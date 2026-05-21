Tăng cường phòng, chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong thi tốt nghiệp THPT

Ngày 21.5, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành văn bản gửi Sở GD-ĐT và Công an tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong văn bản, UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở GD-ĐT và Công an tỉnh Hưng Yên 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến cho 100% cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi và thí sinh dự thi nắm rõ các quy định.

Cụ thể, đề thi là tài liệu bí mật nhà nước độ "tối mật". Do đó, việc dùng điện thoại, thiết bị công nghệ cao và công cụ trí tuệ nhân tạo hoặc bất cứ hành vi nào để gian lận, làm lộ, lọt, phát tán đề thi trong thời gian bảo mật sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, không chỉ bị đình chỉ thi mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND tỉnh Hưng Yên gợi ý có thể tuyên truyền bằng hình thức cho ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước với đề thi và niêm yết các quy định liên quan tại các điểm thi.

Thứ 2, cần rà soát, kiểm tra kỹ các địa điểm tổ chức thi, phòng thi, phòng chờ, nhà vệ sinh, phòng y tế… nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thí sinh cất giấu điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, tài liệu để gian lận khi có cơ hội.

Cuối cùng, đối với những địa bàn, điểm thi, phòng thi được đánh giá có nguy cơ cao xảy ra tình trạng thí sinh dùng điện thoại, thiết bị công nghệ cao để gian lận, các hội đồng thi có thể dùng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm soát thí sinh trước khi vào phòng thi.

Quá trình kiểm soát, cán bộ coi thi cần phối hợp với lực lượng công an để tập huấn kỹ năng sử dụng, đảm bảo hiệu quả, văn minh và tuyệt đối không làm mất thời gian, gây áp lực, căng thẳng tâm lý cho thí sinh.

Khi thực hiện biện pháp này cần tuyên truyền rõ để phụ huynh và học sinh hiểu đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ công bằng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh, cũng như hỗ trợ cán bộ coi thi hoàn thành nhiệm vụ.