Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

Hà Ánh
Hà Ánh
02/02/2026 10:21 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố đề thi mẫu bài thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 1.

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2026

ảnh: đào ngọc thạch

Bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy. Với 4 phương án lựa chọn được cho sẵn chỉ có 1 phương án đúng, thí sinh làm bài bằng cách tô đậm phương án đã chọn vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

Cấu trúc đề thi gồm 3 phần chính: sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học. Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ gồm 60 câu, phần toán học 30 câu và phần tư duy khoa học gồm 30 câu. Cấu trúc đề thi từng phần cụ thể như sau:

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 2.

Đề thi mẫu bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 như sau:

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 3.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 4.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 5.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 6.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 7.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 8.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 9.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 10.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 11.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 12.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 13.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 14.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 15.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 16.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 17.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 18.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - Ảnh 19.

Năm 2026, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với hai đợt thi. Đợt 1, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24.1 đến hết ngày 23.2. Kỳ thi chính thức được tổ chức vào ngày 5.4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. 

Đơn vị tổ chức khẳng định không tổ chức luyện thi, cũng không liên kết với bất kỳ tổ chức và cá nhân nào liên quan đến hoạt động luyện thi. Đề thi mẫu bài thi đánh giá năng lực là thông tin tham khảo quan trọng cho thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi năm nay.

Tin liên quan

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026, trong đó có thông tin về cấu trúc bài thi.

Khám phá thêm chủ đề

đánh giá năng lực đề thi mẫu đề thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực đề minh họa đề thi đánh giá năng lực kỳ thi đánh giá năng lực 2026 tuyển sinh ĐH 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận