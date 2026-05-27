Nghi vấn đề thi đánh giá năng lực 'lấy ý tưởng' đề tham khảo của nước ngoài

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 hôm 24.5 tại TP.HCM ảnh: Nhật Thịnh

Nhiều điểm tương đồng từ các tài liệu tham khảo của kỳ thi tuyển sinh trường luật (LSAT)

Phản ánh tới Thanh Niên ngày 26.5, T., một thí sinh dự đợt 2 thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (V-ACT), nêu nghi vấn nhiều câu hỏi tư duy logic trong đề đợt 2 và các đợt trước "lấy ý tưởng" từ các tài liệu tham khảo của kỳ thi tuyển sinh trường luật (LSAT). Đây là những tài liệu đăng công khai và có thể tìm thấy trên mạng với một số từ khóa nhất định, theo tìm hiểu của Thanh Niên.

Cụ thể, thí sinh này cho rằng chuỗi câu hỏi 94-96 tư duy logic ở đề đợt 2 có nội dung tương tự câu hỏi 1-6, phần 4 sách luyện thi PrepTest 55 của Kaplan, chỉ đổi bối cảnh và tên nhân vật. Trong đó, 6 sinh viên luật tham gia tranh tụng tại tòa ở đề gốc được thay bằng 6 tình nguyện viên trong đề đợt 2, với "Gambini" đại diện cho G, "Little" là H, "Mitchum" là K, "Richardson" là L, "Saito" là M và "Veracruz" là N.

Điểm tương đồng thứ nhất là điều kiện mà đề ra, từ "Mitchum ở cùng đội với Gambini hoặc Veracruz" trong đề tham khảo LSAT được chuyển thành "K ở cùng đội với G hoặc N", "Little phát biểu mở đầu" thành "H là đội trưởng", "Gambini hay Richardson, nhưng không phải cả hai, phát biểu kết luận" thành "G hay L, nhưng không phải cả hai, không là đội trưởng".

Điểm tương đồng thứ hai là các các câu hỏi, ví dụ "Nếu Little cùng đội với Richardson, điều nào sau đây phải đúng" được chuyển thành "Nếu H cùng đội với L thì điều nào sau đây phải đúng", hay "Nếu Saito phát biểu mở đầu thì cặp nào sau đây có thể cùng một đội?" thành "Nếu M là đội trưởng thì hai người nào sau đây có thể cùng một đội?"...

Câu hỏi tư duy logic được cho là nằm trong đề V-ACT đợt 2 (phải) và một phần nội dung trong sách tham khảo của Kaplan nghi vấn có nhiều nét giống nhau về số lượng chủ thể, điều kiện và cách đặt câu hỏi

Đặc biệt, thí sinh này cũng tìm thấy nét tương đồng giữa câu hỏi tư duy logic trong đề minh họa V-ACT năm 2026 do ĐH Quốc gia TP.HCM công bố với các tài liệu nước ngoài. Trong đó, chuỗi câu hỏi 94-96 giống với câu hỏi 12-19, phần 1 sách PrepTest 1 của Kaplan, chỉ đổi "ủy ban nhà ở" thành "ban cán sự", "chủ tịch" thành "lớp trưởng" và nhóm "người thuê nhà", "chủ nhà" thành nhóm "nam", "nữ".

Còn lại, các ký hiệu F, G, J, K, M, P, Q, R, S và các điều kiện đều tương tự với tài liệu nước ngoài, chẳng hạn "ủy ban phải có ít nhất hai đại diện từ mỗi nhóm" thành "trong mỗi nhóm phải có ít nhất 2 đại diện". Song song đó, câu hỏi 12, 17, 18 ở đề nước ngoài giống câu 94, 95, 96 đề minh họa, cả ở cách hỏi và một số đáp án đưa ra.

