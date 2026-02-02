Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2026 ảnh: đào ngọc thạch

Bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy. Với 4 phương án lựa chọn được cho sẵn chỉ có 1 phương án đúng, thí sinh làm bài bằng cách tô đậm phương án đã chọn vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

Cấu trúc đề thi gồm 3 phần chính: sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học. Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ gồm 60 câu, phần toán học 30 câu và phần tư duy khoa học gồm 30 câu. Cấu trúc đề thi từng phần cụ thể như sau:

Đề thi mẫu bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 như sau:

Năm 2026, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với hai đợt thi. Đợt 1, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24.1 đến hết ngày 23.2. Kỳ thi chính thức được tổ chức vào ngày 5.4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Đơn vị tổ chức khẳng định không tổ chức luyện thi, cũng không liên kết với bất kỳ tổ chức và cá nhân nào liên quan đến hoạt động luyện thi. Đề thi mẫu bài thi đánh giá năng lực là thông tin tham khảo quan trọng cho thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi năm nay.