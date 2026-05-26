Thầy hiệu trưởng gửi gắm chữ 'tĩnh' với học sinh sắp thi tốt nghiệp THPT

Thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu (P.Gia Định), và giáo viên cùng chúc mừng học sinh trong ngày trưởng thành

Tại lễ tri ân và trưởng thành đầy ý nghĩa, chia sẻ với học sinh lớp 12, sắp kết thúc 3 năm THPT, thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu (P.Gia Định), chia sẻ:

"Ba năm không quá dài, nhưng đủ để những cô cậu học trò ngày nào còn rụt rè trong bộ đồng phục mới, hôm nay đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn và biết suy nghĩ cho tương lai của mình. Mái trường này đã chứng kiến những buổi học miệt mài, những lần các em cười vang trong giờ ra chơi, cả những áp lực, lo âu, những lần vấp ngã rồi tự mình đứng dậy. Và cũng chính nơi đây đã lưu giữ những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ tuổi của ước mơ, khát vọng và niềm tin''.

Vào những ngày trước khi học trò của mình chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng và chính thức rời xa mái trường đã gắn bó 3 năm thanh xuân, thầy hiệu trưởng đã gửi gắm chữ "Tĩnh" với các em.

Hiệu trưởng Trịnh Hoàng Quân xúc động nói: ''Trong cuộc sống này, người ta thường nhắc nhiều đến "tốc độ", phải nhanh hơn, giỏi hơn, thành công sớm hơn người khác. Nhưng đôi khi, điều giúp con người đi xa và đi bền lại chính là sự "tĩnh".

"Tĩnh" là bình tĩnh trước áp lực. Những ngày sắp tới, các em sẽ đối diện với kỳ thi tốt nghiệp THPT, một cột mốc quan trọng. Thầy biết có em đang lo lắng, có em áp lực, có em sợ mình chưa đủ tốt. Nhưng các em à, khi tâm mình rối, kiến thức sẽ rối theo. Chỉ khi giữ được sự bình tĩnh, các em mới có thể làm tốt nhất những gì mình đã cố gắng suốt bao năm qua. Hãy tin rằng: một tâm thế vững vàng đôi khi còn quan trọng hơn cả việc học thêm vài đề thi nữa".

Học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Thị Sáu trong lễ tri ân và trưởng thành

Thầy Quân chia sẻ: "'Tĩnh' còn là biết lắng nghe chính mình giữa những ồn ào của cuộc sống. Sau cánh cổng trường này, sẽ có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều ngã rẽ. Có người thành công sớm, có người đi chậm hơn. Nhưng cuộc đời không phải là một cuộc đua để hơn thua với người khác. Điều quan trọng là các em hiểu mình muốn trở thành người như thế nào, sống ra sao để không hối tiếc. Đừng vì áp lực từ xã hội mà đánh mất sự tử tế, sự chân thành và những giá trị tốt đẹp bên trong mình''.

Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu không quên gửi gắm: '''Tĩnh' cũng là biết sống biết ơn. Biết ơn cha mẹ đã âm thầm hy sinh phía sau những bước trưởng thành của các em. Biết ơn thầy cô đã kiên nhẫn dạy dỗ, nâng đỡ các em suốt những năm tháng học trò. Và biết ơn cả những khó khăn, thất bại, bởi chính những điều đó sẽ làm các em mạnh mẽ hơn.

Rồi mai này, có em sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân... Có em sẽ đi rất xa khỏi quê hương này. Nhưng thầy mong rằng dù ở đâu, các em vẫn luôn giữ trong mình một trái tim ấm áp, một tinh thần tử tế và một tâm hồn biết "tĩnh" trước những biến động của cuộc đời.

Bởi người trưởng thành không phải là người không còn vấp ngã mà là người biết giữ cho mình sự điềm tĩnh sau những lần chông chênh. Chúc các em đủ bản lĩnh để bước tiếp, đủ yêu thương để sống đẹp và đủ 'tĩnh' để đi thật xa trên hành trình của cuộc đời''.

Cô Trần Thị Thơm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu ((P.Bình Lợi Trung, TP.HCM), nhận hoa tri ân của học trò với nhà trường trong buổi lễ tri ân, trưởng thành ẢNH: V.T.T Thời gian này, các trường THPT tại TP.HCM đang lần lượt tổ chức lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, chính thức chia tay mái trường THPT mà các em gắn bó trong 3 năm học vừa qua. Ở đó, các thầy cô không chỉ động viên, tiếp sức cho học trò tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp đến mà còn gửi gắm tình cảm, chia sẻ về con đường tương lai mà các em sắp bước đến. Tại lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Phan Đăng Lưu (P.Bình Lợi Trung), cô Trần Thị Thơm, Hiệu trưởng, dặn dò học trò: "Cô mong các em hãy tự lập vì giờ các em đã là người trưởng thành. Con tàu rất an toàn khi neo đậu trong cảng. Thế nhưng, người ta không đóng tàu vì mục đích đó. Các em hãy tự tin ra biển lớn vì không ai khác các em mới là thuyền trưởng quyết định cuộc đời của chính mình. Là người trưởng thành, các em hãy sống có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Có hai thứ trên đời cần phải có để thành công đó là đam mê chân chính và sự kiên nhẫn tột cùng. Hãy nhớ người duy nhất không mắc sai lầm là người không làm gì cả. Đừng sợ, miễn là các em không hai lần mắc cùng một sai lầm". Còn thầy Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường Ernst Thälmann (P.Bến Thành), gửi gắm với học sinh lớp 12 tại lễ tri ân trưởng thành năm học 2025-2026, mới đây rằng: "Trên hành trình phía trước, thầy chúc các em sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách, đủ lòng tử tế để yêu thương cuộc đời và đủ khát vọng để một ngày nào đó chạm đến phiên bản rực rỡ và hạnh phúc nhất của chính mình"…



