Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tổ chức thi thử tốt nghiệp hiệu quả, thực chất

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT thực hiện tốt việc tiếp tục tổ chức công tác tổ chức ôn thi tốt nghiệp theo chỉ đạo. Trong công tác tổ chức ôn thi tốt nghiệp chú trọng các nội dung sau:

Tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi tốt nghiệp đúng quy định theo các văn bản chỉ đạo có liên quan về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và dạy thêm, học thêm hiện hành.

Triển khai cho học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc và định dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT và cách thức tổ chức thi do Bộ GD-ĐT đã công bố.

Phân loại học sinh để có phương pháp cá thể hóa, phân công giáo viên phụ trách theo đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức ôn tập, kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập và tổ chức ôn tập theo nhóm cho các học sinh còn gặp khó khăn trong học tập nhằm tạo sự công bằng trong tiếp cận kiến thức.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý học tập (LMS) và các hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh lớp 12 nghiên cứu, học tập quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tham gia kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Đồng thời Sở GD-ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện công tác tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT một cách hiệu quả, thực chất theo chỉ đạo của sở này nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Đồng thời rà soát, phân loại học sinh theo năng lực học tập để tiếp tục xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức, hỗ trợ kịp thời cho nhóm học sinh có kết quả chưa tốt hoặc có nguy cơ không đạt tốt nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ôn tập và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, vào ngày 13.5, nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, đồng thời giúp học sinh lớp 12 làm quen với phương thức thi, cấu trúc định dạng đề thi theo Chương trình GDPT 2018, Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công tác tổ chức thi thử.

Các trường căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử phù hợp và hoàn thành tổ chức thi thử trước ngày 31.5. Mục tiêu nhằm đánh giá thực chất mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh theo Chương trình GDPT 2018; xác định các nội dung kiến thức học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập; rèn luyện kỹ năng làm bài, kỹ năng quản lý thời gian, tâm lý phòng thi cho học sinh. Ngoài ra kỳ thi thử cũng nhằm tập huấn thực tế cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT nhấn mạnh: "Việc tổ chức thi thử phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp THPT. Không gây áp lực quá mức cho học sinh; kết quả thi thử chủ yếu phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ học sinh. Đề thi thử phải bám sát cấu trúc, định dạng đề thi tham khảo của Bộ GD-ĐT, bảo đảm tính chính xác, khoa học và phù hợp yêu cầu cần đạt của chương trình. Khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh".