không chỉ phục vụ cho khách du lịch. Vì thế để làm hướng dẫn viên, thí sinh nên đăng ký học ngành du lịch. "ĐH Cần Thơ có tới 30 ngành vẫn xét tuyển tổ hợp C00, trong đó có các ngành về du lịch", thạc sĩ Khang cho hay.