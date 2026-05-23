Đề thi lớp 10 TP.HCM sau sáp nhập: Mức độ phân hóa thế nào ?

Đ Ề MÔN TOÁN, VĂN TƯƠNG TỰ CÁC NĂM TRƯỚC

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết toàn bộ học sinh (HS) không phân biệt khu vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ) hay khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đều thực hiện theo đề thi chung. Nội dung đề thi vẫn ra theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế. Riêng mức độ các câu hỏi mang tính chất phân hóa, sở sẽ tính toán cho phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, đề thi môn ngữ văn và môn toán về cơ bản có sự ổn định, tương tự như năm trước.

Ở môn ngữ văn, đề thi tuyển sinh lớp 10 sẽ bao gồm 2 phần đọc hiểu văn bản văn học, viết đoạn văn và đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội. Trong đó 40% yêu cầu kiểm tra năng lực đọc và 60% năng lực viết với cấp độ tư duy là 20% nhận biết, thông hiểu và vận dụng mỗi cấp độ 40%.

Học sinh lớp 9 TP.HCM chuẩn bị thi lớp 10 vào đầu tháng 6 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thành viên hội đồng biên soạn đề ngữ văn của Sở GD-ĐT TP.HCM chia sẻ, đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu. Có một câu hỏi về tiếng Việt trong phần đọc hiểu văn bản văn học.

Thành viên hội đồng biên soạn cũng chỉ ra một số kiến thức tiếng Việt HS cần lưu ý trong quá trình học, ôn tập gồm: biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm, nói tránh, đảo ngữ, câu hỏi tu từ, điệp thanh, điệp vần; từ tượng hình và từ tượng thanh; thành phần biệt lập trong câu; nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu; câu khiến, câu cảm, câu rút gọn và câu đặc biệt; sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp.

Với môn toán, đề thi sẽ có 7 bài, trong đó có 4 bài là toán thực tế, nội dung kiểm tra nhằm đánh giá các năng lực toán học như: tư duy và lập luận, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học, tập trung chủ yếu nội dung lớp 8 và 9.

Thành viên hội đồng biên soạn môn toán cho biết phạm vi đánh giá nằm trong chương trình bao gồm các mạch kiến thức: hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất. Đề thi sẽ có 30% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 40% thông hiểu và 30% vận dụng.

Đề thi sẽ có định hướng đánh giá HS biết vận dụng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề thực tế. Khuyến khích tăng cường việc tự học, sáng tạo, tránh tình trạng học tủ, học vẹt. Nội dung kiểm tra đánh giá nhằm giúp HS định hướng một số kiến thức, kỹ năng cần thiết khi bước vào cấp THPT.

Đ Ề TIẾNG ANH MỨC ĐỘ PHÂN HÓA PHÙ HỢP CÁC KHU VỰC

Với môn tiếng Anh, theo ông Nguyễn Bảo Quốc, sẽ cân đối mức độ tư duy cho phù hợp với các khu vực.

Về định hướng, đề thi môn tiếng Anh sẽ đánh giá năng lực ngôn ngữ không chỉ dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng của HS mà còn khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Bộ GD-ĐT đề nghị TP.HCM chọn bài thi tổ hợp trong kỳ thi lớp 10 vào năm 2027 Tại buổi làm việc với TP.HCM về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào chiều 21.5, dựa trên số liệu thí sinh lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị TP.HCM có thể tính đến việc chọn bài thi tổ hợp trong kỳ thi lớp 10 vào năm 2027. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, xu hướng lựa chọn các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của thí sinh phù hợp định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh ĐH, giáo dục STEM và yêu cầu hội nhập quốc tế tiếp tục gia tăng tại TP. Tại buổi làm việc, Bộ GD-ĐT đánh giá việc môn ngoại ngữ dẫn đầu số lượng thí sinh đăng ký trong các môn thi một lần nữa khẳng định thế mạnh của TP.HCM về ngoại ngữ, đảm bảo yêu cầu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá xu hướng chọn môn thi của HS TP.HCM không chỉ thể hiện thế mạnh của HS mà còn chứng minh định hướng đúng đắn của ngành GD-ĐT TP trong công tác tổ chức dạy học. "Từ kết quả lựa chọn trên, tôi đánh giá rất cao quá trình tổ chức dạy học tại TP.HCM. Việc chọn môn thi tốt nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên của HS TP.HCM cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của cả nước", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói. Từ đó, ông đề nghị trong kỳ thi lớp 10 năm 2027, ngoài 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn thì môn thứ ba ở TP.HCM nên là môn tổ hợp.

