Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Lạ: Điểm chuẩn ngành điều dưỡng cao hơn ngành y khoa tại một trường đại học

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
24/08/2025 09:47 GMT+7

Trường ĐH Tây Nguyên thông báo điểm chuẩn 37 ngành học với nhiều ngành học phải trên 9 điểm/môn mới trúng tuyển. Cá biệt, ngành điều dưỡng lại có điểm chuẩn cao hơn ngành y khoa.

Theo đó, các ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Tây Nguyên gồm có sư phạm vật lý 27,52; sư phạm toán học 27,91; giáo dục tiểu học 27,04; sư phạm ngữ văn 27,13. Nhiều ngành hơn 26 điểm như sư phạm hóa học, sư phạm tiếng Anh, sư phạm sinh học, sư phạm khoa học tự nhiên.

Lạ: Điểm chuẩn ngành điều dưỡng của một trường ĐH cao hơn ngành y khoa - Ảnh 1.

Điểm chuẩn ngành điều dưỡng cao hơn ngành y khoa là một hiện tượng lạ

ẢNH: MỸ QUYÊN

khối ngành kinh tế, ngành tài chính ngân hàng có điểm chuẩn cao nhất, 21,76. Kế đến là kinh doanh thương mại 21,58.

Một hiện tượng lạ chưa từng xảy ra ở khối ngành sức khỏe của các trường ĐH trong nhiều năm qua, khi điểm chuẩn ngành y khoa của Trường ĐH Tây Nguyên lại thấp hơn cả ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học của trường này từ 2,25-2,37 điểm.

Theo đó, điểm chuẩn ngành y khoa của Trường ĐH Tây Nguyên năm nay theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 21,76 trong khi ngành điều dưỡng là 24,13; ngành kỹ thuật xét nghiệm y học 24,01.

Được biết trong 3 năm gần đây, điểm chuẩn ngành y khoa của trường luôn cao hơn 2 ngành khối sức khỏe còn lại. Cụ thể, năm 2022, ngành y khoa 24,8 điểm; điều dưỡng 19 và kỹ thuật xét nghiệm y học 22,1.

Năm 2023, điểm chuẩn ngành y khoa là 24,6; điều dưỡng 21,5 và kỹ thuật xét nghiệm y học 21,35. Tương tự năm 2024, y khoa cũng cao nhất với 25,01 điểm còn điều dưỡng là 20,85 và kỹ thuật xét nghiệm y học 21,55.

Lạ: Điểm chuẩn ngành điều dưỡng của một trường ĐH cao hơn ngành y khoa - Ảnh 2.

Lạ: Điểm chuẩn ngành điều dưỡng của một trường ĐH cao hơn ngành y khoa - Ảnh 3.

Điểm chuẩn Trường ĐH Tây Nguyên

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học lên hệ thống của Bộ GD-ĐT đến 17 giờ ngày 30.8 và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường trong thời gian trên.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Tin liên quan

Một trường ĐH có mức điểm chuẩn từ 15-21

Một trường ĐH có mức điểm chuẩn từ 15-21

Chiều nay 22.8, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH chính quy.

Nhiều ngành sức khỏe có điểm chuẩn bằng điểm sàn

Bất ngờ điểm chuẩn của trường ĐH có điểm sàn 12, thấp nhất cả nước

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn điểm chuẩn ĐH 2025 giáo dục tiểu học khối ngành kinh tế khối ngành sức khỏe ngành y khoa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận