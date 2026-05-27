Giáo dục

TP.HCM tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm cho kỳ thi lớp 10, tốt nghiệp THPT

Bích Thanh
27/05/2026 14:23 GMT+7

Ngày 27.5, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai đến các trường phổ thông, các điểm thi lớp 10, tốt nghiệp THPT chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia công tác thi.

TP.HCM tăng cường an toàn thực phẩm cho 2 kỳ thi lớp 10, tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12 sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: B.H

Theo đó, để bảo đảm an toàn thực phẩm, nước uống phục vụ kỳ thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường, trưởng các điểm thi chịu trách nhiệm rà soát việc tổ chức cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng làm công tác thi.

Trường hợp điểm thi, điểm chấm thi lớp 10, thi tốt nghiệp THPT có bố trí hoặc thuê đơn vị cung cấp suất ăn, nước uống, cơm hộp, suất ăn sẵn, nước uống đóng chai, nước uống bình, quán ăn, nhà hàng hoặc dịch vụ ăn uống lưu động phục vụ hội đồng thi, đơn vị phải lập danh sách theo biểu mẫu đính kèm, ghi rõ: Tên đơn vị nấu ăn, cung cấp suất ăn hoặc dịch vụ ăn uống; Tên nhãn hiệu nước uống, đơn vị cung cấp nước uống; Tên quán ăn, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thuê phục vụ lưu động; Địa chỉ, số điện thoại liên hệ, người phụ trách hoặc đầu mối đại diện; Thời gian phục vụ, số lượng suất ăn, nước uống dự kiến và các thông tin liên quan.

Trường hợp chưa phát sinh hoặc chưa xác định đơn vị cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống, Sở yêu cầu các đơn vị ghi rõ "chưa phát sinh" và cập nhật bổ sung ngay khi có thông tin, bảo đảm hoàn thành trước thời điểm bắt đầu phục vụ tại điểm thi, điểm chấm thi.

Các cơ sở giáo dục, điểm thi, điểm chấm thi chủ động phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, chính quyền địa phương, cơ sở y tế và các đoàn kiểm tra khi có yêu cầu; cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, chứng từ, mẫu lưu, thông tin về nhà cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, truy xuất và xử lý tình huống phát sinh.

Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, lấy mẫu kiểm nghiệm, kết luận vi phạm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin trung thực, chính xác, không tự ý nhận định hoặc kết luận nguyên nhân sự cố khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm hoặc nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thủ trưởng đơn vị phải kịp thời triển khai phương án ứng phó, tổ chức sơ cứu ban đầu, đưa học sinh, thí sinh hoặc người có biểu hiện bất thường đến cơ sở y tế khi cần thiết; đồng thời tạm dừng sử dụng lô thực phẩm, suất ăn, nước uống hoặc nhà cung cấp có liên quan.

Đơn vị phải giữ nguyên hiện trường, niêm phong và lưu giữ mẫu thức ăn, nguyên liệu, chứng từ, sổ giao nhận; lập danh sách người đã sử dụng bữa ăn, thời gian ăn, tình trạng sức khỏe; báo cáo ngay về Sở GD-ĐT, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Thầy hiệu trưởng gửi gắm chữ 'tĩnh' với học sinh sắp thi tốt nghiệp THPT

Ngày 26.5, Trường THPT Võ Thị Sáu (P.Gia Định, TP.HCM) đã tổ chức lễ trưởng thành và tri ân với khoảng gần 2.000 học sinh, phụ huynh học sinh lớp 12 năm học 2025-2026. Tại đây, hiệu trưởng nhà trường đã căn dặn và gửi gắm chữ 'tĩnh' với học trò của mình.