Đề thi có 40 câu hỏi ở 4 phần kiến thức ngữ âm; từ vựng; ngữ pháp, giao tiếp; viết dạng đúng của từ, viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn; đọc hiểu, đọc và điền từ, đọc hiểu trả lời câu hỏi.

Trong đó có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn để kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển nhằm tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.

Cụ thể về phạm vi đánh giá, thành viên hội đồng biên soạn đề thi môn tiếng Anh cho biết ở nội dung kiến thức ngữ âm sẽ kiểm tra năng lực của HS về cách phát âm các nguyên âm và phụ âm cơ bản, cách đặt dấu nhấn từ cho đúng.

Phần từ vựng, ngữ pháp đòi hỏi HS có sự đa dạng các loại hình từ vựng, ngữ nghĩa từ theo khung chương trình. Các điểm ngữ pháp theo khung chương trình, giao tiếp, liên hệ tình huống thực tế, khả năng hiểu và đáp lại các tình huống đơn giản của ngôn ngữ thực tế.

Ở phần viết, yêu cầu HS viết đúng hình thức từ để hoàn thành câu có nghĩa phù hợp, viết câu đơn giản dựa trên thông tin cho sẵn, viết câu sử dụng khả năng về cấu trúc ngữ pháp, kết hợp từ.

Đề sẽ kiểm tra kỹ năng đọc hiểu HS qua văn bản độ dài 180 - 200 chữ, tìm thông tin, đọc và điền khuyết một văn bản độ dài 80 - 100 chữ.

Thí sinh TP.HCM thi lớp 10 năm 2025 ảnh: Nhật Thịnh





T HAY ĐỔI CÁCH VẬN CHUYỂN ĐỀ THI, BÀI THI

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay sau sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng địa giới hành chính TP.HCM, quy mô tuyển sinh lớp 10 tăng đáng kể. Công tác quy hoạch điểm thi được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho HS, đặc biệt tại các địa bàn xa trung tâm, khu vực giáp ranh và các địa bàn đặc thù. TP tiếp tục duy trì một số điểm thi có quy mô nhỏ tại các địa bàn xa trung tâm nhằm giảm áp lực di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và tổ chức thi theo đúng quy định.

Cụ thể, sở này đã quy hoạch 242 điểm thi tuyển sinh lớp 10 gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi lớp 10 chuyên, với tổng số 6.443 phòng thi. TP.HCM dự kiến huy động khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và phục vụ kỳ thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết năm nay TP sẽ thay đổi cách vận chuyển đề thi, bài thi ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhằm phù hợp với quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Đề thi sẽ được chuyển đến các điểm thi trước thi một ngày thay vì giao vào sáng sớm từng buổi thi như trước đây. Bài thi cũng sẽ được thu nhận vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thay cho việc thu sau mỗi ngày thi.

Đây là lần đầu TP.HCM áp dụng cách thức vận chuyển này đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM có quy mô tổ chức thi tăng mạnh, trải rộng trên 168 phường, xã và đặc khu. Do đó, việc giao đề thi từ sáng sớm như các năm trước sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi địa bàn tổ chức quá rộng và số lượng điểm thi lớn.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị Công an TP.HCM phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khâu ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi; bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi và khu vực in sao đề.