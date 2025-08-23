Bất ngờ điểm chuẩn của trường ĐH có điểm sàn 12, thấp nhất cả nước

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM (DHV) đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 cho 19 ngành và 50 chuyên ngành đào tạo của trường. Trước đó, vào ngày 20.8, trường đã thông tin về điểm trúng tuyển nhưng do Bộ GD-ĐT thông báo cần thêm thời gian lọc ảo nên trường đã để lại.

Cụ thể, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường dao động từ 15 đến 20.

Trong tổng số 19 ngành với 50 chuyên ngành đào tạo, ngành tâm lý học có mức điểm chuẩn cao nhất là 20, nhóm ngành luật là 18 và các ngành còn lại ở mức 15.

Điểm chuẩn Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cao hơn điểm sàn từ 3-8 điểm ẢNH. T.A

Được biết năm nay Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM xét 2.200 chỉ tiêu, thì có tổng số 7.457 nguyện vọng nộp vào trường. Theo thống kê, điểm xét tuyển vào trường của thí sinh cao nhất là 27,72 (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc).

Nhiều ngành khác cũng ghi nhận nhiều thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên như ngôn ngữ Anh, marketing, du lịch – lữ hành, tâm lý học. Điểm trung bình phổ biến của các ngành dao động từ 18 – 23.

Điểm chuẩn Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

Trước đó, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển cho tất cả các ngành là 12, mức điểm thấp nhất so với cả nước. Tuy nhiên, điểm chuẩn chính thức được xác định từ 15-20, có thể thấy là một bất ngờ.

Theo đại diện Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, để chính thức trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trong thời gian quy định (trước 17 giờ ngày 30.8), đồng thời thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường đến hết ngày 30.8.

