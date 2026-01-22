Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

Hà Ánh
Hà Ánh
22/01/2026 14:23 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026, trong đó có thông tin về cấu trúc bài thi.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 - Ảnh 1.

Năm 2025 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM có hơn 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh,thành

ảnh: nhật thịnh


Thi đánh giá năng lực tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành

Năm 2026, ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) với hai đợt thi. Đợt 1, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24.1 đến hết ngày 23.2. Kỳ thi chính thức được tổ chức vào ngày 5.4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17.4.

Đợt 2 bắt đầu đăng ký từ ngày 18.4 đến hết ngày 25.4 và diễn ra vào ngày 24.5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm TP.Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6.6. Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt của tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 - Ảnh 2.

Phân bố địa điểm tổ chức đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

nguồn: đhqg-hcm

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần chính

Cấu trúc và nội dung bài thi V-ACT năm 2026 được triển khai trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đánh giá chính xác năng lực học ĐH của thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng và tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học.

Bài thi V-ACT năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần chính: sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần toán học gồm 30 câu; phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Cách phân bổ này hướng đến việc đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Năm 2025, kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM có hơn 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh/thành. Năm ngoái, 111 cơ sở giáo dục ĐH-CĐ sử dụng kết quả thi V-ACT, riêng hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu.

