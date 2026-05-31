Sáng nay, 152.000 thí sinh thi lớp 10 ở TP.HCM làm thủ tục dự thi

Thí sinh TP.HCM đến điểm thi lớp 10 làm thủ tục dự thi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 sáng nay, 31.5, khoảng 152.000 thí sinh TP.HCM thực hiện các bước làm thủ tục đăng ký dự thi để chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 vào ngày mai (1.6).

Theo đó, kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm nay được tổ chức tại 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Ngành giáo dục thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi lớp 10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Kỳ thi lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 1-2.6, thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc lần lượt gồm ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường) và môn chuyên/tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp).

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay sau sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng địa giới hành chính TP.HCM, quy mô tuyển sinh lớp 10 tăng đáng kể. Công tác quy hoạch điểm thi được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, đặc biệt tại các địa bàn xa trung tâm, khu vực giáp ranh và các địa bàn đặc thù. TP tiếp tục duy trì một số điểm thi có quy mô nhỏ tại các địa bàn xa trung tâm nhằm giảm áp lực di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và tổ chức thi theo đúng quy định.

Cán bộ coi thi hướng dẫn vị trí phòng thi lớp 10 cho thí sinh ẢNH: NHẬT THỊNH

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết năm nay TP thay đổi cách vận chuyển đề thi, bài thi ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhằm phù hợp với quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Đề thi sẽ được chuyển đến các điểm thi trước thi một ngày thay vì giao vào sáng sớm từng buổi thi như trước đây. Bài thi cũng sẽ được thu nhận vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thay cho việc thu sau mỗi ngày thi.

Đây là lần đầu TP.HCM áp dụng cách thức vận chuyển này đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, TP.HCM có quy mô tổ chức thi tăng mạnh, trải rộng trên 168 phường, xã và đặc khu. Do đó, việc giao đề thi từ sáng sớm như các năm trước sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi địa bàn tổ chức quá rộng và số lượng điểm thi lớn.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay Công an TP.HCM phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khâu ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi; bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi và khu vực in sao đề.

Phụ huynh cùng con đến điểm thi lớp 10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết toàn bộ học sinh không phân biệt khu vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ) hay khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đều thực hiện theo đề thi chung. Nội dung đề thi vẫn ra theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập, mức độ đánh giá của đề sẽ được cân đối để phù hợp với thực tế và bối cảnh giáo dục chung của 3 địa phương trước đây.

Lịch thi lớp 10 TP.HCM