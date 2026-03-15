1.000 học bổng Liên bang Nga, đặc biệt ngành điện hạt nhân yêu cầu ra sao?

Miễn học phí, nhận học bổng và sinh hoạt phí hàng tháng

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, năm 2026, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga. Trong đó, có 59 chỉ tiêu đi học ĐH ngành nhà máy điện hạt nhân: thiết kế, vận hành và kỹ thuật phục vụ cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc Đề án 1012 (Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035").

Bên cạnh đó, các ngành ưu tiên cử đi học thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, blockchain, công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến, công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất, công nghệ hàng không, vũ trụ, ngành công nghiệp bán dẫn, năng lượng, công nghệ hạt nhân, đường sắt, công nghệ sinh học, y - dược, pháp luật.

Được biết chương trình cử nhân học 4 năm; kỹ sư/chuyên gia 5 - 6 năm; thạc sĩ 2 năm; tiến sĩ 3-4 năm. Thời gian trên chưa bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Nga. Bên cạnh đó, còn có chương trình thực tập chuyên ngành từ 3 đến 12 tháng và chương trình thực tập tiếng Nga 10 tháng.

Học bổng của Chính phủ Liên bang Nga cấp gồm miễn học phí cho quá trình học tập, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo mức quy định của Chính phủ Liên bang Nga.

Học bổng cấp bù của Chính phủ Việt Nam gồm vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Việt Nam đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga.

Riêng đối với ứng viên đăng ký đi học đại học ngành nhà máy điện hạt nhân: thiết kế, vận hành và kỹ thuật phục vụ cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc Đề án 1012, sẽ được nhận thêm hỗ trợ sinh hoạt phí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phải hoàn thiện các thủ tục cam kết với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về công tác tại Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ứng viên nào được tham gia?

Để được học bổng trình độ ĐH, cần là học sinh năm cuối của cấp THPT tại Việt Nam, có kết quả học tập tốt ở cấp THPT và có kết quả trúng tuyển ĐH Việt Nam năm 2026 khi làm thủ tục đi học hoặc là sinh viên năm thứ nhất (hệ chính quy tập trung), có kết quả học tập tốt ở cấp THPT và kết quả học kỳ I năm thứ nhất ĐH đạt từ 7,0 trở lên thuộc một trong các đối tượng như: là người dân tộc thiểu số; hoặc thuộc hộ nghèo; hoặc là con liệt sĩ; hoặc ở khu vực miền núi hoặc hải đảo; hoặc đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, quốc tế; hoặc đoạt giải tại kỳ thi Olympic tiếng Nga do Bộ Khoa học và Giáo dục ĐH Nga hoặc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức...

Hoặc là sinh viên năm thứ nhất đại học của các trường thuộc lực lượng vũ trang (công an, quân đội) có kết quả học tập tốt ở cấp THPT...

Đối với trình độ thạc sĩ, ứng viên cần là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (có hợp đồng và có thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 30.6.2026) đang công tác tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, các cơ sở giáo dục, tốt nghiệp ĐH với kết quả học tập đạt loại khá trở lên, không quá 40 tuổi.

Hoặc là người tốt nghiệp ĐH với kết quả học tập đạt loại xuất sắc (bằng đỏ) tại Liên bang Nga/các nước nói tiếng Nga hoặc đạt loại giỏi tại Việt Nam, các nước khác trong khoảng thời gian từ ngày 1.6.2025 đến ngày 30.6.2026, không quá 30 tuổi, chưa có cơ quan công tác tại thời điểm dự tuyển.

Hoặc là người có trình độ ĐH, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, không quá 30 tuổi, được các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước cử dự tuyển nhằm phát triển nguồn nhân lực cho bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước và nhận trở về công tác sau tốt nghiệp.

Đối với trình độ tiến sĩ, ứng viên cần là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (có hợp đồng và có thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 30.6.2026) đang công tác tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, các cơ sở giáo dục, có trình độ thạc sĩ, hoặc tốt nghiệp ĐH hệ kỹ sư/chuyên gia tại Liên bang Nga (theo chương trình đào tạo 5 năm trở lên), không quá 40 tuổi.

Hoặc là người tốt nghiệp ĐH hệ kỹ sư/chuyên gia với kết quả học tập đạt loại xuất sắc (bằng đỏ) tại Liên bang Nga/ các nước nói tiếng Nga (theo chương trình đào tạo 5 năm trở lên) trong khoảng thời gian từ ngày 1.6.2025 đến ngày 30.6.2026, không quá 35 tuổi, chưa có cơ quan công tác tại thời điểm dự tuyển.

Hoặc là người có trình độ thạc sĩ, có kết quả học tập đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương), không quá 35 tuổi, được các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước cử dự tuyển nhằm phát triển nguồn nhân lực cho bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước và nhận trở về công tác sau tốt nghiệp...

Ứng viên phải nộp đầy đủ hồ sơ trực tuyến trên 2 cổng thông tin điện tử của phía Nga, phía Việt Nam và hồ sơ giấy theo quy định. Cụ thể, nộp trực tuyến tại https://Education-in-russia.com và http://tuyensinh.vied.vn/, hồ sơ giấy (1 bộ bằng tiếng Việt và 1 bộ bằng tiếng Nga) gửi qua đường bưu điện tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, P.Bạch Mai, Hà Nội, hạn cuối 31.3.2026.

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại đây.