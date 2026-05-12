Trứng vịt hấp thịt heo làm 112 người ngộ độc thực phẩm tại Trường Đặng Thùy Trâm

Chiều nay (12.5), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Bữa ăn nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm là bữa trưa ngày 24.4.2026

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã khẩn trương thành lập đoàn công tác theo Quyết định số 305/QĐ-SATTP ngày 28.4.2026, đồng thời phối hợp với ngành y tế, chính quyền địa phương và nhà trường tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm ban hành kèm Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13.12.2006 của Bộ Y tế.

Đã công bố kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM

"Sau quá trình điều tra, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm ngày 24.4.2026 là vụ ngộ độc thực phẩm", thông báo cho biết.

Cụ thể về vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm ngày 24.4.2026 đã được công bố chi tiết. Địa điểm xảy ra ngộ độc thực phẩm là ở 2 cơ sở của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, cơ sở 1 ở 215 Trần Xuân Soạn và cơ sở 2 ở 37/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Thời gian xảy ra ngộ độc thực phẩm là ngày 24.4.2026. Bữa ăn nguyên nhân là bữa trưa ngày 24.4.2026.

Có tổng cộng 1.306 người ăn; 112 người mắc; 54 người đi bệnh viện; không có ai tử vong.

"Thức ăn nguyên nhân: Trứng vịt hấp thịt heo; Cơ sở nguyên nhân: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long (Địa chỉ: số 27A đường số 14A Cư xá Ngân Hàng, phường Tân Thuận, TP.HCM); Căn nguyên: Salmonella spp. và Escherichia coli", công bố của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nêu rõ.

Cũng theo công bố trên, Sở này cho biết, "Sau khi báo cáo kết luận điều tra vụ việc, Sở An toàn thực phẩm tiếp tục phối hợp Sở Y tế xác định xác nhận số người bị ảnh hưởng đến sức khỏe và mức độ ảnh hưởng do ngộ độc thực phẩm làm cơ sở để xử lý cơ sở gây ngộ độc thực phẩm".

Nguyên liệu làm món trứng vịt hấp thịt heo

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đăng tải, anh Tâm (tên nhân vật đã được thay đổi), phụ huynh bé lớp 1, Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết chiều thứ sáu (ngày 24.4), trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, con anh đi học về bị mệt, sốt, gia đình nghĩ là con bị mệt thông thường. Về sau, khi phụ huynh trao đổi, nói chuyện với nhau trong nhóm phụ huynh thì mới biết nhiều bé trong lớp bị sốt, ói, mệt, đau bụng, nhiều bé phải nhập viện thăm khám, điều trị.

Thông tin đăng tải công khai trên trang web Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm cho biết thực đơn ăn bán trú của trường hôm 24.4 có trứng vịt hấp thịt heo, cá ba sa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt; món xế là sữa chua uống; tráng miệng là bánh gạo.

Hôm 30.4, thông cáo báo chí chính thức của UBND phường Tân Thuận, TP.HCM về vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, cho biết: "Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 24.4.2026, một số học sinh của trường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, mệt mỏi và đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, theo dõi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Tân Thuận đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương báo cáo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Các biện pháp rà soát, tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, các bữa ăn của trẻ và các nguồn thực phẩm liên quan, đang được triển khai đồng bộ. Đến chiều 28.4.2026, ghi nhận tổng số 46 trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó 29 trường hợp đang điều trị, có 2 trong 29 trường hợp trên là bệnh nhi có bệnh nên nhập viện cấp cứu và 17 trường hợp ngoại trú, tình hình sức khỏe của các học sinh đã ổn định và đang được tiếp tục điều trị, theo dõi".

Thực đơn bán trú của học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm từ 20.4 đến 24.4.2026

"Các đơn vị liên quan đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và sẽ có thông tin chính thức ngay khi có kết quả. UBND phường Tân Thuận đề nghị quý phụ huynh bình tĩnh, theo dõi sức khỏe của trẻ và phối hợp cung cấp thông tin khi cần thiết. Mọi thông tin chính thức sẽ được cập nhật kịp thời qua các kênh thông tin của địa phương. UBND phường Tân Thuận sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và ổn định tình hình trên địa bàn", cũng theo thông cáo báo chí chính thức của UBND phường Tân Thuận, TP.HCM, phát đi hôm 30.4.

Cho đến hôm nay (12.5), Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận và nhiều trường có cùng chung công ty cung cấp suất ăn cho học sinh trên địa bàn đều dừng ăn bán trú.