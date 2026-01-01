Nơi nào có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ cao nhất nước?

Hà Nội nhiều tiến sĩ nhất cả nước

Theo thống kê từ báo cáo hội nghị giáo dục ĐH, đến tháng 9.2025, toàn quốc có 335 cơ sở giáo dục ĐH có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ bao gồm cả khối công lập, quốc phòng, an ninh, tư thục, nước ngoài. Theo đó, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của các cơ sở giáo dục tăng so với năm trước. Cụ thể, theo số liệu tính đến năm 2025, cả nước có tổng số 82.451 giảng viên cơ hữu, trong đó 29.463 tiến sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của cả nước là 35,7%.

So với năm 2024, tổng số giảng viên cơ hữu là 84.031, giảng viên tiến sĩ là 28.862, tỷ lệ là 34,3%, thì năm 2025 tỷ lệ này tăng 1,4%.

Tuy nhiên, tính riêng theo từng vùng miền và 2 thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và TP.HCM, thì có sự chênh lệch đáng kể giữa một số nơi.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên ĐH tính năm 2025 Nguồn: Bộ GD-ĐT

Cụ thể, Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ cao nhất nước so với các vùng miền, khi có 12.922 tiến sĩ trên tổng số 31.722 giảng viên cơ hữu, chiếm 40,9%. Kế đến là Bắc Trung bộ - Duyên Hải với 4.124 tiến sĩ trên 11.822 giảng viên cơ hữu, chiếm 34,9%.

Vùng Đông Nam bộ có tỷ lệ tiến sĩ thấp nhất khi tỷ lệ này là 23,9%. Tây nguyên thấp thứ 2 với tỷ lệ 25,9%. Đồng bằng sông Cửu Long đạt 31,6%.

Riêng Hà Nội, tỷ lệ tiến sĩ cao nhất nước khi có 11.143 giảng viên là tiến sĩ trên tổng số 25.499 giảng viên cơ hữu, chiếm 43,7%. TP.HCM thấp hơn khi chỉ có 7.317 tiến sĩ trên tổng số 22.959 giảng viên, chiếm 31,9%.

Người học tiến sĩ ngày càng tăng

Số liệu 3 năm học qua cho thấy tỷ lệ người học tiến sĩ ngày càng tăng. Chẳng hạn năm học 2022-2023 chỉ có 2.426 nghiên cứu sinh (chỉ tiêu là 5.795), thì năm 2023-2024 tăng thành 3.376 (chỉ tiêu 7.158) và năm 2024-2025 tăng lên 4.077 (chỉ tiêu 7.068).

Mặc dù số người học tăng từng năm nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn so với chỉ tiêu đề ra, khi tỷ lệ đạt chỉ tiêu lần lượt 3 năm qua là 41,86%, 47,16% và 57,68%.

Tình hình tuyển sinh trình độ tiến sĩ 3 năm học gần nhất ảnh: Mỹ Quyên

Trong số 7 khối ngành mà Bộ GD-ĐT thống kê, khối ngành III (kinh doanh và quản lý - pháp luật) có nhiều nghiên cứu sinh nhất năm học 2024-2025 với 3.297 người. Trong khi đó khối ngành II (nghệ thuật) thấp nhất, chỉ 128 nghiên cứu sinh. Thấp thứ hai là khối ngành IV (khoa học sự sống - khoa học tự nhiên) 1.139. Tiếp theo là khối ngành I (khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên), 1.327 nghiên cứu sinh. Tuy nhiên so với năm 2024 số lượng tăng 295 người và tăng gần gấp đôi so với năm 2023.

Ngoài ra, khối ngành V (toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y) 2.714 nghiên cứu sinh; khối ngành VI (sức khỏe) 1.635 nghiên cứu sinh; khối ngành VII (nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng) 2.822 nghiên cứu sinh.