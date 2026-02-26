Tuyển sinh 2026: Hàng loạt trường ĐH mở ngành/chuyên ngành trí tuệ nhân tạo

Theo thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (ĐH Đà Nẵng), năm 2026, trường tuyển sinh 1.700 chỉ tiêu cho 22 ngành/chuyên ngành. Trong đó, trường mở mới 4 chuyên ngành gồm quản trị truyền thông số và sự kiện giải trí, đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn, thiết bị bay không người lái và kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo.

Cùng với các ngành khác, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo của trường sử dụng phương thức xét tuyển thẳng, phương thức hỗn hợp (học bạ 60% + điểm thi THPT 40% + điểm cộng, ưu tiên) và phương thức đặc thù (tuyển sinh riêng).

Nhiều trường ĐH tiếp tục mở ngành trí tuệ nhân tạo năm 2026 ẢNH: AI

Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu cũng dự kiến tuyển sinh 3 ngành mới gồm trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông tin quản lý và ngôn ngữ Nhật.

Trong đó, ngành trí tuệ nhân tạo xét tuyển 16 tổ hợp với môn toán là môn chính. Môn thứ 2, tùy vào tổ hợp có văn, ngoại ngữ, địa, lý, hóa, tin; kết hợp với môn thứ 3, tùy từng tổ hợp, gồm công nghệ, tin học, giáo dục kinh tế pháp luật, địa, hóa, ngoại ngữ.

Thí sinh có thể xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT; xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực và xét tuyển tổng hợp kết hợp nhiều tiêu chí.

Trường ĐH Ngoại thương năm 2026 mở mới 10 ngành, trong đó có trí tuệ nhân tạo (chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh). Trường sử dụng các phương thức xét tuyển thẳng, xét kết quả học tập THPT khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong khi đó, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo, trong đó có 4 chương trình đào tạo mới gồm trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu.

Trường ĐH Giao thông vận tải cũng mở thêm ngành trí tuệ nhân tạo, tuyển sinh bằng 4 phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và xét kết quả đánh giá tư duy năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trong số 58 ngành/chương trình đào tạo năm 2026 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có 8 ngành/chương trình mới ngoài sư phạm gồm giáo dục học, huấn luyện thể thao, địa lý học, khoa học dữ liệu, hóa học, quốc tế học, ngôn ngữ Pháp và trí tuệ nhân tạo.

Năm 2026, Trường ĐH Thương mại cũng mở mới chương trình đào tạo chuẩn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh nhằm đào tạo cử nhân có nền tảng kinh doanh, kết hợp năng lực ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như phân tích dữ liệu và ra quyết định, marketing số, tài chính - đầu tư, quản trị vận hành, chuỗi cung ứng...