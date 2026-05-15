Hưng Yên: Xác định nguyên nhân 31 người bị ngộ độc sau khi ăn tiết canh vịt

Trần Cường
15/05/2026 18:31 GMT+7

Sau khi ăn tiết canh vịt được nhập cùng một nguồn, 31 người ở Hưng Yên bị ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài và sốt.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên) vừa có báo cáo kết quả xác minh vụ việc 31 người bị ngộ độc thực phẩm vì ăn tiết canh vịt.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 29.4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên nhận thông tin từ Trạm Y tế xã Quỳnh Phụ (Hưng Yên) về việc một số người ăn tiết canh vịt của nhà hàng Lĩnh Thảo (thôn La Vân 1, xã Quỳnh Phụ) và quán Phương Phượng (thôn Lương Cụ Bắc, xã Quỳnh Phụ) nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả xác minh thể hiện, có tổng 43 người ăn tiết canh vịt được mua từ 2 cơ sở trên. Trong số này, có 31 người bị ngộ độc.

Các trường hợp bị ngộ độc xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài, sốt. Trong đó, người xuất hiện triệu chứng sớm nhất sau 5 giờ 30 ăn tiết canh, người muộn nhất là 11 giờ 30 sau ăn.

Trong số này, 27 người được đưa đến các bệnh viện đa khoa Thái Bình, Quỳnh Phụ và Hưng Hà điều trị; 4 người còn lại điều trị tại nhà.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên kết luận thực phẩm gây ngộ độc là tiết vịt sống và tác nhân gây ngộ độc là do vi sinh vật. Số tiết vịt bán cho khách, 2 chủ cơ sở kể trên đều nhập từ một người phụ nữ ở thôn Bình Ngọc (xã Quỳnh Phụ).

Vụ 2 người tử vong sau khi ăn tiết canh: Đề nghị công an điều tra

Sau khi xác minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý vụ 2 người tử vong và 3 người phải nhập viện điều trị sau khi ăn tiết canh, lòng lợn.

