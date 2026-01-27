Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thống nhất cơ bản với Nga dự thảo hiệp định Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Mai Hà
Mai Hà
27/01/2026 07:25 GMT+7

Sáng 26.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình cấp có thẩm quyền về các dự án điện hạt nhân (ĐHN).

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, sau nhiều vòng đàm phán, đã cơ bản thống nhất được với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1. Nêu ý kiến kết luận, Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tích cực triển khai các nhiệm vụ, trong đó cơ bản hoàn thành việc đàm phán với đối tác Nga về xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tập đoàn kinh tế liên quan hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về dự án; đồng thời trình dự thảo hiệp định giữa Việt Nam và Nga và có đề xuất, kiến nghị để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bên cạnh đó, xây dựng dự thảo các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, cơ quan có thẩm quyền về dự án.

Thủ tướng chỉ đạo nội dung các báo cáo, tờ trình phải thể hiện rõ quá trình thực hiện dự án; tình hình đàm phán với đối tác và kết quả; những nội dung cơ bản đã đạt được nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, thu hút công nghệ cao, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tối ưu hóa hiệu quả dự án. Các nội dung cốt lõi của dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1 đã được hai bên đặc biệt quan tâm, trao đổi kỹ; các nội dung liên quan việc thúc đẩy triển khai Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 2…

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo; Bộ Công thương chủ trì do bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, ký các văn bản liên quan, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Thường trực Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, hoàn thành các báo cáo, dự thảo trong ngày 27.1 để trình cấp có thẩm quyền

