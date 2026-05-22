Con mong sau này trở thành cô giáo để giúp các em nhỏ trên đảo Lý Sơn

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Điều hành Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 56 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) hỗ trợ cho 56 học sinh nhằm tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và theo đuổi ước mơ trong tương lai.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", trao học bổng cho các em thuộc dự án "Ươm mầm tương lai" ÀNH: LÊ THANH

Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, "Ươm mầm tương lai" là một trong những dự án trọng điểm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Quỹ học bổng Vừ A Dính, được triển khai phối hợp với 22 trường học tại TP.HCM và TP.Cần Thơ.

"Dự án tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số, con em cán bộ chiến sĩ hải quân và ngư dân trên khắp mọi miền đất nước được học tập trong môi trường giáo dục chất lượng, đầy đủ điều kiện học tập và sinh hoạt. Các em được hỗ trợ học toàn phần từ lớp 6 đến lớp 12, với mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở về địa phương, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ vùng biên cương, biển đảo của Tổ quốc", bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn, Phó giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính, trao học bổng hỗ trợ, động viên các em học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Cũng theo bà Trương Mỹ Hoa, tính đến năm học 2025-2026, dự án đã có sự đồng hành của 5 doanh nghiệp, hỗ trợ học bổng toàn phần cho 695 học sinh thuộc 34 tỉnh, thành phố trong cả nước (tính theo đơn vị hành chánh mới), với tổng kinh phí hơn 425 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã có 493 học sinh tốt nghiệp THPT. Trong đó, có 382 em là con em đồng bào dân tộc thiểu số và 313 em là con ngư dân, con của lực lượng chấp pháp trên biển.

Các em học sinh thuộc dự án "Ươm mầm tương lai" nhận học bổng Vừ A Dính

Là người được thụ hưởng từ dự án "Ươm mầm tương lai" và nhận được học bổng động viên tại chương trình, Dương Thị Thu Hà, học sinh lớp 12, Trường THPT Trần Nhân Tông (TP.HCM), chia sẻ: "Con sinh ra và lớn lên trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nơi tuổi thơ con gắn liền với tiếng sóng biển, với nắng gió quê hương. Ba năm trước, khi rời đảo vào đất liền học tập theo học bổng của Quỹ Vừ A Dính, con vừa háo hức vừa lo lắng. Con vẫn nhớ buổi chia tay năm ấy, ba mẹ dặn dò con phải cố gắng học tập, biết tự chăm sóc bản thân và sống thật tốt.

Ngày đầu bước vào lớp 10 tại Trường Trần Nhân Tông, con chỉ là một cô bé 15 tuổi xa nhà, xa biển, xa vòng tay gia đình. Con từng sợ hãi, lạc lõng và nhớ nhà rất nhiều, nhưng chính sự quan tâm của thầy cô, sự yêu thương của bạn bè đã giúp con dần thích nghi và trưởng thành. Ngôi trường này không chỉ dạy con kiến thức mà còn dạy con cách sống tử tế, biết sẻ chia, biết đứng lên sau khó khăn và biết trân trọng tình yêu thương mình nhận được".

Dương Thị Thu Hà, học sinh lớp 12, Trường THPT Trần Nhân Tông (TP.HCM), chia sẻ tại chương trình ẢNH: LÊ THANH

Thu Hà bày tỏ: "Và trên hành trình trưởng thành ấy, con còn may mắn có các bác trong Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng thầy cô ở trường luôn chở che, nâng đỡ giúp con ngày một tiến bộ hơn. Nếu không có Quỹ học bổng Vừ A Dính, có lẽ con sẽ không có cơ hội được học tập và theo đuổi ước mơ của mình hôm nay. Con mong rằng sau này sẽ trở thành một cô giáo, trở về quê hương để mang kiến thức và tình yêu thương trao lại cho các em nhỏ trên đảo Lý Sơn".