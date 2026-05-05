Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đào tạo gần 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần lưu ý gì?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
05/05/2026 14:40 GMT+7

Để thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng gần 4.000 nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân của Chính phủ, Bộ GD-ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo các ngành điện hạt nhân với những yêu cầu tối thiểu cho đầu vào và đầu ra.

Theo đó, chuẩn chương trình đào tạo các ngành điện hạt nhân áp dụng với các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035 theo Quyết định 1012 năm 2025 của Chính phủ, và các cơ sở đào tạo khác có định hướng xây dựng, vận hành các chương trình đào tạo các ngành về điện hạt nhân.

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 1.

Địa điểm quy hoạch xây Nhà máy điện hạt nhân 2 tại Ninh Thuận

ẢNH: THIỆN NHÂN

Tổ hợp môn cần có 2 môn bắt buộc 

Để xét tuyển vào các ngành về điện hạt nhân ở trình độ ĐH, thí sinh cần tốt nghiệp THPT, trung học nghề hoặc trình độ tương đương theo quy định hiện hành.

Thí sinh tốt nghiệp trung cấp thuộc nhóm ngành phù hợp và đã hoàn thành đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định cũng có thể tham gia xét tuyển.

Các phương thức xét tuyển do trường ĐH quy định, có thể bao gồm dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT; dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do cơ sở đào tạo tổ chức hoặc công nhận; kết hợp các phương thức nêu trên hoặc áp dụng phương thức khác theo quyết định của cơ sở đào tạo.

Thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu áp dụng cho tất cả các phương thức tuyển sinh. Cụ thể, tổ hợp môn hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức toán và vật lý, đạt mức năng lực môn toán và vật lý theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hằng năm.

Đối với các phương thức có thành phần điểm theo từng môn, điểm môn toán và vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Trọng số dành cho môn toán tuân theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tương ứng với năm tuyển sinh.

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 2.

Chính phủ có đề án đào tạo hàng ngàn nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, thí sinh theo học đáp ứng yêu cầu sẽ được bố trí việc làm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với phương thức đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, phương thức tổng hợp, thí sinh phải đạt mức điểm ngưỡng nâng cao do cơ sở đào tạo công bố, trong đó phần điểm hoặc cấu phần đánh giá tư duy định lượng phải đạt mức phân vị cao tương đương yêu cầu năng lực môn toán và vật lý.

Tốt nghiệp ngành điện hạt nhân được cấp bằng ra sao?

Khi trúng tuyển, khối lượng học tập tối thiểu đối với chương trình đào tạo cử nhân (bậc 6) tối thiểu 120 tín chỉ, ở chương trình đào tạo kỹ sư (bậc 7) tối thiểu 150 tín chỉ.

Tốt nghiệp ở trình độ ĐH, sinh viên được cấp bằng cử nhân (bậc 6). Với chương trình đào tạo kỹ sư chuyên sâu đặc thù, người học được cấp bằng kỹ sư (bậc 7).

Để đáp ứng các yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam và đảm bảo khả năng hội nhập trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, sinh viên tốt nghiệp phải đạt năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 đối với trình độ cử nhân và bậc 4/6 đối với trình độ kỹ sư chuyên sâu đặc thù (bậc 7) theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Tháng 5.2025, Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035". Mục tiêu của đề án nhằm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chương trình phát triển điện hạt nhân của VN. Đặc biệt là đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Cụ thể, từ nay đến năm 2030, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 cần tổng số khoảng 3.900 người, trong đó trình độ ĐH (kỹ sư, cử nhân) là 2.070 người, trình độ CĐ là 1.830 người. Số lượng nhân lực có trình độ ĐH được đào tạo mới ở nước ngoài là 670 người.

Dưới đây là danh mục thống kê các ngành phù hợp dùng cho đào tạo trình độ ĐH các ngành về điện hạt nhân:

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 3.

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 4.

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 5.

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 6.

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 7.

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 8.

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 9.

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 10.

Đào tạo 4.000 nhân lực điện hạt nhân: Thí sinh xét tuyển cần đạt yêu cầu gì? - Ảnh 11.

 

Tin liên quan

Cần hàng ngàn nhân lực điện hạt nhân, trường nào được Chính phủ giao đào tạo?

Cần hàng ngàn nhân lực điện hạt nhân, trường nào được Chính phủ giao đào tạo?

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký quyết định phê duyệt đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035". Trong đó, dự kiến có 11 trường ĐH, CĐ được Chính phủ giao đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực này.

1.000 học bổng Liên bang Nga, đặc biệt ngành điện hạt nhân yêu cầu ra sao?

Cần chính sách thu hút người học ngành điện hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

Điện hạt nhân Chương trình đào tạo phương thức xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp thpt quy chế tuyển sinh năng lực ngoại ngữ Nguồn nhân lực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận