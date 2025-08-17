Lần đầu CĐ tham gia xét tuyển chung: Hàng ngàn thí sinh vẫn đăng ký trực tiếp

Thí sinh thật sự quan tâm vẫn chọn đăng ký trực tiếp

Thạc sĩ Trần Văn Tú, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, cho biết năm nay trường song song triển khai xét tuyển 2 hình thức: tuyển sinh trên hệ thống của Bộ GD-ĐT và xét tuyển trực tiếp. Đến nay, trường đã nhận được hơn 2.700 nguyện vọng trên hệ thống chung, con số được đánh giá khá cao so với mặt bằng các trường CĐ.

“Thực tế cho thấy, những thí sinh thật sự quan tâm thường chọn đăng ký trực tiếp tại trường. Qua khảo sát, đa số thí sinh đặt nguyện vọng 1, 2 đã đến làm thủ tục nhập học. Ngược lại, các bạn đăng ký nhiều nguyện vọng thì vẫn đang trong tâm lý chờ kết quả”, thạc sĩ Tú chia sẻ và cho biết hiện nhà trường đã tuyển được khoảng 60% chỉ tiêu và dự kiến kết thúc tuyển sinh vào ngày 15.9.

Tương tự, Trường CĐ Du lịch Sài Gòn cũng ghi nhận 1.700 nguyện vọng trên hệ thống chung. Thạc sĩ Phan Bửu Toàn, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho hay chỉ tiêu năm nay của trường là 1.400, chia làm 3 đợt. Trường xét tuyển song song trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (40%) và xét tuyển bằng học bạ (60%). "Đây là năm đầu tham gia, chúng tôi vẫn chưa thể xác định được mức độ ‘ảo’, nên vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, thạc sĩ Toàn nói thêm.

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, nói thêm: “Trường hằng năm vẫn đón thí sinh ghi danh trước cả khi có kết quả ĐH. Có hai nhóm chính gồm: học sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước, đăng ký trễ nên không còn chỉ tiêu; và học sinh năm nay xác định học CĐ ngay từ đầu”.

Trong khi đó, tiến sĩ Đinh Văn Đệ, quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, nhìn nhận, năm nay là năm đầu tiên các trường CĐ tham gia hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, thông tin chưa được truyền thông rộng rãi đến thí sinh, khi xét tuyển trên hệ thống chung, các em vẫn quan tâm đến ĐH nhiều hơn. "Trường chủ yếu xét tuyển theo điểm học bạ. Bên cạnh việc chờ kết quả trên hệ thống, các thí sinh cũng có thể đến trường đăng ký học trực tiếp tại trường", tiến sĩ Đệ nói thêm.

Nhiều trường CĐ đã gần đạt chỉ tiêu tuyển sinh năm nay ẢNH: YẾN THI

Một số trường gần đạt chỉ tiêu tuyển sinh

Bên cạnh lượng nguyện vọng cao, nhiều trường đã đạt tỷ lệ tuyển sinh khá khả quan.

Trường CĐ Viễn Đông đã tuyển sinh đạt 80% chỉ tiêu ở bậc CĐ. Theo thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng nhà trường, trường mới chỉ tham gia hệ thống chung ở mức "làm quen", trọng tâm vẫn là xét tuyển bằng học bạ.

"Dự kiến, ngày 22.8, trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, hoạt động tuyển sinh sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 và đến ngày 3.9 sẽ khai giảng năm học mới", thạc sĩ Thu thông tin thêm.

Tương tự, đại diện Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn cho biết tính đến nay đã tuyển được 70% chỉ tiêu, với hàng trăm thí sinh làm thủ tục nhập học trong những ngày gần đây. Bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, cho hay trường đã nhận gần 4.000 nguyện vọng trên hệ thống chung và dành khoảng 20% chỉ tiêu cho kênh này, chủ lực vẫn là xét tuyển trực tiếp. Trường đang tiến hành lọc ảo và xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ.

"Hiện nay, thí sinh có thể liên hệ với trường để được tư vấn và hỗ trợ đưa đón thí sinh và phụ huynh, hỗ trợ tìm ký túc xá sinh viên...", bà Lành chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, Trường CĐ Bách khoa Bách Việt áp dụng cùng lúc 3 phương thức: xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT qua hệ thống chung của Bộ GD-ĐT, xét học bạ và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM.