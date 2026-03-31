Chưa tốt nghiệp cử nhân, nữ sinh được ĐH số 1 thế giới mời học thạc sĩ

Huỳnh Khương Nguyên, nữ sinh vừa được nhiều ĐH danh tiếng thế giới mời nhập học ẢNH: NVCC

Bền bỉ nghiên cứu khoa học

Huỳnh Khương Nguyên, 22 tuổi, đang tham gia kỳ thực tập và sẽ bảo vệ khóa luận cử nhân trong vài tháng tới trước khi tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Tuy vậy, giữa tháng này nữ sinh đã được nhận thư mời nhập học hệ thạc sĩ từ ĐH Oxford (Anh), tiếp nối động thái tương tự từ ĐH Cambridge (Anh) hồi đầu tháng. Ở hai trường, Nguyên đều trúng tuyển vào các ngành học liên quan tới lĩnh vực ngôn ngữ.

Theo bảng xếp hạng ĐH toàn cầu 2026 của tổ chức Times Higher Education (Anh), Oxford giữ vị trí số 1 - thành tích đã duy trì 10 năm liên tiếp - trong khi Cambridge đứng thứ 3. Cả hai trường thường được gọi chung là "Oxbridge" bởi có nhiều nét tương đồng trong bề dày lịch sử, mô hình vận hành, chất lượng học thuật cũng như danh tiếng toàn cầu.

"Tôi nhận tin lúc nửa đêm và mất ngủ tới sáng bởi trước đó cứ nghĩ mình trượt rồi", Nguyên nhớ lại.

Nguyên là cựu học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) và lớp 11 từng đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố với đề tài về nỗi sợ thất bại ở học sinh THPT. Yêu thích công việc truyền đạt kiến thức và muốn cải thiện năng lực tiếng Anh cho người trẻ, cô theo đuổi ngành sư phạm Anh ở bậc ĐH và dấn thân nhiều hơn trên hành trình nghiên cứu khoa học từ năm hai.

Dấu ấn đầu tiên của nữ sinh là nghiên cứu về ẩn dụ tri nhận (conceptual metaphor, còn gọi là ẩn dụ ý niệm), không phải trong văn chương mà trong lời nhạc của Taylor Swift - nữ ca sĩ người Mỹ cô hâm mộ và cũng là nguồn cảm hứng để cô học tiếng Anh. "Tôi nghĩ đi nghĩ lại hai tuần mới dám đề xuất đề tài này với giảng viên", cô nói. Từ nền tảng đó, cô mở rộng nghiên cứu theo hướng ứng dụng, về việc dạy từ vựng tiếng Anh dựa trên ẩn dụ tri nhận.

Song song đó, nữ sinh cũng thực hiện một số nghiên cứu về phương pháp sư phạm sử dụng sơ đồ hình ảnh và trò chơi, đồng thời tham dự nhiều khóa đào tạo trực tiếp lẫn trực tuyến để trau dồi năng lực chuyên môn.

Các công trình nêu trên đều do nữ sinh thực hiện cùng giảng viên và bạn bè, và nhiều trong số đó được duyệt đăng trên các tạp chí khoa học trong, ngoài nước. Điều này giúp cô thành hình mối quan tâm tới lĩnh vực ngôn ngữ học tri nhận (cognitive linguistics), trong đó định hướng luận văn thạc sĩ của nữ sinh tập trung về việc dùng "caused-motion verbs" (vị từ tác động gây chuyển động) ở nhóm người biết ba thứ tiếng là Việt, Anh và Hàn.

"Đề tài nhằm đi tìm lời giải những ngôn ngữ khác nhau sẽ ảnh hưởng đến nhau ra sao, đặc biệt khi Việt - Anh - Hàn thuộc ba hệ ngôn ngữ khác biệt", Nguyên kể.

Bản thân nữ sinh cũng thành thạo tiếng Anh và Hàn, với IELTS 8.5 (tương đương trình độ C2 theo CEFR) và TOPIK 4 (B2). Cô cũng được trao học bổng khuyến khích học tập 6 kỳ liên tiếp và được đài thọ toàn phần để tham dự Hội trại thanh niên quốc tế Daegu tại Hàn Quốc.

Khương Nguyên phát biểu tại Hội trại thanh niên quốc tế Daegu hồi năm 2025 ẢNH: NVCC

Tình yêu Taylor Swift dẫn lối đến "Oxbridge"

Không chỉ khu biệt mình trong phạm vi nhà trường, Khương Nguyên còn năng nổ tham dự các hoạt động quốc tế của thành phố Đà Nẵng, như Diễn đàn quan hệ đối tác thành phố, Lễ hội văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, Đại hội thể thao học sinh ASEAN, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng... Bên cạnh đó, nữ sinh còn tham gia lãnh đạo hoặc cố vấn một số chương trình giáo dục xuyên biên giới hay hỗ trợ cộng đồng yếu thế.

Nổi bật trong số đó là chương trình "EchoEd", nơi cô dạy tiếng Anh cho trẻ kém may mắn tại Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng và kiêm vai trò điều phối như tuyển tình nguyện viên, xếp lịch học, gây quỹ học liệu. Bên cạnh đó, cô còn tham gia thiết kế chương trình học, giáo án cũng như đào tạo giáo viên cho "Cultural Seed" - sáng kiến dạy tiếng Việt và văn hóa Việt cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan do ĐH Quốc lập Thanh Hoa (NTHU, Đài Loan) khởi xướng.

