Lý do thi đánh giá năng lực đợt 2 đông kỷ lục, hơn 170.000 thí sinh

Theo số liệu do ĐH Quốc gia công bố, kỳ thi V-ACT đợt 2 vừa qua có 170.127 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên số lượng dự thi đợt 2 cao hơn đợt 1. Trong số này, có khoảng 63% thí sinh từng dự thi đợt 1 tổ chức hồi đầu tháng 4 và chọn thi lại với mục tiêu cải thiện điểm số, trong khi 37% còn lại mới dự thi lần đầu.

Chia sẻ với Thanh Niên ở Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (P.Chánh Hưng, TP.HCM) trước buổi thi V-ACT đợt 2 tổ chức hôm 24.5, Lê Kim Mỹ, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM, và Vũ Viết Phương, sinh viên Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM), kể đây là lần thứ 2 tham dự. Mục tiêu là để tìm cơ hội xét tuyển vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Theo Phương, việc cả hai chọn thi năm nay xuất phát từ thực tế năm trước các kỳ thi, trong đó có V-ACT, phải thay đổi cấu trúc đề theo tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. "Đề mới khiến nhiều bạn bị ngộp, không quen nên chưa quyết định thi lại", nam sinh nói. Mỹ nêu lý do tương tự, cho biết nhiều thí sinh tự do như cô chuộng V-ACT hơn kỳ thi tốt nghiệp THPT vì kiến thức mà đề yêu cầu không thay đổi quá nhiều.

Đôi bạn Viết Phương và Kim Mỹ hai lần dự thi đánh giá năng lực trong năm 2026 ẢNH: NGỌC LONG

Không chỉ dùng điểm V-ACT để tìm suất vào các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều thí sinh còn coi đây là "tấm vé" để vào những trường hàng đầu khác, thậm chí là đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Thái Thành Đạt, học sinh lớp 12 ở Trường THPT Bạc Liêu (P.Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), kể đã hai lần "khăn gói" lên TP.HCM thi V-ACT để lấy kết quả xét tuyển vào Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự - tên dân sự là Trường ĐH Trần Đại Nghĩa (P.Gò Vấp).

"Đợt 1 em có đăng ký khóa luyện thi với một trung tâm, tới đợt 2 thì chú trọng tự học hơn", Đạt nói.

Trước đó, Thanh Niên ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý trong đợt 2 thi V-ACT năm nay là nhiều thí sinh thi trên 1.000 điểm thi đánh giá năng lực vẫn quyết thi lại, với lo ngại điểm dù cao vẫn sẽ bị cạnh tranh. Nỗi sợ này là có cơ sở, khi thống kê từ ĐH Quốc gia TP.HCM cho thấy số thí sinh đạt kết quả từ 1.001/1.200 điểm trở lên trong năm 2025 là 1.465, chiếm 1% tổng số. Mức này tăng tăng khoảng 4 lần so với năm 2024 (372, chiếm 0,4%).

Một yếu tố khác là điểm trung bình thi đợt 2 luôn cao hơn đợt 1, theo thống kê từ ĐH Quốc gia TP.HCM. Đặc biệt, khoảng chênh lệch năm ngoái lên tới 100,4 điểm, nối tiếp mức từng ghi nhận ở năm 2024 là 82,4. Trong khi đó, độ chênh lệch những năm trước thường chỉ dao động quanh mức 15,2-25,8 điểm.

Thành Đạt (bìa trái) chụp lưu niệm cùng nhóm bạn từ Trường THPT Bạc Liêu ẢNH: NGỌC LONG

Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Đặng Phương Nhi, học sinh lớp 12 Trường THPT Đức Linh (xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng), cho biết em thuộc số 37% thí sinh mới dự thi lần đầu. Nguyên nhân là nữ sinh mới chốt theo học ngành truyền thông đa phương tiện của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn gần đây và biết V-ACT là một trong những phương thức khả dụng.

Nhi kể, dù mới thi lần đầu song em làm bài "khá ổn", cả ở những môn không phải thế mạnh như tiếng Anh. Tuy nhiên, nữ sinh lại đánh giá đề toán khó, nhất là ở các câu hỏi ẩn và câu về hình học. "Riêng phần tư duy logic em tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành", Nhi nói.

Một nhóm học sinh lớp 12 từ Trường THCS-THPT Đoàn Trần Nghiệp (xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ do nền tảng kiến thức thời điểm đợt 1 tổ chức "chưa vững" nên các bạn không đăng ký dự thi, đợi đến khi "cứng cáp" rồi mới tham gia đợt 2.

Nhưng không phải thí sinh nào cũng thi V-ACT với tâm thế dùng kết quả để xét tuyển. Kể với Thanh Niên, một sĩ tử lớp 12 cho biết dù đã nhận thư nhập học của một ĐH nước ngoài, bạn vẫn đăng ký thi đợt 2 lần này để lưu giữ kỷ niệm với bạn bè cùng lớp, cũng như để cọ xát với áp lực phòng thi trước khi bước vào kỳ thi bắt buộc là tốt nghiệp THPT tổ chức vào giữa tháng 6 tới.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm thi dự kiến công bố vào ngày 6.6. Thí sinh tra cứu điểm thi, tải giấy chứng nhận kết quả thi tại tài khoản đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Trước đó vào 5.4, kỳ thi V-ACT đợt 1 đã thu hút 133.489 thí sinh dự thi. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.