Phần tư duy logic trong đề minh họa V-ACT 2026 công bố hồi tháng 2 (phải) được cho là có nhiều yếu tố tương đồng với sách tham khảo của Kaplan

Chuỗi câu hỏi từ 91-93 trong đề minh họa cũng được thí sinh này chỉ ra có phần giống câu hỏi 1-5, phần 2 ở sách PrepTest 65 của Kaplan. Người này cũng đồng thời cho rằng chuỗi câu hỏi ở đề V-ACT đợt 1 năm nay có nhiều dấu hiệu giống nguồn nước ngoài, như câu 91-93 tương đồng câu 1-5, phần 1 sách Official LSAT PrepTest 89 của LSAC, còn câu 94-96 thậm chí giống hoàn toàn câu 17-23, phần 4 sách Official LSAT PrepTest 68 của LSAC.

LSAT (Law School Admission Test) là kỳ thi chuẩn hóa quốc tế được tổ chức bởi Hội đồng Tuyển sinh trường luật (LSAC) có trụ sở ở Mỹ, tổ chức lần đầu vào năm 1948. Bài thi ban đầu là để các trường Mỹ dùng để tuyển sinh, nhưng đến năm 1975 mở rộng ra quốc tế và tới nay đang được nhiều trường trên thế giới công nhận và sử dụng. Cấu trúc đề thi LSAT hiện hành có 4 phần, gồm suy luận logic (logical reasoning), phân tích lập luận (analytical reasoning), đọc hiểu học thuật (reading comprehension) và viết luận (writing).

Thí sinh đề nghị xem xét lại quy trình ra đề để không gây mất công bằng

"Điều này có vi phạm liêm chính khoa học hay không do bài thi liên tục được quảng bá bởi ĐH Quốc gia TP.HCM là được xây dựng trên cơ sở khoa học, trong khi việc đơn vị tổ chức làm chỉ là bốc ngẫu nhiên hai câu bất kỳ từ nguồn đề LSAT thay vì tự xây dựng đề theo đúng bản chất đánh giá 'tư duy logic'?", T. đặt vấn đề, chia sẻ thêm việc đề được công khai trên mạng cũng dẫn đến rủi ro là các trung tâm có thể tải về để dạy học viên.

Điều này có thể khiến một bộ phận thí sinh học trung tâm "trúng tủ 100%", thí sinh này lo ngại.

"Tôi mong ĐH Quốc gia TP.HCM xem xét lại quy trình ra đề để không gây mất công bằng trong xét tuyển ĐH, tránh việc V-ACT từ một bài thi thí sinh không cần học thuộc cũng có thể làm tốt trở thành bài thi có tiền mua khóa học thì chắc chắn sẽ làm tốt", T. kiến nghị.

Một thí sinh khác từng thi 2 đợt V-ACT trong năm nay cũng xác nhận với Thanh Niên rằng các chuỗi câu hỏi tư duy logic ở cả đề đợt 1 và đợt 2 bị nghi vấn lấy từ nguồn nước ngoài đều giống với đề thật bạn thi. Thí sinh này mới đây có gửi email đến ĐH Quốc gia TP.HCM mong được giải quyết thỏa đáng và được đơn vị này phản hồi sẽ xem xét vụ việc.

Thí sinh này đồng thời hy vọng vụ việc được giải quyết trước khi công bố điểm thi để đảm bảo quyền lợi những thí sinh xét tuyển vào trường ĐH có sử dụng điểm thi V-ACT.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vụ việc câu hỏi tư duy logic của đề V-ACT bị nghi lấy từ nguồn nước ngoài bắt đầu dấy lên vào cuối tuần trước, khi lãnh đạo một trung tâm luyện thi đăng bài trên mạng xã hội cho rằng đã phát hiện nguồn tài liệu được kỳ thi V-ACT sử dụng và dùng nó để làm lợi cho học viên trong khóa. Thông tin này khiến nhiều thí sinh bức xúc, yêu cầu đơn vị tổ chức mở thêm đợt thi mới hoặc tính điểm câu hỏi bị nghi vấn.

Hiện tại bài viết nêu trên đã bị xóa.