Một dấu ấn khác là "Pinny Teaching" - dự án học phần được nữ sinh phát triển vượt khuôn khổ lớp học, trở thành nguồn tài nguyên phục vụ phương pháp học tập dựa trên trò chơi cho giáo viên trong và ngoài nước. Dự án hiện có website riêng, tập hợp những trò chơi, bài giảng, flashcard... miễn phí và tính đến nay đã thu hút hơn 12.000 lượt sử dụng trên toàn cầu, từ thầy cô ở các nước Mỹ, Thụy Điển, Ireland, Philippines, Việt Nam...

"Mong muốn của tôi là góp phần giải quyết bất bình đẳng trong giáo dục, không phải trong ngắn hạn mà phải bền vững, lâu dài. Hiện, tôi đang có dự định mở những lớp học miễn phí và chỉ thu khoản tượng trưng tầm 50.000-100.000 đồng. Phí này sẽ được dùng để bồi dưỡng xăng xe cho những thầy cô tình nguyện viên tham gia 'EchoEd', giúp thầy cô có thêm động lực gắn bó lâu dài với các em", Nguyên chia sẻ.

Khương Nguyên trong một lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các bạn nhỏ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng theo chương trình "EchoEd" ẢNH: NVCC

Chia sẻ thêm về hành trình ứng tuyển ĐH tốp đầu, Nguyên nói bí quyết thành công nằm ở việc chú trọng bồi đắp các lợi thế cho ngành học mình muốn hướng tới, ở đây là ngôn ngữ. "Khi làm gì, tôi cũng đều suy xét nó có liên quan và giúp ích cho lĩnh vực của mình không? Tôi không muốn mình lệch sang những lĩnh vực khác như kinh tế, môi trường do biết mình không có đủ sức và chuyên môn để hoàn thành tốt", nữ sinh nói.

Vì đã có sự chuẩn bị trong nhiều năm, Nguyên kể cô không mất nhiều thời gian để soạn hồ sơ gởi các trường. Riêng ở bài luận, cô dành nhiều thời lượng chia sẻ vì sao mình yêu thích ẩn dụ tri nhận nói riêng, hướng nghiên cứu về ngôn ngữ học tri nhận nói chung. "Một điểm nhấn là tôi chia sẻ rằng mình không chỉ nghiên cứu, mà còn đưa những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tế các lớp học, dự án của mình", Nguyên nói.

"Tôi mong sau này khi ngoảnh lại, tôi sẽ trở thành một nhà giáo dục không chỉ dừng ở việc nghiên cứu cách ý nghĩa được tạo ra, mà còn trực tiếp kiến tạo những điều ý nghĩa cho thế giới", bài luận của Nguyên có đoạn.

Đam mê với ngành học ứng tuyển được hiện thực hóa qua những thành tích học thuật, hoạt động ngoại khóa cụ thể đã góp phần đưa Nguyên tới Oxford mà không cần phỏng vấn. Đây là một điều "bất ngờ" và cho thấy Oxford đánh giá cao nữ sinh, theo tiến sĩ Chu Công Sơn, Giám đốc D.U.T. Consultant và cũng là cố vấn của Nguyên trên hành trình ứng tuyển.

"Nổi bật, bạn đã độc lập thực hiện một bài nghiên cứu dự Hội nghị giảng dạy tiếng Anh tổ chức ở Campuchia (CamTESOL), một trong những hội thảo lớn nhất Đông Nam Á về lĩnh vực này, mà không cần giảng viên hướng dẫn. Theo tôi, đây là điểm sáng nhất trong hồ sơ vì nhiều học viên thạc sĩ chưa chắc làm được điều tương tự. Bạn cũng duy trì vị trí thủ khoa từ năm nhất đến nay với GPA hiện là 3.97/4.00", tiến sĩ Sơn chia sẻ.

Khương Nguyên nhận giấy chứng nhận sau khi trình bày tại hội thảo CamTESOL ở Phnom Penh, Campuchia vào năm 2025 ẢNH: NVCC

Ngoài "Oxbridge", Nguyên còn trúng tuyển vào ĐH Bristol, Durham và Glasgow. Nữ sinh hiện chờ thêm thông báo kết quả học bổng trước khi chốt trường sẽ theo học vào mùa thu tới.

Dành lời khuyên cho những người trẻ đồng trang lứa, Nguyên chia sẻ điều quan trọng nhất chính là dám tin vào bản thân, vào những điều mà mình nghĩ là đúng đắn và đáng đeo đuổi. Chính niềm tin này tạo ra động lực để chúng ta làm nên những điều không tưởng. "Các bạn hãy hình dung mình muốn đạt được gì và cứ nhìn vào đích đến đó để nỗ lực thực hiện", cô chia sẻ.

"I'm still a believer, but I don't know why. I've never been a natural, all I do is try, try, try", Nguyên trích lời nhạc trong một ca khúc của Taylor Swift thay lời nhắn gửi (tạm dịch: Tôi vẫn nuôi dưỡng niềm tin này, dù chẳng biết lý do. Tôi chưa từng hoàn hảo, chỉ biết cố gắng và miệt mài hết sức).