Lạ: Điểm chuẩn ngành điều dưỡng cao hơn ngành y khoa tại một trường đại học

Theo đó, các ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Tây Nguyên gồm có sư phạm vật lý 27,52; sư phạm toán học 27,91; giáo dục tiểu học 27,04; sư phạm ngữ văn 27,13. Nhiều ngành hơn 26 điểm như sư phạm hóa học, sư phạm tiếng Anh, sư phạm sinh học, sư phạm khoa học tự nhiên.

Điểm chuẩn ngành điều dưỡng cao hơn ngành y khoa là một hiện tượng lạ ẢNH: MỸ QUYÊN

Ở khối ngành kinh tế, ngành tài chính ngân hàng có điểm chuẩn cao nhất, 21,76. Kế đến là kinh doanh thương mại 21,58.

Một hiện tượng lạ chưa từng xảy ra ở khối ngành sức khỏe của các trường ĐH trong nhiều năm qua, khi điểm chuẩn ngành y khoa của Trường ĐH Tây Nguyên lại thấp hơn cả ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học của trường này từ 2,25-2,37 điểm.

Theo đó, điểm chuẩn ngành y khoa của Trường ĐH Tây Nguyên năm nay theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 21,76 trong khi ngành điều dưỡng là 24,13; ngành kỹ thuật xét nghiệm y học 24,01.

Được biết trong 3 năm gần đây, điểm chuẩn ngành y khoa của trường luôn cao hơn 2 ngành khối sức khỏe còn lại. Cụ thể, năm 2022, ngành y khoa 24,8 điểm; điều dưỡng 19 và kỹ thuật xét nghiệm y học 22,1.

Năm 2023, điểm chuẩn ngành y khoa là 24,6; điều dưỡng 21,5 và kỹ thuật xét nghiệm y học 21,35. Tương tự năm 2024, y khoa cũng cao nhất với 25,01 điểm còn điều dưỡng là 20,85 và kỹ thuật xét nghiệm y học 21,55.

Điểm chuẩn Trường ĐH Tây Nguyên

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học lên hệ thống của Bộ GD-ĐT đến 17 giờ ngày 30.8 và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường trong thời gian trên.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.