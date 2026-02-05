Tuyển sinh ĐH 2026: Xu hướng xét tuyển kết hợp

N Ở RỘ XU HƯỚNG XÉT TUYỂN KẾT HỢP

Xét tuyển kết hợp đã được triển khai ở một số trường trong các năm gần đây. Tuy nhiên, xu hướng này nở rộ trong năm nay ở cả trường công lập và tư thục.

Khởi nguồn từ Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) trước đó, đến năm 2026 xu hướng xét tuyển kết hợp lần đầu tiên được áp dụng trong toàn hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo đó, ĐH này sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng khi thống nhất dùng chung phương thức xét tuyển tích hợp (ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT).

Phương thức chủ đạo này sẽ căn cứ trên 3 nhóm tiêu chí: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ; trong đó điểm thi đánh giá năng lực là chủ đạo. Tỷ trọng giữa 3 tiêu chí sẽ được xác định căn cứ dữ liệu tuyển sinh thực tế của 3 năm gần nhất, bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. Học sinh có thành tích nổi trội ở các trường chuyên và năng khiếu được cộng điểm ưu tiên. Tuy nhiên, tỷ lệ, trọng số điểm thành phần sẽ tùy thuộc vào quyết định của từng trường thành viên.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả kỳ thi này là một trong các tiêu chí xét tuyển kết hợp của nhiều trường ĐH năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm nay, lần đầu tiên ĐH Kinh tế TP.HCM thực hiện xét tuyển kết hợp. Theo đó, năm 2026, ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường chỉ còn một phương thức xét tuyển kết hợp (thay vì nhiều phương thức độc lập như trước đây). Nói về cách làm mới này, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách, cho biết việc điều chỉnh phương thức xét tuyển theo một công thức chung, cho phép đánh giá năng lực thí sinh (TS) toàn diện, công bằng và sát với yêu cầu đào tạo hiện đại. "Cách tiếp cận đặc biệt hướng đến học sinh giỏi toàn diện, học sinh có năng lực tiếng Anh tốt và học sinh các trường chuyên - nhóm người học nòng cốt cho các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên thông quốc tế", ông Hùng nói thêm.

Cũng theo PGS Hùng, năm nay trường cũng dự kiến điều chỉnh về tổ hợp xét tuyển, trong đó nhấn mạnh vai trò môn toán với hệ số nhân đôi trong các tổ hợp, riêng chương trình tiếng Anh thương mại áp dụng tiếng Anh nhân đôi. Qua đó nâng yêu cầu đầu vào người học về tư duy logic, phân tích và năng lực giải quyết vấn đề - nền tảng cốt lõi của các ngành kinh tế, quản lý, công nghệ và liên ngành. Bên cạnh đó, trường bổ sung các tổ hợp mới gồm: toán - giáo dục kinh tế và pháp luật - tiếng Anh và toán - tin học - tiếng Anh ở một số chương trình đào tạo, nhằm hướng đến nhóm TS có năng lực số, tư duy công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế.

Trong khi đó, nhiều trường sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp đồng thời với các phương thức xét tuyển độc lập khác. Chẳng hạn, năm nay Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dự kiến sử dụng 4 phương thức xét tuyển: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn, xét kết quả học bạ, xét điểm bài thi đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Riêng trong phương thức xét học bạ, TS có 3 lựa chọn và một trong số đó là xét kết hợp giữa điểm trung bình môn học cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn, điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực.

Xét tuyển kết hợp cũng là một trong các phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM trong năm nay. Phương thức này dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học THPT và các thành tích khác…

Học sinh lớp 12 năm nay sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn so với năm trước ảnh: Đào Ngọc Thạch

C ÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP

Chia sẻ thêm về cách thức xét tuyển kết hợp của ĐH Kinh tế TP.HCM, PGS-TS Bùi Quang Hùng cho biết điểm xét tuyển là điểm tích hợp gồm các điểm thi của TS nhân hệ số; điểm trung bình các năm học THPT nhân hệ số; điểm cộng các tiêu chí theo quy định của ĐH Kinh tế TP.HCM (nếu có); điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ GD-ĐT. Trong đó, điểm thi là điểm của một trong các kỳ thi: tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp môn quy định của trường), kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính (V-SAT).

"Để tham gia xét tuyển, TS chỉ cần sử dụng một trong số các điểm của kỳ thi mà TS đã dự thi trong năm 2026 (không bắt buộc phải có điểm của cả ba kỳ thi). Với TS có điểm đồng thời nhiều kỳ thi, có thể chọn điểm cao nhất để xét tuyển. TS tự do phải có ít nhất một trong các điểm kỳ thi trên để xét tuyển, không phân biệt THPT chính quy hay giáo dục thường xuyên", PGS Hùng nhấn mạnh. Tuy nhiên, PGS Hùng lưu ý ĐH Kinh tế TP.HCM chỉ áp dụng kỳ thi V-SAT do ĐH Cần Thơ tổ chức năm 2026 và chỉ áp dụng cho mã xét tuyển tại Phân hiệu Vĩnh Long. Việc quy đổi điểm giữa các kỳ thi sẽ thông báo sau trong đề án tuyển sinh.

TS không dự thi đánh giá năng lực, trường vẫn có hệ số quy đổi Chia sẻ trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ngày 24.1 tại Đồng Nai, thạc sĩ Lê Trọng Vinh, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), khẳng định năm 2026 trường vẫn giữ tổ hợp C00 (văn, sử, địa). Năm nay, các trường trong khối ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến điều chỉnh phương thức xét tuyển, từ các phương thức xét tuyển độc lập sang phương thức kết hợp nhiều tiêu chí: kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực… "Tuy nhiên, nếu có TS bị lỡ không tham dự được kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, các trường vẫn có hệ số quy đổi để TS có đủ 3 cột điểm khi tham gia xét tuyển vào trường. TS hoàn toàn không mất cơ hội, trường sẽ đưa ra hệ số chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi của các em", thạc sĩ Vinh khẳng định.

Theo thạc sĩ Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, bên cạnh phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh Bộ GD-ĐT, năm nay trường chỉ sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp từ bài thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ. Các hệ số và thành phần quy đổi hiện đang được xây dựng và sẽ công bố trước ngày 15.2. Trường vẫn giữ ổn định 6 tổ hợp xét tuyển năm 2026 là A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, tiếng Anh, vật lý), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D07 (toán, hóa, tiếng Anh), X25 (toán, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật), X26 (toán, tiếng Anh, tin học), trong đó điểm môn toán nhân hệ số 2.

Tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, phương thức xét tuyển kết hợp được triển khai nhiều năm căn cứ vào điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Năm 2025, điểm học lực được trường xây dựng gồm điểm năng lực (trọng số 70%), điểm thi tốt nghiệp THPT (trọng số 20%) và điểm học tập THPT (trọng số 10%). Điểm cộng với TS có thành tích đặc biệt được xét từ các thành tích văn - thể - mỹ, hoạt động xã hội; điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết phương thức xét tuyển kết hợp năm nay dự kiến giữ ổn định về cách thức cũng như tỷ trọng điểm các thành tố. Tuy nhiên, nhiều khả năng trường sẽ điều chỉnh một số điểm để phù hợp với quy định mới của Bộ GD-ĐT như cách quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ; nhân hệ số 2 môn toán trong tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ (thay vì chỉ nhân hệ số 2 phần toán trong bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM như năm ngoái).